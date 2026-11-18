Kevin Godenzi se volvió viral tras bailar al ritmo de Grupo 5 mientras refrescaba a los fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas.

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El bombero que se volvió viral por bailar al ritmo de Grupo 5 mientras lanzaba agua hacia los asistentes de la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas se pronunció en redes sociales. El efectivo fue identificado como Kevin Godenzi, quien agradeció las muestras de cariño que recibió tras la difusión masiva del video.

Las imágenes mostraron al bombero sobre una unidad de emergencia, con una manguera dirigida hacia el público que permanecía en el recinto bajo el sol. Mientras cumplía la labor de refrescar a los fieles, Godenzi acompañó con movimientos de baile la música de Grupo 5, orquesta que cerró la jornada con canciones religiosas adaptadas a la cumbia y temas de su repertorio.

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El momento de Kevin Godenzi se convirtió en una de las escenas más compartidas de la despedida del papa León XIV en Perú. Usuarios de TikTok, Instagram, Facebook y X difundieron el video, que generó comentarios sobre la forma en que el bombero combinó una tarea de apoyo a los asistentes con la música que sonaba desde el escenario.

El episodio ocurrió durante la jornada realizada en la Base Aérea Las Palmas, donde miles de personas acudieron a la última misa del pontífice en el país. Tras varias horas de concentración y ante las altas temperaturas, los bomberos utilizaron sus mangueras para aliviar el calor entre los asistentes.

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El cantante Pedro Loli canta con un micrófono junto a la agrupación Grupo 5 frente a una multitud congregada en una explanada al aire libre.

Kevin Godenzi agradeció los mensajes tras la difusión del video

Luego de que las imágenes circularan en redes sociales, Kevin Godenzi dejó un mensaje de agradecimiento a quienes participaron de la escena y a los usuarios que reaccionaron al video.

“Agradecer de corazón a todas las personas que me acompañaron en ese momento tan especial, moviendo las manos de lado a lado, cantando, bailando, sobre todo disfrutando de la alegría de alabar a Dios junto a Grupo 5”, expresó el bombero.

Godenzi explicó que el baile surgió de manera espontánea mientras colaboraba con el operativo destinado a refrescar al público. Según señaló, la respuesta de los asistentes convirtió el momento en una experiencia que recordó con entusiasmo.

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“Lo que comenzó como un momento espontáneo de alegría y celebración, me llena de felicidad saber que por unos instantes pudimos contagiar sonrisas, unirnos y demostrar que la fe también se celebra con alegría y un poquito de agua”, añadió.

En el video viral, se observa al efectivo lanzar chorros de agua desde lo alto de una unidad de bomberos. A la vez, mueve los brazos y sigue el ritmo de la música, mientras varias personas responden con aplausos, baile y cánticos desde la explanada.

El bombero explicó que buscó aliviar el calor de los asistentes durante la misa de despedida del papa León XIV en Perú.

El bombero aclaró que su intención principal era ayudar a los asistentes que soportaban el calor, en una jornada que reunió a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

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La música de Grupo 5 acompañó la despedida del papa León XIV

El cierre musical de la misa estuvo a cargo de Grupo 5, orquesta que interpretó canciones católicas adaptadas a su estilo de cumbia. Entre los momentos difundidos en redes sociales destacó la interpretación de “Hosanna” y “Alma Misionera”, que fueron coreadas por los asistentes.

La presentación llegó después de la ceremonia religiosa realizada en la Base Aérea Las Palmas. El público permaneció en el lugar pese al cansancio y a las horas de exposición al sol, mientras la orquesta animaba el final de la actividad.

Las altas temperaturas motivaron la intervención de los bomberos, quienes ayudaron a refrescar a la multitud. En ese contexto apareció Godenzi, cuya forma de cumplir la tarea llamó la atención de los presentes y de quienes luego vieron el video en plataformas digitales.

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Christian Yaipén, integrante de Grupo 5, compartió en sus redes algunos registros de la presentación, entre ellos el clip del bombero que lanzaba agua hacia el público al ritmo de la música. La publicación impulsó la difusión de la escena entre los seguidores de la agrupación.

Christian Yaipén y Pedro Loli cantan ante el público congregado en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de la orquesta Grupo 5.

Para Godenzi, la jornada combinó el servicio que brindó junto a sus compañeros con una expresión de alegría colectiva. El bombero destacó que el entusiasmo de los fieles fue parte central de lo ocurrido.

“Cuando se trata de alabar a Dios también se vale hacerlo con las manos en alto y el corazón lleno de alegría”, señaló en su mensaje.

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El efectivo explicó por qué no lograron llegar a todos los asistentes

En su pronunciamiento, Kevin Godenzi también se refirió a las dificultades del operativo. Indicó que el equipo de bomberos buscó acercarse a más zonas para refrescar al público, pero el desplazamiento de las unidades se complicó conforme los asistentes empezaron a retirarse de la Base Aérea Las Palmas.

“Nos hubiera gustado llegar a más lugares para poder refrescarlos del sol, pero se hizo difícil, ya que las personas empezaron a salir y no se podía avanzar con las unidades”, explicó.

Los asistentes cantaron y bailaron mientras la orquesta repasaba “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”. Latina