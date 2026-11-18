Transeúntes recorren el malecón de la costa de Lima en una jornada soleada que acompaña el reporte meteorológico sobre las temperaturas en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en el Perú presenta importantes variaciones durante esta jornada, con temperaturas elevadas en distintas regiones, condiciones de calor en Lima Metropolitana y posibles precipitaciones en sectores de la costa, sierra y selva. El Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y emite alertas ante fenómenos que podrían afectar a la población. ¿Qué distritos de Lima soportarán las temperaturas más altas? ¿Dónde hará más calor y qué regiones registrarán lluvias?

En este minuto a minuto de Infobae Perú encontrarás el reporte actualizado del clima para hoy, miércoles 18 de noviembre, con las temperaturas máximas y mínimas, sensación térmica, niveles de radiación ultravioleta y pronósticos para Lima, Callao y las principales ciudades del país. También te informaremos sobre las alertas meteorológicas vigentes y compartiremos recomendaciones para prevenir golpes de calor, deshidratación y otros riesgos asociados a las altas temperaturas. Sigue aquí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en el Perú.