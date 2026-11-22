Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a Jesús Jeancarlo Camacho Ramos tras su captura durante un operativo contra el crimen organizado en el Callao. (Ministerio del Interior)

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La Policía Nacional del Perú detuvo a Jesús Jeancarlo Camacho Ramos (42), alias “Rusito”, señalado como presunto integrante de la organización criminal “Los Malditos de Azapa”. El hombre fue intervenido la noche del sábado 21 de noviembre durante un operativo del Comando Unificado contra la criminalidad en el Callao, y tenía en su poder un arma de fuego, municiones y droga.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, que trabajaron en coordinación con personal de Inteligencia de la Región Policial Callao. El despliegue permitió ubicar e intervenir al sujeto en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en el marco de las acciones que buscan recuperar el control territorial en la zona.

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La Policía Nacional del Perú intervino en el Callao a Jesús Jeancarlo Camacho Ramos e incautó un revólver calibre 38 junto a envoltorios con droga. (Infobae Perú/Ministerio del Interior)

Intentaron impedir la captura de alias “Rusito”

Durante el operativo, los efectivos enfrentaron la resistencia de un conjunto de personas que intentó obstaculizar la labor policial en el lugar. Pese a este intento de interferencia, los agentes lograron controlar la situación y concretar la captura del sospechoso sin mayores incidentes reportados.

El Ministerio del Interior informó que, a través del Comando Unificado, mantiene el despliegue de acciones operativas y de inteligencia en el Callao con el objetivo de anticiparse al crimen y golpear la capacidad logística de las organizaciones criminales que operan en la zona.

Un agente sostiene el revólver incautado a Jesús Jeancarlo Camacho Ramos durante un operativo policial en la provincia del Callao. (Ministerio del Interior)

Operativo bajo estado de emergencia en el Callao

El Gobierno peruano dispuso la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, vigente desde el 28 de octubre de 2026, mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM. La medida mantiene a la PNP a cargo del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y responde a la persistencia de delitos como homicidio, sicariato y extorsión en ambas jurisdicciones.

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Dentro de este régimen excepcional opera el Comando Unificado PNP-FFAA contra el Crimen Organizado, de carácter temporal y focalizado, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional, prevenir la criminalidad organizada y recuperar el control territorial en la capital y el Callao. Bajo este marco se desarrollan intervenciones como la que permitió la captura de “Rusito”.

PNP incautó un revólver y droga

En poder de “Rusito”, los agentes encontraron un revólver calibre 38 con el número de serie erradicado, dos municiones, un teléfono celular y una bolsa con aproximadamente 200 gramos de marihuana, presuntamente destinada a la comercialización. Los elementos incautados fueron trasladados junto con el detenido a la sede del Escuadrón Verde del Callao para continuar con las diligencias correspondientes.

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Según información policial, Camacho Ramos registra antecedentes por robo, asalto y hurto, correspondientes al periodo 2022-2026. El caso continúa con conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.