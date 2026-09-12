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Gino Vegas afirma que Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes 2026 gracias a la FPV: “Se trabajó para que le otorguen un cupo”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley sorprendió con su revelación sobre el cupo otorgado a las ‘blanquiazules’ para la máxima competencia de la FIVB

Gino Vegas afirmó que Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes de vóley 2026 gracias a la FPV
Gino Vegas afirmó que Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes de vóley 2026 gracias a la FPV.
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En los últimos días, Alianza Lima sumó novedades en su equipo de vóley. El club anunció la realización de su Noche Blanquiazul y confirmó su segunda participación en el Mundial de Clubes.

Las ‘blanquiazules’ obtuvieron el cupo después de que Osasco São Cristóvão Saúde fuera elegido anfitrión del certamen, lo que liberó su plaza. El conjunto de La Victoria era el siguiente en el orden de mérito, tras finalizar tercero en el último Sudamericano de Clubes.

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En ese contexto, declaraciones del presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, durante una entrevista con Latina generaron malestar entre los hinchas íntimos. El dirigente aseguró que la clasificación de Alianza fue posible por una gestión conjunta entre la Confederación Sudamericana de Vóley y la FPV.

Eso [se logró] gracias a un trabajo conjunto de la Confederación Sudamericana de Vóley y la Federación Peruana de Vóley. Tomando como ejemplo que siempre hay una wild card en el Mundial de Clubes, y sabiendo que Brasil sería la sede, se trabajó para que se otorgara un cupo más a Sudamérica. En este caso recayó en Alianza, que había quedado en tercer puesto en el último Sudamericano de Clubes. Es muy bueno que Alianza pueda volver a participar del Mundial, porque le va a dar un mayor rodaje”, expresó.

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Vegas añadió que, si Alianza Lima no hubiera podido competir, la Federación habría buscado que Universidad San Martín accediera al torneo, por haber ocupado el cuarto lugar en el último Sudamericano de Clubes.

Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026
Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de clubes de vóley 2026

Alianza Lima debutará en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 el 8 de diciembre frente a Osasco São Cristóvão Saúde, representante local. El partido será el primer reto del cuadro victoriano en una fase de grupos que reúne a equipos de Brasil, Japón y Turquía.

Al día siguiente, el elenco peruano enfrentará a NEC Red Rockets Kawasaki, de Japón. Luego, cerrará esta etapa ante Eczacıbaşı Peron Istanbul, de Turquía, con la meta de superar un grupo integrado por tres potencias internacionales y avanzar a la siguiente ronda del certamen.

  • Martes 08 de diciembre: Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) | 18:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
  • Miércoles 09 de diciembre: Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
  • Jueves 10 de diciembre: Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

*Horarios de Perú

Fixture confirmado de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026.
Fixture confirmado de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026. Créditos: Puro Vóley.

Equipos que participarán en el Mundial de Clubes de vóley 2026

  • Osasco Voleibol Clube (anfitrión)
  • Sesi Vôlei Bauru (campeón del Sudamericano de Clubes)
  • Alianza Lima (tercer lugar del Sudamericano de Clubes)
  • Nakhon Ratchasima 3M Films VC (subcampeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • NEC Red Rockets Kawasaki (campeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • Al-Ahly SC (campeón de África)
  • VakıfBank (campeón de la Liga de Campeones de Europa)
  • Eczacıbaşı Dynavit İstanbul (subcampeón de la Liga de Campeones de Europa)

Dónde ver los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026

La participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 será transmitida en señal abierta por Latina Televisión. Los partidos del cuadro blanquiazul podrán verse a través de los canales 2 y 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible vía streaming en su sitio web y aplicación.

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