Perú

ERM 2026: las obligaciones laborales que deberán cumplir las empresas el 4 de octubre

La falta de cumplimiento podrá calificarse como infracción muy grave en materia laboral, con sanciones desde S/ 14.465 según el tamaño de la compañía y el número de trabajadores afectados

Personas hacen fila en un aula frente a una mesa electoral con un ánfora transparente de la ONPE y un cartel informativo al fondo.
Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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De cara a las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el 4 de octubre, las empresas en Perú deberán cumplir con una serie de obligaciones laborales orientadas a garantizar que sus trabajadores puedan ejercer el derecho al voto y, en los casos que corresponda, cumplir funciones electorales. Estas disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto Supremo No. 014-2026-TR, publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que contempla beneficios para los miembros de mesa, facilidades para quienes deban trasladarse a otra localidad para sufragar y períodos de tolerancia para quienes tengan jornada laboral programada durante la jornada electoral.

La norma plantea un desafío para las organizaciones, que deberán compatibilizar sus necesidades operativas con el ejercicio de los derechos electorales del personal. Las sanciones económicas para las empresas que incumplan lo establecido oscilan entre S/ 14.465 y S/ 288.915, según el tamaño de la compañía y la cantidad de trabajadores afectados.

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Primer plano de una mano introduciendo una papeleta de voto doblada en la ranura de una urna electoral de cartón beige con el logo de ONPE
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

“Las elecciones generan obligaciones concretas para los empleadores. Entre las situaciones que inciden en la operación se encuentran la designación de trabajadores como miembros de mesa, el traslado a otras localidades para votar y la programación de labores durante la jornada electoral”, señaló Mauro Ugaz, socio del área laboral de EY Perú.

Las disposiciones alcanzan a distintos sectores productivos y buscan evitar que el cumplimiento del deber cívico entre en conflicto con las obligaciones contractuales de los trabajadores. A continuación, el detalle de cada uno de los beneficios contemplados en la norma.

Ilustración del mapa de Perú con colores de la bandera, mostrando urnas, un votante, un grupo de personas y el texto 'Elecciones Regionales y Municipales 2026'.
Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso remunerado

Los trabajadores que resulten sorteados como miembros de mesa, hayan culminado la capacitación correspondiente y desempeñen efectivamente dicha función electoral, tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable. Este beneficio podrá disfrutarse dentro de los noventa días posteriores a la elección, y la fecha deberá acordarse entre el empleador y el trabajador. En caso de no existir acuerdo, será el empleador quien decida el día.

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Existe un tratamiento distinto para quienes ejerzan efectivamente como miembros de mesa sin haber culminado la capacitación, así como para los ciudadanos designados el mismo día de la elección ante la ausencia de miembros titulares o suplentes. En estos casos, el descanso remunerado será compensable el lunes 5 de octubre, y las horas dejadas de laborar deberán recuperarse dentro de los diez días calendario siguientes o en la oportunidad que determine el empleador.

Panel blanco con logo ONPE, texto sobre sorteo de miembros de mesa, tabla de cargos y números. Dos hombres con chalecos ONPE, uno fotografía el panel
Un panel de la ONPE exhibe los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Lima Centro 2, mientras un funcionario fotografía la información. (ONPE)

“La norma establece tratamientos distintos según la situación del trabajador y el tipo de participación que haya tenido durante el proceso electoral. La acreditación emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un elemento indispensable para la aplicación de estos beneficios”, señaló Ugaz.

Los trabajadores que deban viajar para votar podrán ausentarse hasta cuatro días

La norma también contempla medidas para los trabajadores que laboran en una localidad distinta a aquella donde les corresponde sufragar. En estos casos, podrán no laborar los días 2, 3, 4 y 5 de octubre, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto.

Urna blanca con logo de ONPE, material electoral y tres personas con chalecos azules y credenciales sentadas en una mesa de madera.
La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector privado, los días laborables no trabajados deberán compensarse mediante acuerdo entre empleador y trabajador. Si no existe consenso, será el empleador quien determine la forma de compensación. Esta disposición cobra particular relevancia para las compañías con personal destacado en distintas regiones del país o con operaciones descentralizadas.

“Esta disposición será especialmente relevante para compañías con personal destacado en distintas regiones del país o con operaciones descentralizadas, porque involucra tanto el ejercicio de los derechos ciudadanos de los trabajadores como la continuidad de las actividades empresariales”, explicó Ugaz.

Personas con maletas hacen fila frente a una urna transparente etiquetada ERM 2026, acompañadas por dibujos de golondrinas.
Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas deberán otorgar tolerancia a quienes trabajen el domingo 4 de octubre

Para las compañías cuyos trabajadores tengan programada una jornada laboral el domingo 4 de octubre, la norma establece la obligación de otorgar períodos de tolerancia al inicio o durante la jornada para que el personal pueda acudir a votar. Además, los trabajadores que cumplan efectivamente funciones como miembros de mesa podrán no laborar durante ese día.

Esta medida tendrá un impacto especial en sectores como comercio, salud, seguridad, transporte, minería, industria y servicios, donde las operaciones suelen mantenerse activas durante los fines de semana y feriados. El incumplimiento de estas disposiciones podría considerarse una infracción muy grave en materia laboral.

Interior de un centro de votación en Perú con varias mesas y cabinas de votación blancas de la ONPE, personas sentadas y de pie, y logos del JNE en pancartas.
Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cabe precisar que el incumplimiento de estas disposiciones podría ser considerado una infracción muy grave en materia laboral y derivar en multas que oscilan entre S/ 14.465 y S/ 288.915, dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados”, concluyó el socio de EY Perú.

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