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Ignacio Buse continúa su gira por Asia: disputará el Masters 1000 de Shanghái en ‘singles’ y espera a una baja para jugar dobles

El peruano buscará superar su mejor rendimiento en un torneo de esta categoría; junto al paraguayo Daniel Vallejo están a la expectativa para competir en el cuadro de parejas

Ignacio Buse continuará su paso por Asia luego de caer en primera ronda del ATP 500 de Pekín.
Ignacio Buse continuará su paso por Asia luego de caer en primera ronda del ATP 500 de Pekín. Crédito: Olympics.
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Ignacio Buse cerró su paso por el ATP 500 de Pekín luego de que la derrota en dobles completó su eliminación del torneo, un desenlace que reorienta su gira asiática hacia el Masters 1000 de Shanghái. El peruano perdió este viernes 2 de octubre junto al italiano Flavio Cobolli ante el portugués Francisco Cabral y el estadounidense JJ Tracy por 3-6, 6-4 y 10-5, en la primera ronda del cuadro de parejas.

La dupla inició el partido con un 6-3, pero Cabral y Tracy equilibraron el marcador en el segundo parcial y resolvieron el súper tie-break después de una hora y 17 minutos. Con ese resultado, Buse concluyó su participación en Beijing, donde tampoco logró avanzar en individuales. Cobolli, séptimo del ranking mundial de singles, también quedó fuera de las dos modalidades del ATP 500 chino.

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El jueves, Ignacio Buse había debutado en el cuadro individual con una derrota ante el francés Quentin Halys, quien se impuso por 6-1 y 7-6(3) en una hora y 26 minutos. El tenista peruano cedió el primer set con rapidez, aunque sostuvo un desarrollo más parejo en el segundo. Halys inclinó el desempate con dos miniquiebres iniciales y avanzó a la siguiente ronda. Buse no sumó puntos en Pekín y dejó la capital china sin triunfos en esta escala de la temporada.

Halys frena la reacción del peruano Buse y lo despide de Pekín. Crédito: EFE/Guillermo Benavides
Halys frena la reacción del peruano Buse y lo despide de Pekín. Crédito: EFE/Guillermo Benavides

Shanghái representa ahora el siguiente objetivo de Buse, que disputará por primera vez el torneo en el Qizhong Forest Sports City Arena. El cuadro principal comenzará el 7 de octubre y se extenderá hasta el 18, sobre superficie dura al aire libre. Su mejor actuación previa en un Masters 1000 llegó hasta la segunda ronda, una marca que intentará superar en China. El certamen reunirá a 96 jugadores en individuales y a 32 parejas en dobles, de acuerdo con el formato anunciado para esta edición.

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A una baja de jugar dobles

El peruano figura además como alternativa en el cuadro de parejas junto al paraguayo Daniel Vallejo. Ambos están a una baja de acceder a la competencia de dobles, según la lista de alternantes. Si una dupla se retira antes de su estreno, Buse y Vallejo ingresarán al cuadro de 32 equipos. La definición depende de los movimientos de inscripción y de problemas físicos de otros jugadores durante los días previos al inicio de la modalidad.

Una eventual presencia en Shanghái supondría el reencuentro de la pareja después de tres años. Buse y Vallejo compartieron cancha en tres torneos Challenger durante 2023: Lima, Lima II y Montevideo. No obtuvieron victorias en esos antecedentes, pero sus campañas individuales modificaron el escenario desde entonces. Actualmente, Buse ocupa el puesto 35 del ranking de singles y Vallejo aparece en el 56, posiciones que les permitieron quedar cerca del ingreso.

La primera raqueta 'guaraní' se refirió a las posibilidades de su equipo en la serie ante Perú y destacó el crecimiento de Ignacio Buse en el circuito. Crédito: Instagram Teledeportes.

Más allá de la posibilidad en dobles, el Masters 1000 será una prueba para Buse en una parte del calendario que concentra torneos sobre canchas rápidas. El peruano buscará recuperar ritmo tras su paso por Pekín y trasladar su rendimiento a una superficie que exigirá adaptación inmediata. En Shanghái intentará un arranque distinto al de la capital china y una oportunidad de competir frente a rivales de la élite, con puntos relevantes para el ranking ATP mundial actual.

¿Qué viene para Ignacio Buse después de Shanghái?

Después de Shanghái, Buse tiene previsto trasladarse a Europa para jugar el ATP 500 de Viena, programado del 26 de octubre al 1 de noviembre. Su calendario continuará con el Masters 1000 de París, del 2 al 8 de noviembre. Ambos certámenes se jugarán en pista dura cubierta y cerrarán este tramo de la temporada del peruano antes de definir sus últimos compromisos del año.

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