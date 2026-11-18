Entradas para la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Hoy, miércoles 18 de noviembre, arrancó la venta de entradas para la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La jornada tendrá duelos emocionantes: Alianza Lima se medirá con Atlético Atenea, Universitario de Deportes hará lo suyo con Circolo Sportivo Italiano, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más.

Las ‘blanquiazules’ adelantaron su cotejo con Deportivo Wanka debido a su participación en el Mundial de Clubes, y tendrá una semana cargada. Mientras que las ‘pumas’ buscarán levantarse luego de la derrota frente Regatas Lima.

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Salió a la venta los boletos para la sexta jornada con encuentros decisivos. (Joinnus)

¿Cómo adquirir las entradas para la fecha 6?

La Federación Peruana de vóley (FPV) informó que la venta de entradas se inició y los ‘voleilovers’ deberán ingresar al portal de Joinnus para alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Dónde ver los partidos de la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano. La señal abierta emitirá los encuentros a través del canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición.

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La competencia podrá verse sin suscripción. La cobertura incluirá opciones digitales mediante el sitio web y la aplicación del canal para seguir cada fecha desde dispositivos conectados a internet.

Los aficionados contarán con alternativas de televisión y transmisión en línea para acceder a la programación del torneo nacional.

Infobae Perú publicará las previas de los partidos y seguirá la competencia con relatos punto a punto. El medio difundirá las jugadas destacadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: partido adelantado

Las ‘blanquiazules’ se alistan para su participación en el Mundial de Clubes que se jugará en Brasil, por ello la Federación Peruana de vóley (FPV) adelantó su encuentro con Deportivo Wanka por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

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Las tricampeonas llegan al choque con una dura derrota frente San Martín, y tiene la obligación de levantarse para seguir en la lucha por los primeros lugares. Alianza Lima quiere recuperar el primer lugar antes de la para que tendrá por el máximo torneo de la FIVB.