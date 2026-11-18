El clima en el Perú presenta importantes variaciones durante esta jornada, con temperaturas elevadas en distintas regiones, condiciones de calor en Lima Metropolitana y posibles precipitaciones en sectores de la costa, sierra y selva. El Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y emite alertas ante fenómenos que podrían afectar a la población. ¿Qué distritos de Lima soportarán las temperaturas más altas? ¿Dónde hará más calor y qué regiones registrarán lluvias?
En este minuto a minuto de Infobae Perú encontrarás el reporte actualizado del clima para hoy, miércoles 18 de noviembre, con las temperaturas máximas y mínimas, sensación térmica, niveles de radiación ultravioleta y pronósticos para Lima, Callao y las principales ciudades del país. También te informaremos sobre las alertas meteorológicas vigentes y compartiremos recomendaciones para prevenir golpes de calor, deshidratación y otros riesgos asociados a las altas temperaturas. Sigue aquí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en el Perú.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Carabayllo y La Molina registran 35 °C de sensación térmica: distritos arden de calor, según último monitoreo del Senamhi
La actualización minuto a minuto del Senamhi ubica a ambos distritos con el registro más alto de Lima Metropolitana. San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Jesús María llegan a 34 °C.
El monitoreo minuto a minuto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reporta que Carabayllo y La Molina registran la mayor sensación térmica de Lima Metropolitana, con 35 °C. Ambos distritos encabezan, a esta hora, los valores del mapa actualizado por la entidad, en una jornada de calor que también alcanza al Callao.
Lima registra temperaturas de hasta 32 °C: Carabayllo, Ate y La Molina soportan el mayor calor
Lima Metropolitana registró temperaturas de hasta 32 °C entre las 11:00 a. m. y las 12:00 p. m. de este miércoles 18 de noviembre, según el monitoreo de temperatura del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Los valores más elevados se reportaron en Carabayllo, San Martín de Porres, Ate y La Molina, de acuerdo con el mapa de estaciones meteorológicas.
Otros distritos también soportaron temperaturas elevadas durante ese periodo. San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Jesús María alcanzaron los 31 °C, mientras que San Borja y Villa María del Triunfo registraron 30 °C. En Santiago de Surco y Lurigancho se reportaron 29 °C, y en Chosica, 28 °C. En contraste, San Mateo de Otao presentó una temperatura de 17 °C.
El monitoreo evidencia diferencias importantes entre los sectores de Lima, con temperaturas más elevadas en varios distritos de la zona norte y este de la capital. Estos valores corresponden a registros puntuales de las estaciones meteorológicas y no necesariamente representan la temperatura de todos los sectores de cada distrito.
¿Cómo estará el clima en Lima hoy?
El clima en Lima Metropolitana y Callao presenta condiciones de calor durante esta jornada, con temperaturas que podrían superar los valores habituales para noviembre. Para este miércoles 18 de noviembre, el pronóstico meteorológico contempla una temperatura máxima de 30,4 °C y una mínima de 24,5 °C. Además, se estima un índice de radiación ultravioleta de 9, considerado muy alto.
Durante el día, las condiciones del cielo podrían alternar entre periodos de nubosidad y brillo solar, mientras que la humedad propia de la zona costera contribuirá a generar una mayor sensación de bochorno. Por ello, es importante que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente quienes trabajan en espacios abiertos, realizan actividades físicas o deben trasladarse durante las horas de mayor exposición solar.
El panorama también estará marcado por la posibilidad de lloviznas en Lima y Callao entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre. Según especialistas del Senamhi, estas precipitaciones se presentarían principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Las condiciones meteorológicas pueden variar entre los distritos cercanos al litoral y aquellos ubicados hacia el este de la capital. Por eso, se recomienda consultar los reportes actualizados del Senamhi para conocer la evolución de las temperaturas, la humedad, los vientos y las precipitaciones.
¿Qué distritos de Lima soportarán las temperaturas más altas?
Las temperaturas no se comportan de la misma manera en todos los sectores de Lima Metropolitana. Los distritos ubicados hacia Lima Este y Lima Norte pueden experimentar condiciones más cálidas que algunas zonas cercanas al litoral, debido a las diferencias geográficas y a la influencia de las condiciones atmosféricas.
Entre los sectores que deben mantenerse bajo vigilancia se encuentran La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. En estas zonas, las temperaturas pueden alcanzar valores elevados durante las jornadas de mayor intensidad térmica.
Como referencia, el Senamhi informó que la estación meteorológica de La Molina registró 32,6 °C y la de Campo de Marte, ubicada en Jesús María, alcanzó 31,8 °C. Ambos valores superaron ampliamente sus promedios habituales para noviembre, que eran de 23,2 °C y 21,3 °C, respectivamente.
- En Lima Norte, distritos como Carabayllo, Comas, Puente Piedra y San Martín de Porres también deben incluirse en el monitoreo diario, especialmente cuando se emitan avisos por incremento de temperaturas.
- En Lima Sur, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos presentan otras particularidades meteorológicas. En estos sectores, la cercanía al litoral y la elevada humedad pueden favorecer la presencia de lloviznas y nubosidad durante determinados momentos del día.
- En tanto, en Callao, La Punta, Ventanilla y otros sectores próximos al mar pueden registrarse condiciones diferentes a las de las zonas más alejadas de la costa.
Para identificar qué distrito soporta realmente las temperaturas más altas, es necesario comparar los registros de las estaciones meteorológicas del Senamhi, considerando la hora de medición y la fecha del reporte. No todas las temperaturas máximas pronosticadas corresponden a registros efectivamente observados.
¿Cuál será la sensación térmica en Lima y a qué hora hará más calor?
La temperatura que marca un termómetro no siempre representa cómo siente el calor una persona. La sensación térmica puede variar dependiendo de factores como la humedad ambiental, la velocidad del viento, la exposición directa a la radiación solar y las características del entorno.
En Lima, la humedad puede incrementar la sensación de bochorno, especialmente cuando coincide con temperaturas elevadas y poca circulación de aire. Esto puede hacer que las actividades cotidianas resulten más incómodas, incluso cuando la temperatura registrada no alcanza valores extremos.
De acuerdo con la especialista del Senamhi Raquel Loayza, la elevada humedad atmosférica de Lima, junto con las condiciones del mar, favorece estas variaciones. La especialista señaló que la sensación térmica podría situarse entre uno y dos grados por encima de la temperatura ambiental durante los próximos días.
Las horas de mayor precaución suelen concentrarse entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que la exposición a la radiación solar puede resultar más perjudicial. Sin embargo, la hora exacta de la temperatura máxima debe establecerse a partir de los registros y pronósticos de cada jornada.
El índice de radiación ultravioleta también debe formar parte del seguimiento diario. Para este miércoles 18 de noviembre, el pronóstico consultado para Lima contempla un índice UV de 9, por lo que se recomienda utilizar protector solar, sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa que cubra la piel.
Las personas que trabajan en exteriores, realizan actividades deportivas o deben permanecer varias horas bajo el sol deben procurar descansar en lugares con sombra y mantener una hidratación constante.
¿Cómo estará el clima en las regiones del Perú?
Las condiciones meteorológicas en el Perú presentan importantes diferencias debido a la geografía del territorio nacional. Mientras algunas ciudades de la costa registran temperaturas elevadas, en la sierra pueden presentarse mañanas frías, lluvias y tormentas eléctricas. En la selva, el calor y la humedad se combinan con precipitaciones que pueden alcanzar intensidad variable.
Para este miércoles 18 de noviembre, los pronósticos publicados del Senamhi para las principales ciudades muestran temperaturas máximas de 33 °C en Piura, 31 °C en Chiclayo, 32 °C en Ica, 23 °C en Arequipa y 24 °C en Cusco. En la selva, Iquitos podría alcanzar 35 °C y Pucallpa 36 °C. Estas cifras corresponden a previsiones meteorológicas y no deben confundirse con temperaturas máximas ya registradas.
- Costa norte: Piura, Tumbes y Lambayeque deben mantenerse bajo vigilancia por las temperaturas elevadas y los avisos de precipitaciones. La población debe prestar atención a los reportes meteorológicos, especialmente ante posibles lluvias que puedan afectar las actividades agrícolas, el transporte y las zonas urbanas.
- Costa central: Lima, Callao e Ica presentan condiciones de calor, humedad y variaciones en la cobertura nubosa. También se esperan lloviznas en algunos sectores de la costa central y sur durante los próximos días.
- Costa sur: Arequipa, Moquegua y Tacna deben ser monitoreadas por los cambios de temperatura, los vientos y las precipitaciones que puedan presentarse según la evolución de las condiciones atmosféricas.
- Sierra: Cusco, Puno, Junín, Huancavelica y Cajamarca requieren seguimiento por la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, granizadas y variaciones importantes entre las temperaturas diurnas y nocturnas.
- Selva: Loreto, Ucayali y Madre de Dios deben mantenerse bajo vigilancia por las temperaturas elevadas, la humedad y las precipitaciones. En estas regiones, las lluvias pueden presentarse acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
La información debe actualizarse con los pronósticos regionales y los avisos del Senamhi, ya que las condiciones pueden cambiar durante el día.
¿Qué regiones tienen alertas meteorológicas del Senamhi?
El Senamhi mantiene avisos meteorológicos para diferentes regiones del país debido a las condiciones de temperatura y precipitaciones previstas para los próximos días.
De acuerdo con el boletín de monitoreo de peligros de INDECI del 17 de noviembre, se encuentran reportados los siguientes avisos:
- Incremento de temperatura diurna en la costa y sierra: aviso meteorológico N.° 471, de nivel rojo, vigente del 17 al 20 de noviembre. Comprende numerosas regiones, entre ellas Lima, Callao, Piura, Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Puno.
- Precipitaciones en la costa norte y sierra: aviso N.° 472, de nivel naranja, vigente del 18 al 20 de noviembre. Incluye departamentos como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Cajamarca y Huancavelica.
- Lloviznas en la costa centro y sur: aviso N.° 472, de nivel amarillo, vigente del 18 al 20 de noviembre, para sectores de Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Indeci
Estas alertas advierten sobre fenómenos que pueden generar condiciones meteorológicas adversas y requieren atención de las autoridades y la ciudadanía.
El nivel de peligro permite conocer la intensidad del fenómeno previsto y las precauciones que deben adoptarse. Por ello, es importante revisar la fecha de emisión, el horario de vigencia, los departamentos comprendidos y las recomendaciones específicas de cada aviso.
Los ciudadanos pueden consultar los reportes oficiales en el portal del Senamhi y los boletines de emergencia de INDECI.
¿Cómo evitar golpes de calor y deshidratación?
Las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente cuando una persona permanece expuesta al sol durante varias horas, realiza actividad física intensa o no consume suficientes líquidos.
El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura. Puede provocar complicaciones graves y afectar órganos como el cerebro, el corazón y los riñones.
El Ministerio de Salud advierte que los niños pequeños, los adultos mayores, las gestantes y las personas con enfermedades crónicas forman parte de los grupos que requieren mayor protección durante los episodios de calor intenso.
¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
Entre las principales señales de alerta se encuentran:
- Temperatura corporal muy elevada.
- Piel caliente, enrojecida o seca.
- Dolor de cabeza intenso.
- Mareos y debilidad.
- Náuseas y vómitos.
- Respiración acelerada.
- Confusión o desorientación.
- Convulsiones o pérdida del conocimiento.
Es importante diferenciar el agotamiento por calor del golpe de calor. La confusión mental, las convulsiones y la pérdida del conocimiento son señales de emergencia que requieren atención médica inmediata.
¿Qué hacer si una persona sufre un golpe de calor?
Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar inmediatamente al servicio de emergencias médicas. En el Perú, se puede contactar al SAMU a través del número 106.
Mientras llega la asistencia médica, se recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, retirarle el exceso de ropa y comenzar a enfriar su cuerpo con agua fresca, paños húmedos o compresas frías en zonas como el cuello, las axilas y las ingles.
No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos ni retrasar la atención médica. Si la persona está inconsciente o presenta alteraciones de conciencia, no se le deben administrar líquidos por la boca.