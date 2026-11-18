Un reporte televisivo de Exitosa Noticias informa sobre las advertencias emitidas por el Senamhi respecto a la ola de calor y los altos niveles de radiación solar en la costa de Perú. Especialistas explican el comportamiento de las temperaturas elevadas, la influencia del fenómeno de El Niño costero y las condiciones climáticas registradas durante eventos multitudinarios en Lima.

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El monitoreo minuto a minuto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reporta que Carabayllo y La Molina registran la mayor sensación térmica de Lima Metropolitana, con 35 °C. Ambos distritos encabezan, a esta hora, los valores del mapa actualizado por la entidad, en una jornada de calor que también alcanza al Callao.

El registro sitúa a Carabayllo, en Lima Norte, y a La Molina, en Lima Este, por encima del resto de zonas incluidas en el monitoreo. Detrás aparecen San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Jesús María, con una sensación térmica de 34 °C.

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La sensación térmica es un indicador que refleja cómo el cuerpo percibe las condiciones ambientales. Puede variar entre distritos por factores como la humedad, el viento, la radiación solar y las características del entorno urbano.

Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo y La Molina lideran el mapa de sensación térmica

La actualización del Senamhi muestra que el calor se distribuye con distinta intensidad en Lima. Carabayllo y La Molina marcan 35 °C, el valor más alto informado en el monitoreo.

En el siguiente grupo figuran San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Jesús María, que alcanzan 34 °C. Santa Anita y San Borja registran 33 °C, mientras que Villa María del Triunfo llega a 32 °C.

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Santiago de Surco presenta una sensación térmica de 31 °C y Lurigancho, de 30 °C. En la zona de Chosica, el indicador se ubica en 28 °C.

El mapa también reporta 34 °C en un sector del Callao cercano a la zona portuaria. El calor, por tanto, alcanza áreas de Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur y la provincia constitucional.

Un mapa interactivo del Senamhi registra valores de sensación térmica de entre 28 y 35 grados Celsius en diversos distritos de Lima Metropolitana.

El mapa se actualiza durante la jornada

Los datos corresponden al seguimiento minuto a minuto de la sensación térmica. Por esa razón, los valores pueden variar conforme se actualice el monitoreo del Senamhi durante el día.

La cifra de sensación térmica no equivale necesariamente a la temperatura del aire medida por una estación. El indicador incorpora variables que afectan el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente, entre ellas la humedad y la exposición a la radiación solar.

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El mapa interactivo del Senamhi detalla las temperaturas y los niveles de humedad previstos para la zona de Lima Este a lo largo de la jornada.

En los distritos alejados de la influencia inmediata del litoral, las condiciones pueden favorecer una mayor percepción de calor. En las zonas próximas al mar, la humedad, la nubosidad y las brisas modifican el ambiente en determinados momentos de la jornada.

El mapa del Senamhi presenta el pronóstico meteorológico para Lima Norte con temperaturas que alcanzan los 29 grados Celsius y niveles de humedad variables.

Recomiendan reducir la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Ante los valores elevados, se recomienda limitar las actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando la radiación solar suele ser más intensa. La precaución es relevante para quienes trabajan o se desplazan en espacios abiertos.

Las medidas básicas incluyen beber agua de forma frecuente, usar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar, buscar sombra y evitar ejercicio físico intenso durante las horas de mayor calor. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren atención especial.

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Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, confusión o pérdida del conocimiento pueden ser señales de agotamiento o golpe de calor. Ante síntomas graves, corresponde buscar atención médica inmediata, llevar a la persona a un lugar fresco e iniciar el enfriamiento con agua o paños húmedos. Si está inconsciente o presenta alteraciones de conciencia, no se le deben administrar líquidos por vía oral.

El Senamhi mantiene disponible su monitoreo para seguir los cambios de la sensación térmica en Lima Metropolitana y el Callao a lo largo de la jornada.

¿Qué es la sensación térmica y por qué puede ser superior a la temperatura real?

La sensación térmica es la percepción que tiene el cuerpo humano de las condiciones ambientales. No depende exclusivamente de los grados que marca un termómetro, sino también de otros elementos, como la humedad, el viento y la exposición directa a la radiación solar.

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Cuando la humedad es elevada, el sudor se evapora con mayor dificultad. Este mecanismo es fundamental para que el organismo regule su temperatura, por lo que una mayor humedad puede incrementar la sensación de bochorno.

La exposición directa al sol también puede aumentar la carga de calor que recibe el cuerpo. Por esta razón, permanecer durante varias horas en calles sin sombra, realizar trabajos físicos o practicar deportes al aire libre puede resultar especialmente incómodo durante jornadas de temperaturas elevadas.

Los registros de 35 °C identificados en Carabayllo y La Molina deben tomarse como una señal para reforzar las medidas de prevención, sobre todo entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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