Un registro sismológico y un mapa del centro de Perú señalan el epicentro de un temblor de magnitud 5.0 registrado en Junín. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Un nuevo sismo volvió a registrarse en la región Junín, luego de que el viernes 20 de noviembre se reportara un movimiento telúrico de magnitud 6.7 que sacudió la zona central del país. Este domingo 22 de noviembre, otro temblor de magnitud 5.0 volvió a remecer la región y fue percibido también en Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 4:35 p. m. y sorprendió a ciudadanos de la capital, quienes percibieron el remezón mientras realizaban sus actividades habituales. Este nuevo evento sísmico se suma a los movimientos registrados durante los últimos días en la zona central del territorio peruano.

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Una publicación del Instituto Geofísico del Perú detalla un sismo de magnitud 5,0 registrado a 30 kilómetros al noroeste de Junín con una profundidad de 145 kilómetros. (IGP)

Sismo de magnitud 5.0 en Junín

De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, el sismo de magnitud 5.0 tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. El movimiento alcanzó una intensidad IV en dicha localidad, de acuerdo con el reporte del organismo científico.

El temblor tuvo una profundidad de 145 kilómetros, una característica que permitió que las ondas sísmicas fueran percibidas en zonas alejadas del epicentro, incluida la capital.

Junín vuelve a temblar tras sismo de 6.7

El nuevo temblor se produjo dos días después del fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció la región la noche del viernes 20 de noviembre. Aquel movimiento tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, aunque se registró a una profundidad de 129 kilómetros.

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La sucesión de movimientos telúricos mantiene la atención sobre la zona central del país, donde las autoridades continúan recopilando información sobre las consecuencias del sismo de mayor magnitud. Ante estos eventos, se recomienda a la población mantener preparada su mochila de emergencia, identificar las zonas seguras de sus viviendas y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.