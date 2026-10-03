Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

Se acerca el cierre de la triple fecha FIFA, y la selección Colombia quiere conseguir un triunfo que le permita tener un poco más de tranquilidad luego del empate ante México y la derrota ante Paraguay.
Por esta razón, los ojos de los 26 jugadores y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo ya se enfocan en lo que será el juego ante la selección del Perú dirigida por el entrenador brasileño Mano Menezes.
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El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de la aplicación de Ditu y del canal RCN, como en todas sus plataformas de YouTube.
Cómo llegan ambos equipos al encuentro
Colombia
El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia cayó por 0-1 ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey con la anotación del atacante Hugo Benítez al minuto 56 de partido.
De esta forma, desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica, la “Tricolor” no conoce lo que es la victoria y para ello tendrá que buscar su mejor versión en un equipo que está consolidándose en el recambio generacional.
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A continuación, así viene la selección Colombia en sus últimos juegos:
- 2 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: Colombia 0-1 Paraguay
- 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia
- 7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia
- 3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
- 27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal
Convocatoria de la selección Colombia
Arqueros:
- Aldair Quintana — Independiente del Valle
- Álvaro Montero — Boca Juniors
- Kevin Mier — Cruz Azul
Defensas
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM
- Daniel Muñoz — Nottingham Forest
- Davinson Sánchez — Galatasaray
- Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
- Jhon Lucumí — Juventus
- Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
- Royer Caicedo — Cercle Brugge
- Samuel Velásquez — Atlético Nacional
Mediocampista
- Daniel Arcila — Club León
- Gustavo Puerta — Olympiacos
- Jaminton Campaz — Rosario Central
- Jhon Arias — Palmeiras
- Jhon Solís — Birmingham City
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
- Kevin Castaño — Atlético Mineiro
- Matías Orozco — CD Castellón
- Richard Ríos — Al-Ittihad
Delanteros
- Yáser Asprilla — Girona
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
- Camilo Durán —Celtic
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense
- Luis Javier Suárez — Sporting CP
- Óscar Perea — Club América
Perú
Por los lados del Perú, e los “Incas” empataron a un gol ante la selección de México en el estadio Sports Illustrated, mismo lugar en el cual jugó Colombia.
Jairo Vélez adelantó al cuadro peruano al minuto 26, pero en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rafael Márquez empató con la anotación del defensor Víctor Guzmán
Lista de jugadores de la selección de Perú
Arqueros
- Pedro Gallese - Deportivo Cali
- Matías Córdova - Comerciantes Unidos
- Diego Romero - Universitario
Defensas
- Oliver Sonne - Burnley
- Marcos Lopez - FC Copenhague
- Fabio Gruber - FSV Mainz 05
- César Inga - Universitario
- Miguel Araujo - Sporting Cristal
- Renzo Garcés - Alianza Lima
- Erick Noriega - Gremio
- Marco Huamán - Alianza Lima
- Matías Zegarra - FBC Melgar
Mediocampistas
- André Carrillo - Corinthians
- Jairo Concha - Universitario
- Jairo Vélez - Alianza Lima
- Jesús Pretell LDU Quito
- Osling Mora - Sport Boys
- Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
- Wilder Cartagena - Orlando City
- Yoshimar Yotún - Sporting Cristal
Delanteros
- Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva
- Alex Valera - Universitario
- Bassco Soyer - Gil Vicente
- Gianluca Lapadula - Universitario
- Jhonny Vidales - FBC Melgar
- Piero Magallanes - Sport Huancayo
Para hablar del último duelo que “Cafeteros” e “Incas” jugaron entre sí, hay que ir al 6 de junio de 2025 cuando por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas empataron sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
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En lo que se refiere al último amistoso que jugaron, hay que ir al 15 de noviembre de 2026 en el estadio Hard Rock Café de Miami, la “Tricolor” derrotó a la “Blanquirroja” por 1-0 con gol del delantero Alfredo Morelos.
A continuación, así quedaron los últimos partidos entre sí:
- 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú
- 6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: Perú 1-1 Colombia
- 28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-1 Perú
- 9 de julio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 3-2 Perú
- 20 de junio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 1-2 Perú
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