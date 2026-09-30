Perú

Una delegación peruana de más de 70 empresarios viajará a Nueva York para el Roadshow de inPERÚ

La cita de los días 26 y 27 de octubre reunirá a autoridades y compañías nacionales con representantes financieros extranjeros para presentar opciones de negocio y las directrices fiscal y monetaria vigentes

En el marco del evento, las empresas peruanas mantuvieron reuniones con delegados de destacadas compañías mineras de Brasil.
En el marco del evento, las empresas peruanas mantuvieron reuniones con delegados de destacadas compañías mineras de Brasil. Foto: Andina
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La asociación inPERÚ confirmó que una delegación de más de 70 empresarios y autoridades peruanas viajará a Nueva York los días 26 y 27 de octubre para desarrollar la décimo novena edición de su Roadshow internacional. El encuentro, que se realizará en una de las plazas financieras más relevantes del mundo, tiene como objetivo central presentar ante inversionistas extranjeros las oportunidades de negocio que ofrece el Perú y explicar los lineamientos de la política fiscal y monetaria vigente en el país.

La comitiva estará encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y contará también con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR); Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores (SMV); Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión, y Rafael Carranza, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, entre otras autoridades del sector público y privado.

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Elmer Cuba
Elmer Cuba

Durante las dos jornadas del evento se desarrollarán conferencias, mesas redondas, reuniones bilaterales y espacios de networking con representantes del mercado financiero internacional. Especialistas en economía, finanzas y comercio internacional expondrán sus perspectivas sobre el entorno económico global y las oportunidades concretas que Perú ofrece en sectores como minería, infraestructura, agroindustria, tecnología y turismo.

El encuentro se produce en un contexto de mayor previsibilidad política tras las recientes elecciones de autoridades nacionales, regionales y locales en el país, aunque también en medio de desafíos como el incremento de la inseguridad ciudadana y los efectos previstos del Fenómeno del Niño.

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Un grupo de ejecutivos en una terraza de edificio, un paisaje urbano con rascacielos, puerto con contenedores y barcos, autopista con camiones y un tren, con estelas de luz.
Un paisaje urbano global con infraestructura portuaria y de transporte ilustra las conexiones del comercio internacional y las oportunidades de inversión entre Perú y los mercados globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una organización con más de tres décadas de trayectoria empresarial

Mercedes Aráoz, presidente de inPERÚ y del Directorio de Cavali, sostuvo que durante los últimos treinta años el país ha construido una fortaleza macroeconómica sólida, respaldada por instituciones técnicas que lograron preservar la estabilidad incluso en contextos de alta volatilidad. Según explicó, más allá de los ciclos políticos y de los desafíos propios de la democracia peruana y de fenómenos naturales, el país mantuvo atributos estructurales clave.

Entre esos atributos, Aráoz mencionó una política comercial activa con 22 Tratados de Libre Comercio, una política monetaria autónoma conducida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y un sector privado que incorporó de manera creciente criterios de sostenibilidad, innovación y tecnología. “El Perú ha mantenido atributos estructurales clave”, remarcó la funcionaria al referirse al perfil económico que la delegación buscará transmitir a los inversionistas neoyorquinos.

Mina a cielo abierto con excavadoras y camiones. Trabajadores mineros, lingotes de oro y plata en primer plano, gráficos financieros con flechas hacia arriba.
Una mina de cobre a cielo abierto en Perú muestra la operación de maquinaria pesada y el procesamiento de minerales, con lingotes de oro y plata y gráficos financieros que indican crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York, la vitrina financiera elegida para posicionar a Perú

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERÚ, afirmó que se trata de un momento clave para volver a exhibir en el exterior el potencial de los distintos sectores económicos del país en una de las principales vitrinas financieras del planeta. “Nueva York es una de las principales plazas financieras y resulta fundamental mantener una presencia activa frente a inversionistas internacionales”, señaló el directivo.

Esta será la séptima visita de una delegación de inPERÚ a la ciudad estadounidense desde la creación de la organización. En total, la entidad desarrolló 18 Roadshows previos, visitó 22 ciudades de América, Asia y Europa, y logró reunir a más de 9.000 inversionistas interesados en la diversidad multisectorial que ofrece el país sudamericano.

Velarde también resaltó el crecimiento de las exportaciones peruanas en las últimas décadas y señaló que el país ha superado a otras economías relevantes de la región.
Velarde también resaltó el crecimiento de las exportaciones peruanas en las últimas décadas y señaló que el país ha superado a otras economías relevantes de la región. Foto: Exportaciones Peruanas

Los objetivos trazados para la nueva edición del encuentro

Mandujano precisó que con este Roadshow se espera continuar con el posicionamiento del Perú como un país atractivo para la inversión extranjera, además de seguir impulsando la llegada de nuevas delegaciones internacionales con interés en el mercado local. La cita de octubre se suma así a la estrategia de largo plazo que la asociación desarrolla desde su fundación.

inPERÚ es una asociación privada sin fines de lucro que promueve las inversiones y el desarrollo de los mercados de capitales y financieros. Fue fundada por las principales organizaciones empresariales del país, entre ellas la Asociación de Bancos (Asbanc), la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), la Asociación de AFP, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Cavali y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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