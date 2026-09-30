Universitario acelera el retorno de Fabián Bustos: negociaciones avanzadas para que el DT vuelva a dirigir a los ‘cremas’

El Torneo Clausura 2026 sigue en curso y Universitario no puede darse el lujo de improvisar. La directiva apunta a un técnico que no necesite tiempo de adaptación para rendir desde el primer día. (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes no perdió tiempo. Apenas un par de horas después de oficializar la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo, la dirección deportiva del club ya mantiene conversaciones avanzadas con Fabián Bustos para que el técnico argentino retome las riendas del conjunto merengue en lo que resta del Torneo Clausura 2026.

Así lo reveló el periodista César Luis Merlo a través de la plataforma Tribuna.com y de su cuenta oficial en X. El regreso del estratega, que actualmente se encuentra sin club tras su paso por Millonarios de Colombia, podría concretarse en los próximos días, antes de que se reanude la competencia local tras la pausa por la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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La salida de Cúper y el movimiento inmediato del club

La desvinculación de Héctor Cúper abrió paso a un rápido movimiento de Universitario. La directiva crema inició negociaciones avanzadas con Fabián Bustos para definir al nuevo entrenador. (Universitario de Deportes)

La directiva de Universitario de Deportes formalizó el martes 29 de septiembre la desvinculación de Héctor Cúper luego de una reunión entre la administración del club y el cuerpo técnico. La decisión, que se venía gestando en el área deportiva tras una evaluación interna, respondió principalmente a los resultados obtenidos y a la propuesta de juego que el equipo mostró durante el proceso del entrenador argentino. Una vez confirmada la salida, la institución actuó con rapidez para no dejar el plantel sin conducción técnica por un período prolongado.

Según informó Merlo, referente del periodismo deportivo argentino con estrecha cobertura del fútbol sudamericano, los contactos entre la administración crema y Bustos ya superaron la etapa exploratoria. “Tras la confirmación de Universitario de Deportes de la salida de Héctor Cúper después de mantener una reunión entre la administración del club y el entrenador, Tribuna.com pudo conocer que la directiva crema ya mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos”, publicó el comunicador.

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En su cuenta de X, el periodista fue aún más directo: “Universitario tiene negociaciones muy avanzadas para que regrese Fabián Bustos como entrenador”.

De manera interina, el técnico Piero Alva quedó a cargo del plantel mientras se define la situación contractual con el sucesor definitivo.

Bustos, libre tras su paso por Colombia

Fabián Bustos permanece sin club desde su salida de Millonarios y su disponibilidad facilita las negociaciones con Universitario, donde conquistó la Liga 1 de 2024 y el bicampeonato nacional. (Universitario de Deportes)

Fabián Bustos llegó a Universitario para la temporada 2024 con el objetivo de sostener el nivel que había instalado Jorge Fossati al frente del equipo. El técnico argentino no solo cumplió ese propósito, sino que lo superó: en 49 partidos al mando del plantel, acumuló 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas, cifras que lo ubican entre los entrenadores más eficaces en la historia reciente del club. Bajo su conducción, la ‘U’ conquistó el título de la Liga 1 en 2024 y extendió su racha hasta el bicampeonato, un logro que reforzó la identidad ganadora que la institución busca mantener en 2026.

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A mediados de 2025, Bustos dejó el Monumental para asumir en Millonarios de Colombia, donde su ciclo no alcanzó las expectativas previstas y concluyó antes de lo esperado. Desde entonces, el técnico permanece sin vínculo con ningún club, condición que facilita una negociación directa con Universitario sin necesidad de gestionar una rescisión previa.

El calendario apura la decisión

Universitario tiene poco margen para cerrar la llegada de su nuevo entrenador durante la pausa internacional. El equipo volverá a competir el 10 de octubre ante Melgar en el Estadio Monumental. (Universitario de Deportes)

El factor tiempo juega un papel determinante en esta negociación. La pausa por compromisos de selecciones nacionales otorga a la institución un margen acotado para cerrar el acuerdo y presentar al nuevo entrenador antes de que el equipo vuelva a la competencia oficial.

El primer partido de Universitario tras el receso está programado para el 10 de octubre a las 19.00, cuando el conjunto merengue reciba a Melgar en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

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La presión deportiva es concreta: el club persigue el tetracampeonato y cada jornada que transcurre sin un conductor definido representa tiempo de preparación perdido. En ese contexto, la posibilidad de recuperar a un técnico que ya conoce el plantel, la estructura del club y la exigencia de la hinchada merengue convierte el retorno de Bustos en la opción más lógica para la directiva. Las negociaciones continúan y, según las fuentes consultadas por Tribuna.com, el acuerdo está cerca.