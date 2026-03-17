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Ignacio Buse se estrena en su primer cuadro principal de Masters 1000: posibles rivales en primera ronda del Miami Open 2026

Con su triunfo sobre Coleman Wong, la raqueta nacional de 21 años aseguró su presencia en un nuevo ‘main draw’, logrando así un pleno de clasificaciones en lo que va del circuito ATP

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Ignacio Buse aguarda por rival
Ignacio Buse aguarda por rival en la primera ronda del Miami Open. Crédito: X Tenis DECISIVO- Tenis Perú.

Ignacio Buse está forjando su novel carrera con una versatilidad que ratifica su crecimiento deportivo. El deportista peruano no solo destaca en el polvo de ladrillo, la superficie por excelencia del tenis sudamericano, sino que empieza a competir al más alto nivel sobre pista dura: en condiciones secas como Indian Wells; o, con mayor solvencia, en la humedad de Miami, donde ha sacado boleto por primera vez al cuadro principal de un Masters 1000.

La destacada victoria del ‘Colorado’ en el complejo Hard Rock completa la presencia del limeño de 21 años en todos los cuadros principales de los torneos ATP. Es decir, jugó el ‘main draw’ de un ATP 250 (primera vez en Gstaad), un ATP 500 (primera vez en Río), un Grand Slam (primera vez en el US Open) y ahora en el Miami Open.

El segundo Masters 1000 de la temporada acoge a los mejores jugadores del circuito —a excepción de la leyenda Novak Djokovic por lesión—. De momento, Buse deberá aguardar por el sorteo del cuadro principal y podría debutar el jueves 19 o viernes 20 de marzo. La lista de posibles rivales es la siguiente, cortesía del portal ‘DECISIVO-Tenis Perú’.

Ignacio Buse venció a Coleman Wong por el Miami Open y clasificó al cuadro principal del Masters 1000. TAM
  • El estadounidense Marcos Giron [64°]. Si avanza, se enfrentaría al italiano Luciano Darderi [18°].
  • El francés Moise Kouame [385°]. Si avanza, se enfrentaría al checo Jiri Lehecka [22°].
  • Otro tenista de la clasificación o ‘lucky loser’. Si avanza, se enfrentaría al italiano Lorenzo Musetti [5°].
  • El argentino Mariano Navone [74°]. Si avanza, se enfrentaría al monegasco Valentin Vacherot [25°].
  • El griego Stefanos Tsitsipas [51°]. Si avanza, se enfrentaría al australiano Alex de Miñaur [6°].
  • El francés Valentin Royer [60°]. Si avanza, se enfrentaría al argentino Francisco Cerúndolo [19°].
  • El francés Quentin Halys [72°]. Si avanza, se enfrentaría al español Alejandro Davidovich Fokina [17°].
  • El húngaro Marton Fucsovics [61°]. Si avanza, se enfrentaría al canadiense Felix Auger-Aliassime [8°].
  • El francés Arthur Cazaux [73°]. Si avanza, se enfrentaría al estadounidense Frances Tiafoe [20°].
  • El argentino Sebastián Báez [52°]. Si avanza, se enfrentaría al checo Jakub Mensik [13°], vigente campeón.
  • El estadounidense Alex Michelsen [40°]. Si avanza, se enfrentaría al británico Cameron Norrie [24°].
  • El bosnio Damir Dzumhur [62°]. Si avanza, se enfrentaría al italiano Jannik Sinner [2°].
Jakub Mensik, campeón de la
Jakub Mensik, campeón de la edición 2025. Venció a Novak Djokovic en la final; el serbio se ausenta por una lesión en el hombro. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images

Nuevo ranking

Ignacio Buse atraviesa un momento excepcional en el circuito profesional. Gracias a su reciente victoria sobre el hongkonés Coleman Wong, el tenista peruano aseguró su lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami. Este logro no solo representa un hito deportivo, sino que impacta de forma directa en sus estadísticas. Tal como muestra el ranking en vivo, ‘Nachose ubica de manera virtual en el puesto 59 de la ATP, una posición que consolida su vertiginoso ascenso en lo que va de la temporada 2026.

La clasificación en Florida le permite sumar puntos valiosos en este inicio de año inolvidable. Tras concluir su participación en Miami, el deportista nacional enfrentará un nuevo reto en el ATP 250 de Marrakech. Este torneo marcará el inicio de su gira europea sobre polvo de ladrillo, superficie donde se siente muy cómodo.

Lo más destacado es que, debido a su gran ubicación actual en el escalafón mundial, Buse ya tiene asegurado su pasaje directo al cuadro principal de Roland Garros. De esta manera, el joven de 21 años evita las fases previas en París y se prepara para competir contra la élite del tenis mundial en el segundo Grand Slam de la temporada.

Ranking en vivo de la
Ranking en vivo de la ATP.

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