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“Llegué como preparador físico y me voy como hincha”: comando técnico de Héctor Cúper se despide con emoción de Universitario de Deportes

Zacarías Gaggero, preparador físico del CT del entrenador argentino, aseguró que “lo di todo, no me guarde nada y aún así a veces las cosas no salen como quisiera”

Zacarías Gaggero se despide con tristeza de Universitario tras trabajar al lado de Héctor Cúper. - Crédito: Difusión
Zacarías Gaggero se despide con tristeza de Universitario tras trabajar al lado de Héctor Cúper. - Crédito: Difusión
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La salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes ha traído consigo la tristeza de su núcleo de trabajo, entre ellos el preparador físico Zacarías Gaggero, quien a través de su cuenta de Instagram manifestó sus sensaciones encontradas por su marcha del club.

Llegue como preparador físico, me voy como hincha. Lo di todo, no me guarde nada y aun así a veces las cosas no salen como quisiera, nada que reprochar”, indicó.

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Zacarías Gaggero ejerció como preparador físico en el CT de Héctor Cúper por más de cuatro meses. - Crédito: Universitario
Zacarías Gaggero ejerció como preparador físico en el CT de Héctor Cúper por más de cuatro meses. - Crédito: Universitario

En esa misma línea, Gaggero agradeció “a todos los que hacen de la ‘U’ una familia. Gracias a todos los dirigente, a cada uno de los que trabajan haciendo cada día un lugar más lindo y de donde no me quisiera ir”

Gracias Héctor Cúper por elegirme para acompañarte, que placer me di, gracias mister. Y por último a los más importantes a los jugadores, gracias por creer en mí y por el compromiso de cada día”, cerró.

Cúper, crédito agotado

El crédito de Héctor Cúper en Universitario de Deportes se agotó después de que Deportivo Garcilaso le endosara una goleada de grandes proporciones (4-1) en el Torneo Clausura 2026. A raíz de esa situación, las máximas autoridades del club analizaron su continuidad y, finalmente, se plantearon su destitución de Ate.

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El cese de las funciones del profesional argentino pasó por la decisión del administrador Franco Velazco, quien consideró ideal dar un nuevo golpe a la mesa a falta de siete jornadas para la conclusión regular de la temporada. Si bien los números jugaban a favor del líder despedido, el problema radicaba en su rácano estilo.

Se conoció la tajante postura de Héctor Cúper en medio de las interrogantes sobre su continuidad en Universitario. - créditos: Universitario
Héctor Cúper no sigue en Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

A ello, conviene agregar, el vestuario de la ‘U’ había perdido confianza en las labores de un Cúper que no puso objeciones al conocer su inminente destino. Una vez alejado de Odriozola, la dirección técnica pasara de manera interina a Piero Alva, entrenador de la reserva, hasta que se acuerde la llegada de un sucesor idóneo.

A los mandos del tricampeón del fútbol peruano, que lucha por el hito del tetracampeonato en Liga 1, el argentino registró estadísticas en azul: siete victorias, cinco empates y dos caídas. Aun así, esos números no impidieron para que se rompiese su vínculo. Así ha terminado su experiencia en un club tras cerca de dos años en el dique seco.

Dudas en Universitario

Sin grandes soluciones a la vista en la manera de jugar, Universitario ha apelado a su jerarquía en muy buenos tramos del Torneo Clausura 2026, amparándose además en la amplia experiencia goleadora de Gianluca Lapadula, quien ha respondido con brillantez a la responsabilidad de ser el ariete en ataque.

De momento, la ‘U’ se ha descolgado del primer lugar del Clausura 2026 en detrimento del Deportivo Garcilaso, que le aventaja por una diferencia mínima. Aun así, los ‘cremas’ cuentan con grandes chances de retornar a ese sitial, siempre y cuando enlace un ritmo creciente con el nuevo cuerpo técnico.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 14 septiembre
Universitario sacó adelante los últimos clásicos de la Liga 1 2026. - Crédito: ITEA

Los últimos reportes apuntan que el nombre elegido para ocupar la parcela técnica de Universitario es Fabián Bustos, viejo conocido en Odriozola que se hizo cargo de construir el elenco que consiguió el bicampeonato en el Centenario con un rendimiento pleno, sobre todo jugando en el estadio Monumental.

La ‘U’ volverá a la acción tras la culminación de la ventana FIFA. Su partido de regreso en el Torneo Clausura será contra FBC Melgar, en Ate. Posteriormente, deberá medirse contra Alianza Atlético, Juan Pablo II College, Sport Boys, Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo.

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