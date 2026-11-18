La cantante Susana Alvarado posa en dos retratos tras responder a comentarios de usuarios en redes sociales sobre su aspecto físico.

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La cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, respondió a los usuarios que han comentado sobre sus cambios físicos en redes sociales. La artista publicó un video en TikTok para cuestionar los mensajes que recibe acerca de su peso.

Con un registro breve, la intérprete mostró su malestar ante las opiniones sobre su apariencia. La publicación surgió después de que varios internautas repararan en las variaciones de su imagen durante los últimos meses.

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Alvarado, de 28 años, recreó ante la cámara algunas de las frases que suele leer entre sus comentarios. “Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto”, expresó al enumerar las observaciones que han llegado a sus plataformas.

La cantante Susana Alvarado comparte un video en TikTok en el que responde a las opiniones de usuarios sobre su apariencia física.

La vocalista puso el foco en la contradicción de esos mensajes. Mientras algunos usuarios consideran que ha perdido demasiado peso, otros señalan lo contrario. La cantante optó por no extenderse en explicaciones sobre su aspecto ni sobre decisiones personales vinculadas a su imagen.

Su respuesta llegó al final del video. “Ya pues, no J…”, dijo Susana Alvarado, en una frase que dejó expreso su límite frente a los cuestionamientos sobre su cuerpo.

El contenido acumuló reacciones de sus seguidores, quienes respaldaron la posición de la artista. Varios comentarios cuestionaron la tendencia a emitir juicios sobre el físico de figuras públicas, incluso cuando no existe información sobre su estado de salud o sus motivos personales.

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Otros usuarios destacaron que la cantante debe priorizar su bienestar y su vida privada. También hubo mensajes de apoyo que valoraron que haya abordado el asunto de forma directa, después de que el tema se repitiera en sus publicaciones.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

La integrante de Corazón Serrano suele compartir fragmentos de sus presentaciones, contenidos musicales y momentos de su rutina en redes sociales. Esa exposición también ha convertido su imagen en materia de discusión para parte del público.

La cantante mantiene una relación con el conductor Paco Bazán, un vínculo que ha atraído atención en programas de entretenimiento y plataformas digitales. Sin embargo, en esta ocasión, el mensaje estuvo dirigido a los comentarios centrados exclusivamente en su apariencia física.

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Susana Alvarado inició su carrera artística a los 14 años

Susana Alvarado Carmen nació el 7 de diciembre de 1997 en Piura, Perú. Actualmente tiene 28 años y forma parte del grupo de cumbia Corazón Serrano, donde se consolidó como una de las voces principales.

Su interés por la música apareció desde la infancia. Durante sus años escolares participó en actividades artísticas y concursos de canto, espacios en los que interpretaba baladas, rancheras y música criolla.

La cumbia se convirtió después en el género que encaminó su carrera profesional. A los 14 años ingresó a Cielo Serrano, agrupación dirigida por Stalyn Zapata, donde dio sus primeros pasos sobre los escenarios.

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Corazón Serrano

Más adelante integró Deleites Andinos. En esa etapa ganó visibilidad por sus interpretaciones y sumó a su repertorio canciones como “Por tu amor estoy muriendo”, “Pecado de amor” y “Nos critican”.

Con el paso de los años, su presencia en Corazón Serrano amplió su alcance dentro de la escena de la cumbia peruana. Su reciente publicación en TikTok mostró otra faceta de esa exposición pública: la presión que generan los comentarios sobre la apariencia de los artistas.