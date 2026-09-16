Perú

Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para el Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ aseguró que el club consiguió su clasificación por mérito deportivo y que no recibió ninguna gestión de la Federación para acceder al cupo en la máxima cita. “Nadie nos ha regalado nada”, apuntó

Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para el Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”
Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para llegar al Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”
Guardar

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, negó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) haya realizado gestiones para que el cuadro ‘blanquiazul’ consiga un cupo en el Mundial de Clubes 2026. La dirigente aseguró que la clasificación se produjo por los resultados obtenidos por el club y rechazó las declaraciones de Gino Vegas, presidente de la FPV.

Al Mundial hemos clasificado nosotros, nadie nos ha regalado nada. No ha habido ninguna gestión de la Federación. Al contrario, que se preocupe de su selección”, indicó la representante del club de La Victoria.

PUBLICIDAD

Hay que tener en cuenta que Alianza Lima terminó tercero en el último Sudamericano de Clubes, posición que le permitió quedar en el orden de clasificación para acceder al Mundial. Osasco São Cristóvão Saúde, que había conseguido su clasificación previamente por el subcampeonato continental, fue elegido posteriormente como anfitrión de la competencia FIVB.

Al asumir la organización del torneo, el conjunto brasileño dejó disponible la plaza que tenía como clasificado, por lo que el tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tomó ese lugar.

En ese sentido, la versión de Uribe contrasta con la explicación de Gino Vegas. El presidente de la FPV afirmó que la Federación y la Confederación Sudamericana de Vóley trabajaron para conseguir un cupo adicional para Sudamérica y que esa plaza terminó beneficiando al conjunto ‘blanquiazul’.

PUBLICIDAD

La jefa del equipo 'blanquiazul' respondió a las declaraciones de Gino Vegas y explicó que el club accedió al torneo internacional por mérito deportivo. (Video: A Presión)

Cenaida Uribe rechazó versión de Gino Vegas

Cenaida Uribe sostuvo que Alianza Lima venía conversando directamente con la gente de Osasco desde hace varios meses y descartó que la Federación haya intervenido para conseguir su participación en el torneo internacional.

“Lo que yo sí te puedo decir es que he hablado con la gente de Osasco, esto lo venimos conversando hace meses, así que ahora no vengan a colgarse de Alianza. Es totalmente falso, eso sí lo puedo aclarar”, reiteró la dirigente, quien marcó distancia de la versión ofrecida por Vegas.

De acuerdo con el contexto explicado por Cenaida Uribe, el acceso al Mundial de Clubes estuvo relacionado con el tercer puesto obtenido por Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes y con la posterior designación de Osasco como sede de la competencia. El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará así su segunda participación en el prestigioso certamen.

Alianza Lima reestructuró su plantel

Mientras se prepara para el desafío internacional, Alianza Lima también trabaja en la conformación de su equipo para la temporada 2026/27. Uribe explicó que algunas jugadoras no continuaron después de la campaña anterior, por lo que fue necesario realizar modificaciones en el plantel.

“La preparación sigue como siempre desde que terminamos el campeonato. Se renovó con María Alejandra Marín, algunas chicas no quisieron continuar, así que tuvimos que reestructurar el equipo y ahora con la presión de tener nuevamente el Mundial de clubes y la liga que todo el mundo está esperando”, manifestó.

Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección.
Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección. Crédito: FPV

La continuidad de María Alejandra Marín forma parte de la planificación del equipo, que busca llegar en buenas condiciones a sus próximos compromisos. El conjunto ‘blanquiazul’ tendrá por delante tanto la competencia internacional como una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima también buscará extender su dominio en el campeonato local. El equipo ‘íntimo’ afrontará la próxima temporada con la intención de conseguir el tetracampeonato, aunque Uribe evitó dar por asegurado el resultado. “Todos quieren que campeonemos y yo también armo el equipo para campeonar, a veces se da y a veces no. Así que vamos a jugarlo todavía”, señaló.

La jefa de equipo dejó así claro que el título nacional forma parte de las metas del club, pero que la campaña deberá construirse partido a partido. Al mismo tiempo, el elenco de La Victoria continúa su preparación para volver a competir entre los principales clubes del mundo.

La participación en el Mundial de Clubes estará acompañada por una disputa de versiones sobre la obtención del cupo. Mientras Gino Vegas atribuye un papel a las gestiones de la FPV y la Confederación Sudamericana, Cenaida Uribe sostiene que Alianza Lima accedió a la plaza por su tercer lugar continental y por el cambio de condición de Osasco, además de las conversaciones que el club mantenía con la institución brasileña.

Temas Relacionados

Cenaida UribeAlianza Lima VóleyGino VegasFPVMundial de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco asesinos seriales en Perú que aterrorizaron al país: del ‘Barbero Asesino’ al ‘Apóstol de la Muerte’

Las investigaciones permitieron reconstruir crímenes cometidos desde 1918 hasta el siglo XXI, con confesiones, perfiles psicológicos y procesos judiciales detrás de cada caso

Cinco asesinos seriales en Perú que aterrorizaron al país: del ‘Barbero Asesino’ al ‘Apóstol de la Muerte’

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Víctor Caballlero apoya una posible demanda del exfutbolista contra Medina luego de que fuera vinculado públicamente con las amenazas extorsivas que recibe la conductora.

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

La primera etapa de la división de honor del fútbol peruano terminó tras 18 jornadas disputadas. Han quedado en pie 12 clubes y solo cuatro de ellos avanzarán al circuito decisivo

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

Hongos amazónicos se convierten en harina para elaborar galletas y bizcochos: IIAP impulsa su aprovechamiento agroindustrial en San Martín

La investigación utiliza especies de los géneros Pleurotus y Auricularia, cultivadas sobre residuos agrícolas, para elaborar una materia prima con aplicaciones en panificación

Hongos amazónicos se convierten en harina para elaborar galletas y bizcochos: IIAP impulsa su aprovechamiento agroindustrial en San Martín

Sergio Baigorria defiende a Alejandra Baigorria tras críticas por su viaje a Japón: "Mi hermana está cambiando vidas"

El hermano de la empresaria y gerente general de una de sus compañías salió a respaldarla desde redes sociales, tras los cuestionamientos por su visita a Tokio junto a Said Palao

Sergio Baigorria defiende a Alejandra Baigorria tras críticas por su viaje a Japón: "Mi hermana está cambiando vidas"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”

Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”

“No soy político”: Ministro Álvarez se disculpa por decir que el Código Penal fue hecho para defender delincuentes

Asaltan local de Fuerza Popular en Ventanilla y roban S/10 mil: dos sospechosos fueron detenidos

Diputados plantean que Comisión de Ética investigue a Julián Pérez Mallqui por contratar a su pareja en su despacho: “Otra vez”

JEE abre procedimiento sancionador contra López Aliaga y su partido por propaganda que lo presenta como “alcalde de Lima”

ENTRETENIMIENTO

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Sergio Baigorria defiende a Alejandra Baigorria tras críticas por su viaje a Japón: "Mi hermana está cambiando vidas"

Alejandra Baigorria pierde demanda contra Magaly Medina y proceso queda archivado

El video que muestra a Giancarlo ‘Flaco’ Granda intentando frenar a su hermano en plena agresión a anciano de 75 años en Surco

Ethel Pozo asegura que Edson Dávila esté siendo “soberbio” al no reconocer a Gisela Valcárcel como su madrina

DEPORTES

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

Esmeralda Sánchez y su último año en Alianza Lima con el reto del Mundial de Clubes: “Siento una responsabilidad grande”

Juan Reynoso asume el reto de sacar a flote a Necaxa en Liga MX: “Si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento”

Dejan sin efecto la medida que buscaba reactivar el concurso de Universitario ante Indecopi: el mensaje de Franco Velazco

Alejandro Schneider habló de los nuevos retos de Alianza Lima Vóley: “El tricampeonato hay que dejarlo atrás aunque duela”