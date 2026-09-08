Alianza Lima participará del Mundial de Clubes de Vóley 2026: fecha, rivales y detalles de su segunda participación

Alianza Lima participará del Mundial de Clubes de Vóley 2026

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Y se hizo oficial, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Las tricampeonas obtuvieron una plaza gracias al tercer puesto alcanzado en el último Sudamericano de Clubes.

“Ocho clubes, Un título mundial en juego. Los equipos están confirmados y las piscinas han sido reveladas para los Campeones Mundiales de Clubes de Voleibol 2026, 8-13 de diciembre en Sao Paulo. ¿Quién será coronado campeón del mundo?“, publicó el máximo ente del voleibol mundial en sus redes scociales.

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Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

“Nuevamente entre los mejores del mundo”

Ni bien se oficializó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, Alianza Lima lanzó una festiva publicación que generó reacciones de sus hinchas. La gran noticia fue celebrada por todos y se espera que puedan hacer historia en la máxima competición.

“¡Nuevamente entre los mejores del mundo! Por segundo año consecutivo, clasificamos al 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐞𝐢𝐛𝐨𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐕𝐁, donde volveremos a representar al Perú ante los mejores equipos del mundo. Del 8 al 13 de diciembre, competiremos nuevamente en São Paulo, Brasil. Seguimos haciendo historia junto a ustedes, blanquiazules. ¡Volvemos a soñar en grande!“, publicó el club victoriano en sus redes sociales.

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La publicación de Alianza Lima tras confirmación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Rivales, fecha de inicio y más detalles del Mundial de Clubes de Vóley 2026

El Mundial de Clubes de Vóley 2026 se disputará del 8 al 13 de diciembre en São Paulo, Brasil, con la participación de ocho equipos. El certamen conservará su formato habitual: una fase de grupos en la que los dos mejores de cada zona accederán a las semifinales, antes de la definición por el título.

El anfitrión será Osasco São Cristóvão Saúde, mientras que Sesi Vôlei Bauru llegará como campeón vigente del Sudamericano de Clubes. Alianza Lima completará la representación sudamericana tras haber ocupado el tercer puesto en ese torneo.

La competencia también contará con Nakhon Ratchasima 3M Films VC, de Tailandia, y NEC Red Rockets Kawasaki, de Japón, como los representantes de Asia. Al-Ahly SC, de Egipto, ocupará la plaza africana, mientras que VakıfBank y Eczacıbaşı Dynavit İstanbul, ambos de Turquía, participarán por Europa.

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En Perú, Latina TV transmitirá el torneo por señal abierta, a través de los canales 2 y 702 HD, además de su página web y su aplicación. Infobae Perú realizará la cobertura del campeonato en su sitio digital.

Alianza Lima participaría en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: conoce cuándo inicia el torneo de la FIVB.

Así le fue a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima compitió en el Mundial de Clubes de Vóley bajo la dirección de Facundo Morando y terminó en el tercer puesto del Grupo A, con tres puntos. El resultado no le permitió acceder a las semifinales, aunque su participación recibió reconocimiento internacional.

El equipo peruano enfrentó a planteles con mayor presupuesto y con jugadoras de trayectoria internacional. Entre ellos estuvo Savino del Bene Scandicci, de Italia, que contaba con Ekaterina Antropova y luego se consagró campeón de aquella edición.

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La zona también incluyó a Osasco São Cristóvão Saúde, de Brasil, y Zhetysu VC, de Kazajistán. Alianza Lima debutó con una derrota por 3-0 ante el conjunto brasileño.

En su segundo encuentro, el club consiguió su primera victoria en el torneo tras imponerse 3-1 a Zhetysu. El cuadro blanquiazul cerró la fase de grupos con una caída por 3-0 frente al equipo italiano, pese a su rendimiento.

La campaña no alcanzó para avanzar entre los cuatro mejores, pero el desempeño del plantel fue destacado por la prensa y valorado fuera del país.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina