La cantante Anely Dávila realiza presentaciones musicales sobre el escenario durante conciertos ante el público.

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Con 19 años, Anely Dávila inició una nueva etapa como integrante de Corazón Serrano. La cantante limeña fue presentada el 14 de noviembre en Arequipa, donde apareció por primera vez junto a la agrupación piurana ante el público.

Su estreno incluyó la interpretación de “Cómo se olvida”, una de las canciones del repertorio de la orquesta de los hermanos Guerrero Neira. También participó del “Mix Cómo una boa - La bomba chuchaqui”, una secuencia que exige coreografía y en la que contó con el acompañamiento de las demás vocalistas.

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La incorporación de Dávila llegó un mes después de su salida de La Bella Luz, grupo en el que se consolidó como una de las voces reconocidas de la cumbia peruana durante 2025 y parte de 2026.

La cantante Anely Dávila interpreta un tema musical durante una presentación en vivo de la agrupación peruana Corazón Serrano.

Antes de su paso por la orquesta chiclayana, la artista integró la Orquesta Internacional Somos Norte. Ese fue su primer espacio profesional dentro del circuito de agrupaciones de cumbia.

En septiembre de 2025, La Bella Luz anunció su llegada como vocalista principal. Con el grupo interpretó, entre otros temas, el mix “Quiero ser feliz”, que amplió su presencia en redes sociales y en los conciertos de la agrupación.

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Durante sus presentaciones, Anely Dávila también popularizó la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”, una expresión que pasó a formar parte de sus intervenciones ante el público.

Su salida de La Bella Luz fue comunicada el 15 de octubre de 2026. Desde entonces, surgieron versiones sobre una eventual llegada a Corazón Serrano, una posibilidad que se confirmó semanas después con su aparición en Arequipa.

La cantante Anely Dávila actúa en el escenario junto a las demás integrantes de la agrupación de cumbia Corazón Serrano durante un concierto.

La cantante no solo asumirá un nuevo repertorio, sino que también se sumará a una formación con varias vocalistas y una dinámica escénica distinta a la que mantenía en su anterior orquesta.

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¿Qué pasó entre Anely Dávila y La Bella Luz?

El retiro de Anely Dávila ocurrió en un contexto de tensión dentro de La Bella Luz. Días antes, Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta, denunció públicamente al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual.

Tras esa denuncia, Dávila anunció que dejaba la agrupación. La artista no relacionó de forma directa su decisión con el caso ni con las investigaciones que se mencionaron alrededor de Sánchez Chavesta.

En su mensaje de despedida, la cantante expresó: “Es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas”. También agradeció la oportunidad que recibió durante su permanencia en la orquesta de la familia Custodio.

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Anely Dávila anunció en redes sociales que dejará La Bella Luz por motivos personales, tras cerca de un año como parte de la orquesta.

La salida provocó reacciones dentro del grupo. Óscar “Senderito” Junior, director de La Bella Luz, tomó distancia de la intérprete luego de que se hiciera público su retiro, en medio de las especulaciones sobre un posible pase a otra agrupación.

La situación sumó otro capítulo cuando Óscar Custodio Chavesta, propietario de La Bella Luz, solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el registro de “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”.

La frase había quedado asociada a las presentaciones de Dávila durante su paso por la orquesta. El trámite abrió interrogantes entre los seguidores de la cantante, dado que la expresión se había convertido en uno de sus sellos frente al público.

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La cantante agradeció a Óscar Custodio, Pilar Torres, sus compañeros y seguidores al confirmar el cierre de su etapa en la agrupación.

Con su debut en Arequipa, la artista dejó atrás esa etapa y se incorporó a Corazón Serrano. Su primera presentación marcó el comienzo de un ciclo en una de las agrupaciones con mayor presencia dentro de la cumbia peruana.