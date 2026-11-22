Un hombre amenaza con una pistola (Canva)

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Un nuevo crimen ocurrió en el Callao durante la madrugada del domingo 22 de noviembre. Un joven fue asesinado a balazos en el distrito de La Perla, en un ataque que movilizó a efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística hasta el lugar de los hechos.

El homicidio se registró en el jirón Brasil, donde agentes policiales encontraron a la víctima sin vida durante un patrullaje de rutina. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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De acuerdo con la información preliminar, el joven no habría sido el único objetivo de los agresores. Momentos antes del crimen, se encontraba junto a un amigo cuando ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes abrieron fuego y luego escaparon.

El asesinato se suma a otros hechos violentos reportados en Lima y el Callao entre el 21 y el 22 de noviembre de 2026. En menos de 48 horas, cuatro personas fueron víctimas de ataques con armas de fuego, en medio de las preocupaciones por el incremento de los homicidios pese a la vigencia del estado de emergencia.

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Policía investiga el asesinato ocurrido en el jirón Brasil

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:35 a.m. del domingo 22 de noviembre. Durante sus labores de patrullaje, efectivos policiales llegaron al jirón Brasil, en La Perla, y encontraron al joven sin signos de vida.

Según los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sujetos que viajaban en una motocicleta. Los desconocidos efectuaron varios disparos contra el joven, quien se encontraba acompañado por otra persona. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la identidad de los atacantes ni el motivo del homicidio.

Tras el hallazgo, la Policía Nacional procedió a aislar el área para preservar posibles evidencias. Posteriormente, peritos de la Depincri Callao y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para desarrollar las diligencias correspondientes.

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Las autoridades deberán establecer la secuencia del ataque, recoger los indicios balísticos y determinar si existen elementos que permitan identificar a los ocupantes de la motocicleta.

Cuatro personas fueron víctimas de ataques con armas de fuego en menos de 48 horas

Efectivos de la Policía Nacional custodian la escena del homicidio de un hombre ocurrido en las inmediaciones del puente Santa Rosa en Lima.

El homicidio de La Perla forma parte de una serie de hechos violentos registrados durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en distintos puntos de Lima y el Callao.

Entre los casos reportados figura el asesinato de un hombre cerca de Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima. Este crimen también forma parte de los episodios recientes que motivaron la atención sobre la violencia armada en la capital.

Los reportes de ambas jornadas dan cuenta de cuatro personas fallecidas por ataques con armas de fuego en menos de dos días. Los casos se encuentran sujetos a las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de cada homicidio.

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Homicidios aumentaron en Lima y el Callao pese al estado de emergencia

Las autoridades se encuentran en el puente Santa Rosa de la Avenida Tacna tras un trágico suceso. Un hombre que iba a bordo de su motocicleta fue acribillado a plena luz del día. La policía ha iniciado las diligencias correspondientes.

Las cifras disponibles también muestran un incremento de los asesinatos en distintas zonas del país. Entre el 7 de octubre y el 19 de noviembre de 2026 se registraron 270 homicidios a nivel nacional.

En ese mismo periodo, Lima Metropolitana presentó un aumento del 20,3 % en los homicidios respecto del periodo previo. En el Callao, el incremento alcanzó el 35%, según los datos proporcionados.

Estas cifras corresponden a un periodo en el que se encontraba vigente el estado de emergencia, medida adoptada por el Gobierno frente a los problemas de inseguridad ciudadana.

El caso de La Perla quedó a cargo de las unidades especializadas de la Policía Nacional, con intervención del Ministerio Público para las diligencias relacionadas con el asesinato.

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