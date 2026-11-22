Durante un acto público en el distrito de Villa María del Triunfo, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se dirige a los asistentes desde un podio. En su discurso, manifiesta su intención de promover reformas institucionales en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado mediante coordinaciones legislativas, tras determinarse su impedimento para asumir nuevamente la alcaldía metropolitana.

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El electo primer regidor de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que buscará intervenir en el debate político desde el Congreso de la República para impulsar una reforma del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. El anuncio ocurrió días después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara que no podrá asumir nuevamente la alcaldía de Lima.

“Este país está podrido, la Fiscalía está podrida, Poder Judicial podrido, Procuraduría de la República podrida. Eso es lo que hay que destrozar desde el Congreso, este Congreso. Ahí me voy a dedicar ahora”, declaró ante unas 300 personas durante un mitin en Villa María del Triunfo.

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El excandidato presidencial dijo que, tras el cierre de esta etapa electoral, concentrará sus esfuerzos en buscar apoyos parlamentarios. “Ahora va, que ya terminé esta etapa, voy a meterme a negociar los votos pa’ la reforma judicial, fiscal y Procuraduría de la República”, sostuvo.

López Aliaga participó en el acto junto con Jeanette Alonzo, segunda regidora electa de Renovación Popular, quien asumiría la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030. También estuvo presente el alcalde electo de Villa María del Triunfo, Joel Ludeña, integrante de la misma agrupación política.

Rafael López Aliaga se dirige a los asistentes durante un acto político en el distrito de Villa María del Triunfo.

El JNE cerró la vía para que López Aliaga vuelva a la alcaldía de Lima

El pronunciamiento de López Aliaga llegó cuatro días después de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara por unanimidad el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular contra el criterio que impide la llamada reelección encubierta de alcaldes.

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La decisión ratificó que los burgomaestres del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores no pueden regresar al cargo por sucesión. La Constitución Política del Perú prohíbe la reelección inmediata de autoridades municipales.

El tribunal electoral había establecido que, en estos casos, el segundo regidor de la lista debe ser proclamado alcalde. Por ese motivo, Jeanette Alonzo Contreras quedó encaminada a recibir las credenciales como alcaldesa de Lima, mientras que López Aliaga ejercerá como regidor metropolitano.

El JNE sostuvo que sus resoluciones son definitivas en materia electoral y no admiten recursos de revisión. La agrupación había pedido que se revoque el criterio o que su aplicación se traslade a futuros comicios municipales, pero el pleno declaró improcedente el pedido y dispuso el archivo del expediente.

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Fue elegido senador, pero renunció antes de que se instalara el nuevo Congreso

López Aliaga había renunciado a la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales de este año. No logró avanzar a la segunda vuelta, aunque obtuvo un escaño en el Senado dentro del nuevo sistema bicameral.

Sin embargo, el líder de Renovación Popular renunció a ese mandato y decidió competir en las elecciones municipales como primer regidor de la lista de su partido. La candidatura a alcalde había sido encabezada inicialmente por otro postulante, cuya renuncia buscaba abrir la posibilidad de que López Aliaga asumiera el cargo por sucesión.

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Con la resolución electoral ya firme, el político no tendrá un escaño en el Congreso desde el cual promover las reformas que anunció auque sí tiene a su partido en ambas cámaras. Su función institucional durante el próximo periodo será la de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El proceso de proclamación municipal avanzó luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el cómputo de las actas de Lima. Renovación Popular obtuvo el 27,685% de los votos válidos, con 1.554.928 sufragios, según los resultados consignados en el expediente electoral.