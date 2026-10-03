Jannik Sinner tampoco jugará el Masters 1.000 de Shanghái

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El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, tampoco competirá en el Masters 1.000 de Shanghái (China), que se celebra del 7 al 18 de octubre, una baja que se prolonga desde que ganó su segundo título de Wimbledon a mediados de julio.

"Por desgracia, este año no podré jugar en el Rolex Masters de Shanghái como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Espero volver a veros el año que viene!", publicó en su perfil de la red social Instagram.

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Con su ausencia del octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, Sinner, que reinó en Shanghái en 2024, se pierde al completo la gira asiática. El pasado 25 de septiembre, el transalpino anunció que no estaría en el torneo ATP 500 de Pekín, en el que se proclamó campeón en 2025.

El de San Candido no compite desde que el pasado 13 de julio ganó la final de Wimbledon frente al alemán Alexander Zverev. Tras ello, se mantuvo fuera del circuito por una lesión en la rodilla derecha, perdiéndose, entre otros torneos, el US Open y los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati.

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