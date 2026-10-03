Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

Jhon Arias heredó la 10 en la selección Colombia tras el retiro de James-crédito Luisa González/REUTERS

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Se acerca el cierre de la triple fecha FIFA, y la selección Colombia quiere conseguir un triunfo que le permita tener un poco más de tranquilidad luego del empate ante México y la derrota ante Paraguay.

Por esta razón, los ojos de los 26 jugadores y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo ya se enfocan en lo que será el juego ante la selección del Perú dirigida por el entrenador brasileño Mano Menezes.

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Colombia y Perú se volverán a ver en un campo de juego-crédito Luisa González/REUTERS

El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de la aplicación de Ditu y del canal RCN, como en todas sus plataformas de YouTube.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Colombia

Jhon Arias es uno de los referentes de los "Cafeteros"-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia cayó por 0-1 ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey con la anotación del atacante Hugo Benítez al minuto 56 de partido.

De esta forma, desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica, la “Tricolor” no conoce lo que es la victoria y para ello tendrá que buscar su mejor versión en un equipo que está consolidándose en el recambio generacional.

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A continuación, así viene la selección Colombia en sus últimos juegos:

2 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: Colombia 0-1 Paraguay

26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia

7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia

3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana

27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

Convocatoria de la selección Colombia

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán —Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América

Perú

Perú viene de enfrentar a México en Nueva Jersey-crédito FPF

Por los lados del Perú, e los “Incas” empataron a un gol ante la selección de México en el estadio Sports Illustrated, mismo lugar en el cual jugó Colombia.

Jairo Vélez adelantó al cuadro peruano al minuto 26, pero en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rafael Márquez empató con la anotación del defensor Víctor Guzmán

Lista de jugadores de la selección de Perú

Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026-crédito Federación Peruana de Fútbol

Arqueros

Pedro Gallese - Deportivo Cali

Matías Córdova - Comerciantes Unidos

Diego Romero - Universitario

Defensas

Oliver Sonne - Burnley

Marcos Lopez - FC Copenhague

Fabio Gruber - FSV Mainz 05

César Inga - Universitario

Miguel Araujo - Sporting Cristal

Renzo Garcés - Alianza Lima

Erick Noriega - Gremio

Marco Huamán - Alianza Lima

Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

André Carrillo - Corinthians

Jairo Concha - Universitario

Jairo Vélez - Alianza Lima

Jesús Pretell LDU Quito

Osling Mora - Sport Boys

Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos

Wilder Cartagena - Orlando City

Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros

Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva

Alex Valera - Universitario

Bassco Soyer - Gil Vicente

Gianluca Lapadula - Universitario

Jhonny Vidales - FBC Melgar

Piero Magallanes - Sport Huancayo

Jhon Arias quiere ser uno de los principales referentes de Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

Para hablar del último duelo que “Cafeteros” e “Incas” jugaron entre sí, hay que ir al 6 de junio de 2025 cuando por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas empataron sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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En lo que se refiere al último amistoso que jugaron, hay que ir al 15 de noviembre de 2026 en el estadio Hard Rock Café de Miami, la “Tricolor” derrotó a la “Blanquirroja” por 1-0 con gol del delantero Alfredo Morelos.

A continuación, así quedaron los últimos partidos entre sí:

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú

6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: Perú 1-1 Colombia

28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-1 Perú

9 de julio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 3-2 Perú

20 de junio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 1-2 Perú