Universitario y Alianza Lima definirán el título del Torneo Clausura 2026. (Universitario)

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Universitario de Deportes tomó ventaja en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 tras vencer 3-1 a Alianza Lima. El triunfo dejó a las ‘leonas’ con una posición favorable antes de la revancha, prevista para este domingo 22 de noviembre en Matute.

¿Qué necesita Universitario para llevarse el Torneo Clausura 2026?

Tras ganar la primera final, Universitario de Deportes tiene tres escenarios que pueden convertirlo en ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Y no solo eso, las ‘leonas’ también tendrán la chance de coronarse campeón nacional de manera directa tras levantar el trofeo del Apertura.

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- Si Universitario le gana a Alianza Lima: este escenario será el ideal para que las ‘cremas’ porque el triunfo con cualquier marcador, hará que salga ganador del Clausura y por ende, le dará el título nacional.

- Si Universitario empata con Alianza Lima: este panorama también es favorable para la ‘U’ debido a la ventaja que tiene en el clásico de ida por 3-1. Por ello, la igualdad beneficia a las de Ate.

- Si Universitario pierde ante Alianza Lima: el marcador en contra podría quitarle la copa, pero las ‘blanquiazules’ deberán ganar por más de 3 goles. Y si le meten 2 anotaciones, provocará que todo se defina en penales.

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Las 'cremas' se impusieron 3-1 ante las 'blanquiazules' en la primera final del certamen - Crédito: Bicolor .

Alianza Lima vs Universitario se verá en señal abierta

América Televisión emitirá la definición del Torneo Clausura 2026, una final que tendrá acceso abierto luego de que la ida se ofreciera únicamente por Bicolor+ Premium.

La transmisión estará disponible en los canales 4 y 704 HD. Los espectadores también podrán seguir el encuentro mediante la plataforma América TVGO.

La señal del canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) será otra opción para ver el partido a través de TV360 by Bitel. El servicio requiere un pago de S/ 6,99.

Para contratar ese acceso, la plataforma indicó que los usuarios deben enviar la palabra “BICOLOR” al número 6363 y completar el proceso de registro.

La emisión por televisión abierta y las alternativas digitales permitirán seguir la definición desde distintas pantallas. El encuentro resolverá al campeón del certamen.

Infobae Perú realizará una cobertura en directo desde su sitio web, con el relato minuto a minuto y las incidencias principales de la final.

América TV transmitirá Alianza Lima vs Universitario por la final vuelta de la Liga Femenina 2026. (Fútbol para ellas)

El triunfo de Universitario ante Alianza Lima en la primera final

Sofía Oxandabarat firmó un doblete y Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. El partido tuvo dos penales y dejó al conjunto crema con ventaja antes de la revancha.

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El primer gol llegó cerca de los siete minutos. El VAR advirtió un golpe de Karla López contra Luz Campoverde dentro del área y la árbitra sancionó penal.

Stephanie Lacoste ejecutó el remate y colocó el balón en el ángulo para adelantar a Universitario. La acción abrió un encuentro que luego se inclinó a favor de las ‘leonas’.

La delantera puso el 3-0 parcial en el Estadio Monumental de Ate por la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

La segunda anotación nació antes del entretiempo. Campoverde avanzó por la banda y mandó un centro hacia el segundo palo, donde Cindy Novoa conectó el balón para asistir a Oxandabarat.

La atacante uruguaya quedó sin marca y definió para ampliar la diferencia. Su segunda aparición llegó a los 57 minutos, después de un envío largo que generó dudas en la defensa de Alianza Lima.

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Oxandabarat aprovechó el rebote dentro del área y resolvió ante López. Con esa definición, la ‘U’ alcanzó una diferencia de tres goles.

El equipo dirigido por José Letelier recortó la distancia seis minutos después. La capitana Allison Azabache convirtió un penal con un remate cruzado al palo derecho de Mía Shalit, quien se lanzó hacia el otro sector. El resultado de la ida dejó al cuadro crema en una situación favorable para el siguiente partido de la definición por el Clausura.

Alianza Lima no pudo en la ida y buscará dar vuelta a una serie en la que cae por 3-1. Crédito: Instagram Liga Femenina.