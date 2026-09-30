Perú

Fiscalía pide 18 meses de prisión para policía Luis Sandoval, investigado por feminicidio de su esposa en Ate

El pedido será evaluado este miércoles por el Poder Judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mariela Peralta

Suboficial de la PNP fue detenido tras la muerte de su esposa por un disparo en Ate
La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Luis Felipe Sandoval Díaz, investigado por el presunto feminicidio de su esposa, Mariela Peralta Muñoz
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El Ministerio Público solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional (PNP) Luis Felipe Sandoval Díaz, investigado por el presunto feminicidio de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, quien murió de un disparo en la cabeza el pasado 26 de septiembre en el distrito limeño de Ate.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate formalizó la investigación preparatoria y presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Violencia Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

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De acuerdo con las diligencias fiscales, Peralta Muñoz falleció tras recibir un impacto de bala dentro de la habitación que alquilaba junto con Sandoval Díaz, en la asociación La Florida 1. El agente fue intervenido en el inmueble por sus propios compañeros y permanece bajo custodia judicial.

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva fue programada para este miércoles 30 de septiembre a las 15:00 horas.

Una historia de amor que terminó en tragedia. Mariela Peralta Muñoz fue asesinada de un disparo por su esposo, el suboficial de la policía Luis Felipe Sandoval Díaz, en su vivienda de Ate. La familia exige justicia y revela un historial de maltrato y antecedentes penales del agresor.| Video: América TV

El caso se inició la noche del sábado 26, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar una discusión y varios disparos. Los agentes llegaron al domicilio y, ante la imposibilidad de ingresar, rompieron los vidrios de la puerta. En el interior encontraron a la mujer sin vida y al suboficial junto al cuerpo, con un arma de fuego en la mano, según los reportes de la intervención.

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La Policía aisló el lugar para realizar las diligencias de criminalística y balística, entre ellas la recogida de evidencias y el análisis de la trayectoria del proyectil. La necropsia estableció que Peralta Muñoz murió por un impacto de arma de fuego. La Fiscalía también tomó declaraciones a familiares, agentes que participaron en el operativo y otros testigos.

Entre las actuaciones pendientes se encuentra el resultado de la prueba de absorción atómica solicitada a la División de Criminalística de la PNP. El examen será incorporado al expediente para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Peralta Muñoz murió de un disparo en la cabeza el 26 de septiembre, dentro de la habitación que alquilaba junto con Sandoval Díaz, en la asociación La Florida 1, en Ate
Peralta Muñoz murió de un disparo en la cabeza el 26 de septiembre, dentro de la habitación que alquilaba junto con Sandoval Díaz, en la asociación La Florida 1, en Ate

Peralta Muñoz trabajaba en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se había casado con Sandoval Díaz pocas semanas antes de su muerte. Sus familiares han declarado que inicialmente desconocían los problemas que atravesaba la pareja y posteriormente señalaron presuntos episodios de violencia y amenazas.

Además, dos exparejas del suboficial lo denunciaron por presunta violencia física y psicológica en 2018 y 2023, según información difundida por medios locales. También se han mencionado otras denuncias e investigaciones previas, cuyos detalles deberán ser corroborados y valorados por las autoridades.

En 2025, Perú registró 133 feminicidios, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Ese año también se reportaron 270 tentativas de crímenes por violencia machista, de acuerdo con los registros oficiales de los Centros Emergencia Mujer (CEM).

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