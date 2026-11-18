El volante peruano afirmó que será el partido más importante de su carrera. Créditos: Modo Fútbol.

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Piero Magallanes se consolidó como una pieza importante de Sport Huancayo en la Liga 1 y recibió una convocatoria a la selección peruana. El mediocampista de 25 años llegará a la última fecha con opciones de ganar el Torneo Clausura 2026 junto a su equipo.

En diálogo con Modo Fútbol, Magallanes habló antes del partido ante Universitario de Deportes, en el que Huancayo disputará el título del Clausura. “Yo creo que es una semana bonita. Estamos preparándonos para llegar de la mejor manera el día domingo. Sabemos lo que jugamos, sabemos al rival que vamos a enfrentar, que va a ser muy duro, pero estamos bien, estamos concentrados en lo que podemos hacer nosotros para poder ganar el partido”, afirmó.

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El volante señaló que el encuentro tiene un valor especial para el plantel y remarcó que buscarán equilibrar la responsabilidad con el disfrute de la definición.

“Estos momentos en el fútbol creo que no se pasan siempre. El pelear el título no se pasa siempre, así que [hay que] disfrutarlo. Como converso a veces con algunos de mis compañeros, está la responsabilidad ante todo, pero tenemos que disfrutar porque estos momentos no son siempre en el fútbol”, sostuvo.

Además, ‘Maga’ evaluó el recorrido de Sport Huancayo durante la temporada. El futbolista recordó las dificultades del inicio de año y destacó la evolución del equipo en el Clausura.

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“A mí me fue un poco complicado a inicio de año, después pude tener una regularidad importante, que era lo que buscaba. Creo que el equipo entendió la idea del profe. Estamos todos en sintonía en lo que creemos, en lo que estamos haciendo, creemos en nosotros mismos. Así que yo creo que sí es una alegría para nosotros estar peleando ahí después de lo que pasamos a inicio de año”, apuntó.

Piero Magallanes habla de la importancia del Universitario vs Sport Huancayo y revela detalles de su futuro.

¿Universitario se dejará ganar?

En esa misma línea, Magallanes fue consultado sobre la posibilidad de que Universitario de Deportes se deje ganar por Sport Huancayo para evitar un posible cruce con Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1 2026.

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“El personal a mí no me incomoda. Al final es tema de ellos. No creo igual que la ‘U’ esté pensando en con quién jugar una semifinal o no. Creo que la ‘U’ es un equipo que va a jugar igual en todas las canchas. Por algo ha salido campeón los últimos tres años. Entonces, nada, yo siento que va a ser un partido muy duro contra ellos. Siento que es un equipo muy duro, sea de local o de visita”, expresó.

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.

Su futuro: ¿Tiene ofertas de Alianza y Universitario?

Por otro lado, Magallanes se refirió a su futuro. El mediocampista tiene contrato con Sport Huancayo hasta el final del campeonato, aunque aseguró que prefiere mantenerse al margen de cualquier negociación para concentrarse en la definición del Torneo Clausura.

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“Ese tema lo está viendo justo mi papá con mi representante. Yo les he pedido que, si es que hay algo, no me lo cuenten al menos hasta que acabe el campeonato para estar enfocado en lo primero, que era el tema de la selección, que estaba muy ilusionado con poder jugar, y ahora con el tema de este partido, que es como una final, se podría decir. Entonces, la verdad no sé si hay algo concreto. No quiero saber tampoco por ahora. Quiero enfocarme más en el partido, pero si hay una posibilidad, lo que a mí me gustaría es seguir creciendo en esto del fútbol para que sea lo mejor para mi carrera”, dijo.

El volante reconoció que ha visto las versiones sobre un posible interés de Universitario de Deportes y Alianza Lima, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de llegar a alguno de los dos clubes para la próxima temporada.

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“Eso ya no se puede esquivar. Con el tema de las redes sale todo, pero no sé yo qué tan cierto o no cierto es, así que trato de restarle importancia. De enfocarme ahora en lo que es Huancayo, en lo que es este partido, que es muy importante tanto para nosotros los jugadores y para el equipo, que creo que es algo muy importante: podemos quedar en la historia del club. Así que obviamente he visto las publicaciones, las de estos, pero trato de restarle importancia”, sentenció.

Tras una serie de rebotes en el área, Piero Magallanes se encuentra con el balón y con una rápida media vuelta saca un remate que vence al portero Romero. Sport Huancayo anota el gol del descuento y le pone emoción al partido. - L1 Max

Su aprendizaje en la selección peruana

Por último, Piero Magallanes destacó el aporte que le ha dado su paso por la selección peruana y la posibilidad de compartir con futbolistas de mayor experiencia.

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“Creo que el jugar en la selección, el jugar internacionalmente te da, quieras o no, otro roce, otra vista también. Los mismos compañeros de la selección tienen otro ritmo, tienen otra experiencia que gracias a Dios puedo verlos de cerca. La selección es un sueño para mí, así que creo que lo tengo que aprovechar al máximo para poder seguir siendo convocado y para poder seguir creciendo”, señaló.