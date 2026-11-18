Marc Almond, voz de Soft Cell, se presentará por primera vez en Lima el viernes 27 de noviembre.

Guardar

El cantante británico Marc Almond, reconocido como la voz de Soft Cell, envió un saludo a sus seguidores peruanos antes de su primera presentación en Lima. El intérprete de “Tainted Love” llegará al país el viernes 27 de noviembre para ofrecer un concierto en el Centro de Convenciones Leguía como parte de su Latin American Tour 2026.

“Hola, fans de Perú. Estaré allí por primera vez el 27 de noviembre”, señaló Almond en un video dirigido al público local, difundido a pocos días de su presentación. El artista estará acompañado por Neal X, guitarrista de Sigue Sigue Sputnik, además de los DJ Kike La Oveja y Galaxtrax.

PUBLICIDAD

La fecha reunirá canciones de la etapa de Soft Cell y parte de la carrera solista de Almond, quien se consolidó como una de las figuras asociadas al synthpop británico desde comienzos de la década de 1980. El concierto representará su debut ante el público peruano.

La presentación se realizará en un recinto de menor capacidad que los estadios y arenas que reciben giras internacionales, por lo que la propuesta apunta a un encuentro cercano con los seguidores de la música electrónica, el pop británico y los sonidos asociados a la década de 1980.

“Tainted Love” convirtió a Soft Cell en un fenómeno internacional

Marc Almond formó Soft Cell junto al tecladista Dave Ball a fines de los años 70. El dúo alcanzó proyección mundial con su versión de “Tainted Love”, canción escrita originalmente por Ed Cobb e interpretada en 1964 por Gloria Jones.

PUBLICIDAD

La lectura electrónica de Soft Cell llevó el tema a las listas de popularidad y lo convirtió en una referencia de la música pop de los años 80. La canción mantuvo su presencia en radios, películas, series, publicidades y plataformas digitales, incluso después de la separación inicial del dúo.

El repertorio de Soft Cell también incluye títulos como “Bedsitter”, “Torch”, “Say Hello, Wave Goodbye” y “Sex Dwarf”. Estas canciones definieron una etapa de la música británica marcada por sintetizadores, letras urbanas y una estética que se alejaba de las fórmulas convencionales del pop.

Almond continuó su carrera como solista y publicó producciones que ampliaron su registro más allá del synthpop. Entre sus canciones figuran “Tears Run Rings”, “The Stars We Are” y “A Lover Spurned”, además de colaboraciones y proyectos que lo mantuvieron activo dentro de la escena musical británica.

PUBLICIDAD

El intérprete británico llegará a Lima con su banda como parte de su Latin American Tour 2026.

La trayectoria de Almond fue reconocida con una distinción de la Corona británica

La carrera de Marc Almond recibió en 2018 la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico, conocida por sus siglas en inglés como OBE. El reconocimiento destacó sus servicios a las artes y a la cultura.

El cantante ha mantenido una trayectoria que supera las cuatro décadas. Además de su trabajo con Soft Cell y su carrera en solitario, participó en colaboraciones con otros artistas y desarrolló proyectos que recorrieron géneros como el pop, la chanson, el cabaret y la música electrónica.

Su voz y su estilo interpretativo lo ubicaron entre los artistas que definieron una parte del pop británico de los años 80. La llegada a Lima permitirá al público local escuchar canciones vinculadas a esa etapa y a su trabajo posterior.

PUBLICIDAD

La gira latinoamericana de 2026 incluye una selección de ciudades de la región. En el caso de Lima, la producción anunció que Almond estará acompañado por Neal X, músico que integró Sigue Sigue Sputnik y que también ha trabajado con figuras como Adam Ant.

El intérprete británico de “Tainted Love” se presentará el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía junto a Neal X y dos DJ invitados.

Neal X y dos DJ completarán la programación de la noche

Neal X, cuyo nombre es Neal Whitmore, participará como invitado musical en la fecha de Lima. El guitarrista fue integrante de Sigue Sigue Sputnik, grupo británico asociado al glam rock y al rock electrónico que alcanzó notoriedad en 1986 con “Love Missile F1-11”.

Su presencia sumará guitarras y referencias al sonido británico de esa década. Neal X también ha colaborado con Marc Almond en distintos momentos de su carrera, por lo que su participación estará vinculada al ambiente musical que rodea al artista principal.

PUBLICIDAD

Marc Almond, vocalista de Soft Cell, se presentará por primera vez en Perú el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía.

La noche contará también con la presencia de Galaxtrax, encargado de la música previa al show, y de Kike La Oveja, quien cerrará la programación como DJ. Ambos incluirán una selección relacionada con la música de los años 80 y los géneros que marcaron esa época.

Entre las canciones que aparecen en repertorios recientes de Almond figuran “Black Kiss”, “Champagne”, “Torch”, “Bedsitter”, “Tainted Love” y “Say Hello, Wave Goodbye”. La producción aclaró que se trata de una referencia y que el orden final, así como los títulos elegidos para Lima, pueden modificarse.

Dónde comprar entradas para Marc Almond en Lima

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Ticketmaster Perú y en puntos físicos autorizados. La organización informó que las compras presenciales no tendrán cargo por servicio de ticketera.

PUBLICIDAD

Los asistentes que compren su boleto en los locales habilitados recibirán el póster oficial del concierto, siempre que exista disponibilidad. El beneficio estará vigente hasta agotar el stock asignado.

Los puntos de venta físicos anunciados son Moving Sound, en Galerías Brasil; Bohemia Taberna Cultural, en Pueblo Libre; Importadora Master, en Mercado Central y Plaza Ferretero; Tercer Ojo Record Store; Alta Fidelidad, en Miraflores; Morador Records, en el jirón Camaná; y Foto Express, en Minka, Callao.

Marc Almond se presentará el viernes 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía.

Con más de cuatro décadas de carrera, Marc Almond repasará canciones de Soft Cell y de su etapa como solista ante el público peruano.