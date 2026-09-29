Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Jorge Nieto cuestionó a Keiko Fujimori por sus declaraciones sobre el pedido de facultades legislativas y le pidió enfocarse en combatir la criminalidad

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El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó este martes a la presidenta Keiko Fujimori por sus declaraciones sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y le pidió priorizar la lucha contra la criminalidad en lugar de presionar al Congreso.

“¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!”, escribió en su cuenta de X.

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El pronunciamiento se produjo después de que Fujimori afirmara durante un acto oficial en la región de Ica que el Congreso de los Diputados estaba “poniendo a prueba” la paciencia de su Gobierno por no haber resuelto, tras cuatro semanas, el pedido para que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días en distintas materias.

“Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia”, señaló

La presidenta consideró además “lamentable” y “decepcionante” que el Ejecutivo todavía no haya recibido una respuesta del Legislativo y pidió a los grupos políticos actuar con “buena voluntad” y una “actitud positiva”.

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El exministro acusó a la mandataria de pasar del diálogo a la amenaza, después de que afirmara que el Congreso estaba “poniendo a prueba” la paciencia de su Gobierno

Fujimori aseguró que su Gobierno respetará los procedimientos institucionales y la democracia, pero advirtió que adoptará “todas las medidas necesarias” contra la ola criminal, con o sin las facultades solicitadas. “Aquí, el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada”, afirmó.

El pedido del Ejecutivo contempla facultades para legislar durante 120 días sobre un conjunto de materias que incluyen seguridad ciudadana, prevención ante los efectos del fenómeno climático de El Niño, régimen tributario y promoción del empleo.

Nieto también señaló en su mensaje que había escuchado anteriormente “una frase similar” del primer ministro, Luis Galarreta, quien calificó de “radicales” a quienes se oponen al pedido de facultades y consideró que la administración fujimorista ha mostrado hasta ahora una actitud “republicana”.

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“Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta. Recuerde: toda repetición es una ofensa”, escribió.

Fujimori defendió la solicitud de facultades por 120 días y aseguró que el Ejecutivo tomará medidas contra la criminalidad con o sin la autorización del Legislativo

Por su parte, el jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, pidió a Galarreta que dé un paso al costado si pretende “amenazar al país” o al sistema democrático.

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar el sistema democrático con sus momentos fugaces de emociones, entonces que dé un paso al costado y que diga: ‘No soy capaz y me voy’”, declaró el también excandidato presidencial al ser consultado sobre si las palabras del primer ministro constituían un “ultimátum” al Parlamento.

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Sánchez sostuvo que esa sería “la postura correcta” si Galarreta no está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica ejercer la presidencia del Consejo de Ministros. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria, violentista”, respondió posteriormente, cuando fue consultado sobre una eventual intención de disolver la Cámara Baja.

Durante un acto oficial en el que se anunció el incremento de la remuneración mínima vital a partir de octubre, Galarreta aprovechó para pedir a las bancadas parlamentarias respaldar las facultades y cuestionó el dictamen que plantea rechazarlas. “Más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negándolas, creo que hay bancadas que van a estar a la altura”, señaló.

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