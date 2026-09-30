Perú

¿Qué pasa si te equivocas al marcar tu voto o dañas la cédula electoral? Esto dice la norma de las Elecciones municipales y regionales 2026

Las alteraciones físicas de la cédula pueden ser consideradas durante el escrutinio. Conoce qué ocurre si el documento presenta manchas, roturas o correcciones

Manos de una persona sostienen una cédula de papel con varios logotipos de partidos políticos frente a un módulo electoral
Limeños deberán escoger al alcalde de Lima entre más de 20 candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un error al marcar la cédula de votación puede afectar la validez de la opción elegida durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026. Por ello, la forma en que se realiza cada marca resulta determinante al momento del escrutinio.

La normativa electoral establece criterios específicos para identificar cuándo una elección dentro de la cédula puede ser considerada válida o nula. Las reglas también contemplan situaciones relacionadas con el deterioro físico del documento oficial.

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Uno de los puntos que deben considerar los electores es que no existe la posibilidad de reemplazar la cédula por otra después de cometer un error. El material entregado en cada mesa está destinado a los ciudadanos registrados en el padrón correspondiente.

Además, las marcas utilizadas deben cumplir condiciones precisas. La intersección de una cruz o un aspa debe permanecer dentro del espacio correspondiente a la organización política o candidatura elegida, mientras que determinadas anotaciones o signos pueden provocar la nulidad del voto.

¿Qué pasa si te equivocas al marcar tu cédula de votación?

Si un elector se equivoca al realizar una marca, no puede intentar corregirla mediante un borrón, tachadura, enmienda o señal adicional. Según la información proporcionada sobre la normativa electoral, este tipo de modificación puede provocar la anulación de la opción afectada.

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El problema surge cuando la marca deja de permitir una identificación clara de la voluntad del elector. Por esa razón, una corrección sobre la misma cédula no constituye un mecanismo válido para subsanar un error.

¿Puedes solicitar una nueva cédula si cometiste un error?

Una persona de espaldas marca una cédula de votación dentro de una cabina electoral. Otra cabina vacía se observa al lado y una pared de ladrillos.
La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No está contemplada la entrega de una segunda cédula para reemplazar aquella en la que el ciudadano cometió una equivocación.

La cantidad de cédulas asignadas a cada mesa corresponde al número de electores hábiles incluidos en el padrón. Los miembros de mesa, por ese motivo, no pueden entregar material adicional a una persona que solicite otra cédula después de marcar incorrectamente la primera.

¿Qué ocurre si entregas una cédula rota, manchada o deteriorada?

El deterioro físico de la cédula también puede afectar la validez del voto. Una cédula rota, manchada o con alteraciones que interfieran con los espacios destinados a la votación puede ser considerada nula durante el escrutinio.

Entre las situaciones señaladas figuran los daños que rompan los recuadros de votación, las manchas de tinta que alteren los símbolos y la presencia de firmas ajenas a los miembros de mesa.

En estos casos, el estado del material electoral constituye un elemento que se revisa durante el conteo de los votos.

¿Cuándo se considera nulo un voto en las Elecciones 2026?

Primer plano de cédulas de votación peruanas sobre una mesa de madera, con marcas de tinta. A la derecha, una mano de adulto cerca del rostro, en foco.
Varias cédulas de votación peruanas con marcas y manchas de tinta son observadas por una mano que muestra preocupación, sugiriendo posibles irregularidades en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proporcionada identifica varias circunstancias que pueden provocar la nulidad de un voto. Una de ellas ocurre cuando el elector utiliza signos distintos de la cruz (+) o el aspa (X).

También existe nulidad cuando el punto de intersección de las líneas de la cruz o el aspa queda fuera del recuadro correspondiente a la organización política o candidatura. La ubicación de la marca, por tanto, resulta relevante para determinar su validez.

Otra situación ocurre cuando se marcan dos o más organizaciones políticas dentro de una misma columna de elección. A ello se suman los escritos, nombres, firmas o expresiones incorporados en la cédula.

¿Cómo marcar correctamente tu voto para evitar problemas?

Para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, la indicación señalada en la información proporcionada es utilizar únicamente una cruz (+) o un aspa (X). El punto donde se cruzan ambas líneas debe quedar dentro del recuadro correspondiente al símbolo o a la fotografía del candidato elegido.

La cédula también permite realizar elecciones distintas en cada columna. Un elector puede escoger una organización política para el Gobierno Regional y otra diferente para la Alcaldía Provincial o Distrital, debido a que cada columna se contabiliza de manera independiente.

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