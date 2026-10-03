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Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla quiere cerrar su triple jornada de juegos amistosos con una victoria que fue esquiva ante México y Paraguay

Jhon Arias heredó la 10 en la selección Colombia tras el retiro de James-crédito Luisa González/REUTERS
Jhon Arias heredó la 10 en la selección Colombia tras el retiro de James-crédito Luisa González/REUTERS
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Se acerca el cierre de la triple fecha FIFA, y la selección Colombia quiere conseguir un triunfo que le permita tener un poco más de tranquilidad luego del empate ante México y la derrota ante Paraguay.

Por esta razón, los ojos de los 26 jugadores y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo ya se enfocan en lo que será el juego ante la selección del Perú dirigida por el entrenador brasileño Mano Menezes.

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Colombia y Perú se volverán a ver en un campo de juego-crédito Luisa González/REUTERS
Colombia y Perú se volverán a ver en un campo de juego-crédito Luisa González/REUTERS

El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de la aplicación de Ditu y del canal RCN, como en todas sus plataformas de YouTube.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Colombia

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Jhon Arias es uno de los referentes de los "Cafeteros"-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia cayó por 0-1 ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey con la anotación del atacante Hugo Benítez al minuto 56 de partido.

De esta forma, desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica, la “Tricolor” no conoce lo que es la victoria y para ello tendrá que buscar su mejor versión en un equipo que está consolidándose en el recambio generacional.

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A continuación, así viene la selección Colombia en sus últimos juegos:

  • 2 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: Colombia 0-1 Paraguay
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

Convocatoria de la selección Colombia

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

Perú

Perú viene de enfrentar a México en Nueva Jersey.
Perú viene de enfrentar a México en Nueva Jersey-crédito FPF

Por los lados del Perú, e los “Incas” empataron a un gol ante la selección de México en el estadio Sports Illustrated, mismo lugar en el cual jugó Colombia.

Jairo Vélez adelantó al cuadro peruano al minuto 26, pero en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rafael Márquez empató con la anotación del defensor Víctor Guzmán

Lista de jugadores de la selección de Perú

Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026.
Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026-crédito Federación Peruana de Fútbol

Arqueros

  • Pedro Gallese - Deportivo Cali
  • Matías Córdova - Comerciantes Unidos
  • Diego Romero - Universitario

Defensas

  • Oliver Sonne - Burnley
  • Marcos Lopez - FC Copenhague
  • Fabio Gruber - FSV Mainz 05
  • César Inga - Universitario
  • Miguel Araujo - Sporting Cristal
  • Renzo Garcés - Alianza Lima
  • Erick Noriega - Gremio
  • Marco Huamán - Alianza Lima
  • Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

  • André Carrillo - Corinthians
  • Jairo Concha - Universitario
  • Jairo Vélez - Alianza Lima
  • Jesús Pretell LDU Quito
  • Osling Mora - Sport Boys
  • Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
  • Wilder Cartagena - Orlando City
  • Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros

  • Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva
  • Alex Valera - Universitario
  • Bassco Soyer - Gil Vicente
  • Gianluca Lapadula - Universitario
  • Jhonny Vidales - FBC Melgar
  • Piero Magallanes - Sport Huancayo
Jhon Arias quiere ser uno de los principales referentes de Colombia-crédito Luisa González/REUTERS
Jhon Arias quiere ser uno de los principales referentes de Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

Para hablar del último duelo que “Cafeteros” e “Incas” jugaron entre sí, hay que ir al 6 de junio de 2025 cuando por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas empataron sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En lo que se refiere al último amistoso que jugaron, hay que ir al 15 de noviembre de 2026 en el estadio Hard Rock Café de Miami, la “Tricolor” derrotó a la “Blanquirroja” por 1-0 con gol del delantero Alfredo Morelos.

A continuación, así quedaron los últimos partidos entre sí:

  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú
  • 6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: Perú 1-1 Colombia
  • 28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-1 Perú
  • 9 de julio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 3-2 Perú
  • 20 de junio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 1-2 Perú

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