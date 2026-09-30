Jefferson Farfán reacciona al fallo que favorece a su tío ‘Cuto’ Guadalupe en juicio contra Magaly Medina

Jefferson Farfán impacta con reacción a condena de Magaly Medina tras perder juicio contra ‘Cuto’ Guadalupe. IG

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Jefferson Farfán llamó la atención en redes sociales luego de conocerse la sentencia de primera instancia a favor de su tío, Luis Alberto Guadalupe Rivera, conocido como Cuto Guadalupe, en el proceso judicial que mantiene con Magaly Medina. El exfutbolista reaccionó a la publicación en la que su familiar difundió parte de la resolución.

Jefferson Farfán dejó un “like” en el post de Cuto Guadalupe, donde el exfutbolista compartió el documento sobre el fallo emitido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Aunque no acompañó el gesto con un mensaje, su reacción se produjo en medio de la repercusión generada por la decisión judicial.

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Cuto Guadalupe informó que obtuvo un resultado favorable en primera instancia en la querella que presentó contra la conductora por delitos contra el honor. La resolución condenó a Magali Jesús Medina Vela por injuria y difamación agravada, con una pena de tres años de privación de libertad suspendida por dos años.

El gesto de Jefferson Farfán en la publicación de Cuto Guadalupe

El exdelantero de la selección peruana y de Alianza Lima no emitió un pronunciamiento sobre la sentencia que favoreció a su tío. Sin embargo, los usuarios repararon en que interactuó con la publicación de Cuto Guadalupe, quien expuso el documento judicial y compartió un mensaje tras conocerse el fallo.

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La reacción de Farfán generó comentarios entre los seguidores de ambos, debido a que el exfutbolista ya ha mantenido enfrentamientos judiciales con Magaly Medina. En este caso, la interacción se limitó a un “like” en la publicación de su familiar.

Cuto Guadalupe sostuvo que recibió la resolución con tranquilidad y afirmó que no considera el resultado como una oportunidad de revancha contra la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’.

“No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, expresó el exjugador.

La resolución establece una pena de tres años de privación de libertad para Medina. Sin embargo, la ejecución quedó suspendida por el plazo de dos años, bajo reglas de conducta fijadas por el juzgado.

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Entre ellas se encuentra la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial. Además, la conductora deberá presentarse cada 30 días ante la autoridad correspondiente para registrar su firma y someterse al control de sus actividades.

Jefferson Farfán dejó un “like” en la publicación de Cuto Guadalupe tras la sentencia de primera instancia contra Magaly Medina.

La multa y la reparación civil fijadas en la sentencia

El fallo judicial también estableció una multa de 202 días, equivalente a S/57.216,50. Asimismo, ordenó el pago de una reparación civil de S/200 mil a favor de Cuto Guadalupe.

El monto de la reparación civil debe ser pagado de manera solidaria por Magaly Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C., empresa señalada como tercero civil responsable en la resolución. La multa y la reparación civil corresponden a conceptos distintos dentro de la sentencia.

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La decisión judicial también dispone que Magaly Medina deberá abstenerse de emitir frases o comentarios que puedan constituir insultos o difamación contra Cuto Guadalupe. Además, deberá evitar cometer otro delito durante el periodo de suspensión de la pena.

El caso se originó a partir de los comentarios que la conductora realizó luego de que su programa difundiera imágenes de Charlene Castro, entonces esposa de Cuto Guadalupe y madre de su hijo, al salir de un hospedaje de Barranco junto a otro hombre.

La emisión ocurrió el 15 de mayo de 2023. Tras la difusión de las imágenes, Cuto Guadalupe ofreció una conferencia de prensa en la que sostuvo que no buscaría juzgar ni exponer públicamente a la madre de su hijo.

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“Yo no soy quien para juzgar, yo también cargo mi cruz, nadie es perfecto”, declaró el exfutbolista en ese momento.

Según Guadalupe, las expresiones posteriores de Magaly Medina sobre su reacción a la exposición pública de la situación familiar afectaron su honor y el de su entorno.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima condenó a Magaly Medina a tres años de prisión suspendida por difamación agravada contra Luis Alberto Guadalupe.

Magaly Medina anunció que apelará el fallo

Luego de que Cuto Guadalupe difundiera la sentencia, Magaly Medina respondió y anunció que su defensa recurrirá la decisión emitida en primera instancia. La conductora pidió a su querellante no considerar que el caso está cerrado.

“No cantes victoria Cuto Guadalupe porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante”, manifestó la periodista.

Medina cuestionó que los comentarios emitidos en su programa puedan ser considerados como delitos contra el honor. Durante su pronunciamiento, recordó algunas de las frases que utilizó al hablar de la llamada “Fe de Cuto”.

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“Yo al decir ‘ahora con esto que le descubrimos a la esposa la Fe de Cuto ya no existe’, cosas así. ¿Esto va a ser demandable?”, preguntó la conductora.

También rechazó que sus expresiones tuvieran como objetivo burlarse de las creencias religiosas del exfutbolista. “¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, sostuvo en abril de 2026 al referirse a la demanda.

Para Magaly Medina, sus declaraciones se realizaron dentro del contexto de un programa de espectáculos y sobre una situación que se había convertido en tema de conversación pública. Por ello, consideró que el fallo debe ser revisado por una instancia superior.

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La condición de primera instancia implica que la resolución no representa el cierre definitivo del proceso. La apelación anunciada por la defensa de Medina permitirá que otra instancia evalúe el caso y los argumentos presentados por las partes.

Magaly Medina cuestionó el fallo y pidió a Cuto Guadalupe no celebrar antes de tiempo, luego de conocer la resolución que establece una pena suspendida y una reparación civil de S/200 mil. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa judicial entre Farfán y Magaly Medina

La reacción de Jefferson Farfán ocurre mientras el exfutbolista también mantiene una disputa judicial con Magaly Medina. El 29 de septiembre, Farfán difundió un comunicado en el que cuestionó el cambio de jueza en una causa relacionada con una posible conversión de la pena impuesta a la conductora en prisión efectiva.

Según explicó, el 16 de septiembre se realizó una audiencia de revocatoria de pena en la que se debía evaluar si la sanción de prestación de servicios comunitarios correspondía ser modificada por una pena de cumplimiento efectivo.

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Farfán indicó que, al revisar el estado del expediente con su abogado, conoció que Meysi Jaeklin Gonzales Salvador, magistrada que dirigió la audiencia, ya no estaba a cargo del despacho. Según su publicación, el caso pasó a estar bajo responsabilidad del juez Yoncen Muñoz.

“Es ahora este nuevo juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia”, señaló Farfán.

El exfutbolista afirmó que hizo pública la situación para que no se afecte el debido proceso. “Que no se vulnere el debido proceso y se produzca una irregularidad en la ejecución de la pena”, escribió.

En julio de 2026, Farfán también informó que Magaly Medina completó el pago de S/350 mil por reparación civil dentro del proceso que ambos mantuvieron por violación a la intimidad agravada. El exseleccionado peruano acompañó ese anuncio con un mensaje dirigido a la conductora.

“Buenos días, mi tía 8:30, por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió en Instagram.

Jefferson Farfán informa mediante un comunicado en redes sociales sobre la sustitución del magistrado en el juicio contra Magaly Medina en Lima.