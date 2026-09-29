Zuliet Seminario, Miss Grand Perú, impactó en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Zuliet Seminario, Miss Grand Perú 2026, desfiló en la competencia de traje de baño del Miss Grand International y generó reacciones entre los seguidores del certamen en Tailandia.

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La representante peruana Zuliet Seminario continúa su participación en el Miss Grand International 2026, certamen que se desarrolla en Tailandia. La modelo arequipeña fue una de las candidatas que desfiló en la competencia de traje de baño, una de las etapas previas a la elección de la ganadora.

Con una pasarela firme y segura, Zuliet Seminario mostró el trabajo de preparación que realizó antes de llegar al concurso internacional. Su presentación generó reacciones entre los seguidores del certamen, quienes compartieron fotografías y videos de la representante peruana en redes sociales.

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La competencia de traje de baño forma parte de las actividades preliminares del Miss Grand International, que reúne a candidatas de distintos países y territorios. Para Seminario, esta presentación representa una nueva etapa dentro de su recorrido en Tailandia, luego de las jornadas de preparación, concentración y primeras apariciones oficiales.

Durante su desfile, la Miss Grand Perú 2026 apostó por una actitud enérgica y un desplazamiento firme sobre el escenario. La modelo mostró una presencia escénica que llamó la atención de quienes siguen el desarrollo de la competencia internacional.

Zuliet Seminario, Miss Grand Perú, brilla en desfila en traje de baño en Miss Grand International 2026

Zuliet Seminario continúa su recorrido en Tailandia

La arequipeña ha desarrollado durante los últimos meses una preparación enfocada en pasarela, expresión escénica y condición física, aspectos que forman parte de las exigencias habituales de los certámenes internacionales de belleza.

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En la competencia de traje de baño, Zuliet Seminario mostró una evolución respecto a sus primeras apariciones públicas durante la preparación para el Miss Grand International. La candidata continúa ahora con las siguientes actividades previstas en el concurso, mientras busca avanzar en las diferentes etapas de la competencia.

Las imágenes de su desfile circularon entre las cuentas dedicadas a los certámenes de belleza. Sus seguidores resaltaron la seguridad con la que se desplazó sobre la pasarela y la presencia que mostró durante uno de los momentos más comentados de la programación preliminar.

La participación de Seminario ocurre días después de un breve tropiezo que sufrió durante el Welcome Ceremony & Press Conference del Miss Grand International. La modelo peruana logró continuar el recorrido sin detenerse, un momento que generó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales.

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La cuenta oficial de Miss Grand Perú compartió el video de aquella primera aparición. En las imágenes se observó que Zuliet estuvo a punto de perder el equilibrio al caminar, aunque el desliz fue breve y no impidió que llegara hasta el final del escenario.

La representante peruana mostró una pasarela firme durante una de las etapas preliminares del certamen.

El tropiezo que logró superar en la ceremonia de bienvenida

Para el Welcome Ceremony, Zuliet Seminario lució un vestido en tonos dorados y plateados, acompañado de un polisón naranja diseñado por Pedro Arias Suárez. La prenda incluía una amplia estola de plumas del mismo color, que cubría gran parte de los brazos y la espalda de la candidata.

Algunos usuarios consideraron que ese elemento limitó el movimiento de la representante peruana durante su primera pasada. “Esa estola estuvo de más, le cortó mucho el movimiento”, escribió un seguidor. Otros comentarios cuestionaron el breve traspié: “Se vio nerviosa, ya perdió” y “Ay, casi se cae”.

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Sin embargo, también hubo mensajes de respaldo para la candidata peruana. “Imponente Zuliet, muy bien, sigue así, reina créetela” y “Ese Vestido TODO QUE VERRRR” fueron parte de las reacciones de quienes destacaron su recuperación y su presencia en el escenario.

Minutos después, Zuliet realizó una segunda aparición junto a las demás representantes, quienes debían mencionar el país al que representan. En ese pase, la peruana apareció sin el elemento naranja que había acompañado su primer vestuario y anunció con fuerza: “Perú”.

La segunda presentación recibió una respuesta positiva de sus seguidores. “Ya ganamos” y “¡Viva Arequipa y sus hermosas mujeres, viva el Perú!” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las publicaciones relacionadas con su participación.

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Vive el momento electrizante en el que Zuliet Seminario, representante de Perú, deslumbra en el escenario de Miss Grand International. Observa su imponente caminar por la pasarela, luciendo un espectacular vestido dorado adornado con una vibrante polisón en tonos naranjas. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

La candidata pidió apoyo a sus seguidores en redes sociales

Después de la ceremonia, Zuliet se dirigió a sus seguidores mediante un video en redes sociales. La representante peruana agradeció el respaldo que recibe durante el certamen y pidió que continúen acompañándola a través de sus plataformas digitales.

“Chicos, por favor, síganme, síganme, síganme en redes sociales. Por favor, síganme en Instagram. Por favor, por favor, es muy necesario”, afirmó la candidata.

Seminario señaló que el acompañamiento de sus seguidores influye en su ánimo durante las jornadas de competencia. “Solo tengo palabras para agradecerles, de verdad, porque esta emoción que tengo es por ustedes. Todo lo que se está haciendo ahorita es por ustedes también, porque no me siento sola, porque siento que me apoyan”, expresó.

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La modelo agregó que los mensajes positivos la impulsan a continuar con más seguridad en el concurso. “Recibir todos esos comentarios positivos a mí me hace sentir muy bien y me hace dar muchas más ganas de continuar y hacerlo mucho mejor”, indicó.

La representante peruana cerró su mensaje con una reflexión sobre la experiencia que vive en Tailandia. “Hoy día me voy a dormir con el corazón contento”, manifestó.

Zuliet Seminario solicitó el respaldo de sus seguidores en redes sociales tras finalizar la jornada de la conferencia de prensa. (Instagram Miss Grand Perú Oficial / Zuliet Seminario)

Los diseños que lució Zuliet Seminario antes de la competencia

La participación de la Miss Grand Perú 2026 en las actividades previas al certamen incluyó distintos vestuarios. Uno de ellos fue utilizado durante la ceremonia oficial de entrega de la banda de Perú.

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Para esa actividad, Zuliet Seminario llevó un diseño titulado The Siamese Flower, creado por la diseñadora peruana Juliana Mallqui. La prenda se inspiró en la Siam Tulip, también conocida como Dok Krachiao, una flor emblemática de Tailandia reconocida por sus tonos púrpura.

El diseño combinaba un top y una falda lila con capas de tul que buscaban representar el movimiento de la naturaleza tailandesa, como homenaje al país anfitrión del concurso.

En otra actividad del cronograma, Seminario se reunió con Nawat, referente vinculado a la organización del Miss Grand International. Para ese encuentro, utilizó un vestido diseñado por Luis Vargas, en tonos dorados y con aplicaciones de pedrería, acompañado por la banda oficial de Perú.

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“Feliz de vivir esta experiencia, conocer nuevas personas y, sobre todo, tener la oportunidad de conocer al ‘Only One’”, escribió la candidata en sus redes sociales.

Zuliet Seminario, de 23 años y nacida en Arequipa, llegó a Tailandia hace una semana para representar al Perú. La modelo fue dos veces campeona nacional de pentatlón y obtuvo el título de Miss Latinoamérica en Panamá en 2023. Actualmente, dirige ZS Model School, una iniciativa orientada a la formación de nuevas generaciones de modelos.

La agenda del Miss Grand International 2026 incluye la competencia de trajes nacionales el 5 de octubre y la preliminar el 7 de octubre.