“Hicimos que parecieran peores de lo que son”: DT de Canadá lapida a Perú después de infligirle un duro correctivo en amistoso internacional 2026

Jesse Marsch lapidó a Perú por su floja presentación contra Canadá, en Montreal. - Crédito: AFP

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“Hicimos que parecieran peores de lo que son por la forma en que jugamos”. La frase, acaso de las más poderosas en la conferencia de prensa, son de Jesse Marsch y hacen referencia a la selección peruana, que cayó sin atenuantes a manos de Canadá, en Montreal.

Aunque el marcador final favoreció a ‘les rouges’, dejó un poco incómodo al seleccionador, porque en el trámite hubo una enorme superioridad tal y como pasó en el ensayo pasado con otro contrincante de la CONMEBOL.

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Canadá venció a Perú con un doblete de Jacob Shaffelburg. - Crédito: AFP

“Estos son dos partidos, contra Chile y contra Perú, en los que nos vamos con la sensación de que deberíamos haber marcado varios goles, ¿verdad? Porque la identidad, la claridad y el talento en la cancha están a un alto nivel”, declaró.

En línea con eso, Marsch indicó que “por eso somos capaces de controlar los partidos, hacer que los equipos queden mal y que parezca que no tienen ninguna posibilidad”.

Jacob Shaffelburg definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: Bicolor .

El entrenador de Canadá, antes de ofrecer la comparecencia post-partido, reconoció con OneSoccer que pasó uno que otro apuro por momentos de lucidez de su contrincante, aunque muy rápido lograron subsanar errores.

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“Tuvimos bastante control del partido; solo algunos pequeños momentos inteligentes de Perú y algunas jugadas a balón parado que tuvimos que resolver. Así que creo que fueron dos buenos partidos en esta ventana, pero sabemos que tenemos que subir otra marcha cuando vayamos a jugar contra Estados Unidos”, admitió.

Canadá superó sin inconvenientes a Perú, en Montreal. - Crédito: AFP

Otro hundimiento

Perú volvió a ser ese conjunto reconocible por su mal juego, deficiencia física y carencia de ideas. Frente a Canadá, en el marco de la tercera presentación de la ventana de selecciones, pasó un muy mal rato, básicamente por la enorme superioridad del rival desde el plano dinámico.

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Los de Mano Menezes ofrecieron una resistencia parcial durante los primeros minutos del encuentro hasta que un desajuste en defensa devino en la apertura del score. Cerca a los 20′ minutos se produjo en descuido en el corazón del área, con Oliver Sonne como gran protagonista, que fue aprovechado por Jacob Shaffelburg.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

El entusiasmo de Canadá fue de la mano con su crecimiento a lo largo del partido. Los acercamientos a la portería defendida por Diego Romero eran cada vez más claros. De tanto asomarse, el dueño de casa alcanzó la ampliación de la diferencia con el doblete de Shaffelburg.

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Con el propósito de evitar un resultado de enorme proporciones, tal y como sucedió hace una semana frente a Estados Unidos, Mano Menezes recurrió a su zona de alternativas para reforzar a la ‘bicolor’. Quizás la variante más significativa fue la de Gianluca Lapadula, quien malogró una ocasión clara para descontar a favor de los suyos.

Perú perdió 2-0 ante Canadá en Montreal en amistoso por fecha FIFA 2026 - Crédito: Bicolor.

Al margen de esa única oportunidad, Perú no presentó mayores credenciales para meterse en un partido dominado a placer por un Canadá que pudo sumar más anotaciones de no ser porque bajó los decibelios pasada la hora de juego. Con el 2-0 se conformó para asestarle un golpe desmoralizador a los sudamericanos.

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A la disciplina nacional, a cargo de un desangelado Mano Menezes que suma un balance dramático, le queda un último partido del parón FIFA actual y será contra Colombia, que llega con mayores galones y condiciones para hacerse sentir.