La creadora de contenido Zaelita interviene en un pódcast junto a una fotografía en la que aparece con Gino Pesaressi durante una salida.

Guardar

Las imágenes románticas, los mensajes de cercanía y el beso que mostraron ante sus seguidores hicieron pensar que la pareja ya había oficializado su relación. Sin embargo, la creadora de contenido explicó que la situación entre ambos tiene otra definición por el momento.

PUBLICIDAD

“Todavía no somos flacos. Somos un vínculo exclusivo”, dijo Zaelita durante su participación en el pódcast Cuestión de cuestionar. Con esa frase, descartó que Gino Pesaressi le haya pedido formalmente que sea su enamorada.

Durante una entrevista para el espacio Cuestión de Cuestionar, la creadora de contenido Zaelita conversa sobre su situación sentimental con Gino Pesaressi. En la charla se abordan temas como la diferencia de edad de once años y el carácter exclusivo de su vínculo, pese a no haber formalizado un noviazgo tradicional tras sus apariciones en redes sociales.

La influencer señaló que, aunque existe una conexión sentimental y una decisión de no vincularse con otras personas, ambos continúan en una fase de conocimiento. La relación se ha hecho visible en redes, pero aún no cuenta con una etiqueta de noviazgo.

Zaelita contó que el acercamiento con Pesaressi no nació durante su aparición en Casi 4, espacio digital donde coincidieron frente a cámaras. Según precisó, ya se conocían antes de esa colaboración y mantenían contacto desde marzo mediante las redes sociales.

PUBLICIDAD

La presencia de ambos en ese programa impulsó los comentarios de los usuarios, que comenzaron a asociarlos como una pareja. Las bromas, la química y los intercambios que tuvieron en las emisiones alimentaron ese interés entre los seguidores.

“Nosotros nos conocíamos antes de Casi 4. Se ha ido dando. Nosotros nos conocemos desde marzo por redes. Ha sido un proceso bien lentito, pero creo que igual hemos complementado bastante bien”, relató la influencer.

Una publicación compartida en redes sociales muestra a Gino Pesaressi y a la creadora de contenido Zaelita juntos durante una salida nocturna.

La joven también habló sobre la diferencia de edad que tiene con el actor y ex chico reality. Zaelita tiene 27 años, mientras que Gino Pesaressi tiene 38, una distancia que abordó con humor durante la conversación.

“Yo tengo una corteza prefrontal desarrollada. Él no tanto. Está medio loco”, comentó entre risas sobre el participante de Esto es guerra, con quien ha protagonizado varias publicaciones que despertaron especulaciones sobre la relación.

PUBLICIDAD

Zaelita explicó por qué avanza con cautela junto a Gino Pesaressi

La creadora de contenido reconoció que una experiencia amorosa anterior la llevó a mirar con mayor cautela la posibilidad de iniciar una nueva relación. Contó que estuvo en un vínculo de larga duración y que, tras esa etapa, necesitó evaluar si estaba preparada para incorporar nuevamente a una persona en su rutina.

Para ella, conocer a alguien implica reorganizar tiempos, generar espacios de confianza y encontrar una dinámica que funcione para ambos. Zaelita consideró que ese proceso también representa un cambio para Pesaressi, quien, según afirmó, llevaba bastante tiempo sin una relación.

“El tener que encajar horarios con una persona que estoy conociendo, el darme tiempo para conocerlo, igual supongo que él porque él ha estado bastante tiempo solo también”, expresó en Cuestión de cuestionar.

PUBLICIDAD

La influencer aseguró que los dos han intentado adaptarse a esta nueva dinámica. “Ha sido un constante tratar de compenetrarnos, vamos bien”, añadió al referirse a la manera en que ha evolucionado su cercanía con Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi y la creadora de contenido Zaelita posan juntos en una playa durante una publicación conjunta en redes sociales.

Zaelita sostuvo que el vínculo ya tiene un grado mayor de estabilidad que en los primeros meses. Aun así, insistió en que no desea adelantar definiciones ni presentar la relación como un noviazgo cuando todavía no existe una conversación formal sobre ello.

“Ahorita estamos un poco más fijos. Es un vínculo fijo. Es un vínculo exclusivo”, manifestó. De acuerdo con su versión, ese fue el sentido de las fotografías y videos que ambos difundieron en sus cuentas personales.

PUBLICIDAD

La joven, a quien en redes sociales han vinculado como la supuesta hija de Gonzalo Torres, también admitió que siente cierta incertidumbre sobre el futuro. Sus dudas incluyen tanto el rumbo de la relación como el nivel de exposición que podría alcanzar la pareja en televisión y plataformas digitales.

“Estamos intentando los dos”, concluyó Zaelita sobre el momento que vive junto a Pesaressi.