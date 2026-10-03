Agencias

Jannik Sinner tampoco jugará el Masters 1.000 de Shanghái

Imagen VIEG6UGK3RGB7MEBIFRZ2LAFZU
Guardar

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, tampoco competirá en el Masters 1.000 de Shanghái (China), que se celebra del 7 al 18 de octubre, una baja que se prolonga desde que ganó su segundo título de Wimbledon a mediados de julio.

"Por desgracia, este año no podré jugar en el Rolex Masters de Shanghái como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Espero volver a veros el año que viene!", publicó en su perfil de la red social Instagram.

PUBLICIDAD

Con su ausencia del octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, Sinner, que reinó en Shanghái en 2024, se pierde al completo la gira asiática. El pasado 25 de septiembre, el transalpino anunció que no estaría en el torneo ATP 500 de Pekín, en el que se proclamó campeón en 2025.

El de San Candido no compite desde que el pasado 13 de julio ganó la final de Wimbledon frente al alemán Alexander Zverev. Tras ello, se mantuvo fuera del circuito por una lesión en la rodilla derecha, perdiéndose, entre otros torneos, el US Open y los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Corea del Norte ensaya un misil balístico hacia el mar del Este

Corea del Norte ensaya un misil balístico hacia el mar del Este

Las siete caras (positivas) del suburbio keniano de Kibera, la favela más grande de África

Infobae

Detenido un individuo con doble nacionalidad británica-iraní por el incidente de la base de Fairford de la RAF

Detenido un individuo con doble nacionalidad británica-iraní por el incidente de la base de Fairford de la RAF

El Legislativo de Bolivia destituye al fiscal general detenido y designa un interino

Infobae

Secretario General Iberoamericano pide una alianza en IA y destaca la oportunidad de Latinoamérica

Secretario General Iberoamericano pide una alianza en IA y destaca la oportunidad de Latinoamérica