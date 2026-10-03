Ignacio Buse será sembrado en el Masters 1000 de Shanghái luego de las bajas confirmadas de Jannik Sinner y Joao Fonseca

Ignacio Buse será preclasificado en Shanghái. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

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Ignacio Buse será cabeza de serie en el Masters 1000 de Shanghái, luego de las bajas confirmadas de Jannik Sinner, João Fonseca y Arthur Rinderknech. El peruano, situado en el puesto 35 del ranking de la ATP, ingresará de forma directa a la segunda ronda y afrontará por sexta vez un cuadro principal de esta categoría.

El torneo chino se disputará del 7 al 18 de octubre sobre superficie dura al aire libre. La condición de preclasificado concede una exención en la primera fase, por lo que Buse tendrá su estreno entre el jueves 8, viernes 9 y sábado 10, de acuerdo con la programación que defina la organización.

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El sorteo del cuadro está previsto para el domingo 4 de octubre por la noche en Shanghái. Allí quedará establecido el sector que ocupará el peruano y los posibles rivales que podría cruzarse desde su debut. Los 32 sembrados comienzan su recorrido en la segunda ronda dentro de un cuadro de 96 jugadores.

Las ausencias modificaron la distribución de los preclasificados. Sinner, número uno del mundo, confirmó que no competirá por una lesión en la rodilla derecha. Fonseca decidió no disputar la gira asiática para recuperarse físicamente, mientras que Rinderknech se retiró por una molestia abdominal.

Ignacio Buse disputará su sexto Masters 1000 de la temporada. Crédito: X DECISIVO.

Para Buse, la designación representa su tercera condición consecutiva de cabeza de serie en un Masters 1000. Ya había partido desde la segunda ronda en Montreal y Cincinnati, torneos en los que no logró superar su estreno. En Shanghái tendrá una nueva oportunidad para extender su recorrido en un evento de máxima jerarquía dentro del circuito ATP.

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El peruano también figura como alternante en el cuadro de dobles junto al paraguayo Daniel Vallejo. La dupla está a una baja de ingresar a la competencia, que reúne a 32 parejas. Si una de ellas se retira antes de su primer partido, ambos accederán al torneo.

Buse y Vallejo compartieron cancha en tres Challenger durante 2023, en Lima, Lima II y Montevideo. No consiguieron triunfos en aquellas presentaciones, aunque sus posiciones actuales en el ranking individual los dejaron cerca del ingreso al cuadro principal de Shanghái.

¿Cómo le ha ido a Ignacio Buse en los Masters 1000?

La temporada 2026 marcó la consolidación de Ignacio Buse en el circuito ATP y le permitió competir con mayor frecuencia en los torneos de mayor puntuación. El peruano disputó la clasificación de Indian Wells y Montecarlo, pero no alcanzó el cuadro principal en ninguno de los dos certámenes.

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Ignacio Buse cayó 6-1 en el tercer set y cierra así su participación en el Masters 1000 de Miami. TAM

Su primera aparición en un cuadro principal de Masters 1000 llegó en Miami. Allí perdió en la ronda inicial frente al bosnio Damir Džumhur, después de superar dos encuentros de la fase previa. Esa participación abrió una secuencia de presencias en los principales eventos del calendario.

En Madrid, Buse logró su primera victoria en esta categoría al imponerse ante el francés Adrian Mannarino. Luego cayó en segunda ronda ante Arthur Fils en un partido de tres sets. El resultado le permitió sumar experiencia sobre arcilla frente a rivales instalados en el circuito.

Roma le dejó su mejor actuación hasta ahora. El peruano derrotó al italiano Lorenzo Sonego por 6-3 y 6-3 en su estreno, pero Frances Tiafoe lo eliminó en la segunda ronda. Por ello, la referencia correcta es que Buse alcanzó esa instancia en Madrid y Roma, no que quedó fuera en primera vuelta.

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Ignacio Buse reacciona al punto que está dando la vuelta al mundo por su emocionante capacidad en la variedad de golpes del peruano y su defensa ante las arremetidas del italiano Lorenzo Sonego. Crédito: ESPN Tenis.

La gira norteamericana sobre pista dura también terminó en la segunda ronda. En Montreal perdió frente al británico Cameron Norrie y, una semana después, cedió ante el australiano Adam Walton en Cincinnati. En ambos casos, había ingresado directamente como preclasificado.

¿Qué viene para Ignacio Buse después de Shanghái?

Tras su participación en Shanghái, Buse tiene programado viajar a Europa para disputar el ATP 500 de Viena, previsto entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. El torneo austríaco se juega sobre cancha dura cubierta y forma parte de la última etapa de la temporada regular.

Su calendario continuará con el Masters 1000 de París, que se desarrollará del 2 al 8 de noviembre. El certamen francés también tendrá pista dura cubierta y será el último Masters 1000 del año antes de las Finales ATP de Turín.

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