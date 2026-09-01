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Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: esto pasó con el entrenador argentino en el equipo azul

A un día del clásico ante Santa Fe, por la Liga BetPlay, se presentó la información sobre la posible salida del entrenador luego de apenas siete meses en el cargo

Fabián Bustos
Fabián Bustos llegó a Millonarios a inicios de febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres - crédito Colprensa
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Millonarios entró en una nueva crisis de resultados luego de empatar con Internacional de Bogotá por 0-0 en El Campín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II que, pese a que sigue en el grupo de los ocho primeros en la tabla de posiciones, la afición no quedó contenta con el equipo.

Debido a eso, se conoció la salida del técnico Fabián Bustos de los azules, en medio de la irregularidad de la campaña en el segundo semestre de 2026 y con mucho camino adelante para pelear por la estrella en diciembre, obtener cupo a torneo internacional y ganar la Copa Colombia.

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Como si fuera poco, el hecho se dio previo al clásico frente a Santa Fe, en jornada adelantada del campeonato colombiano, y genera mucha expectativa por lo que pueda pasar en este compromiso de alta importancia para el club por la historia y los puntos en la tabla.

¿Qué pasó con Fabián Bustos en Millonarios?

El entrenador argentino, pese a que mostró algo de mejoría en el equipo azul, no era suficiente por el tipo de refuerzos en la nómina, la inversión y el tiempo que le dieron para cambiar la imagen dejada al final del primer semestre, cuando fue eliminado de liga y Copa Sudamericana.

Una fuente le confirmó a Infobae Colombia que Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios en la tarde del 1 de septiembre, dos días después de igualar sin goles ante Internacional de Bogotá y llenarse de críticas por el bajo nivel del equipo en aquel compromiso, pues no era la primera vez que pasaba.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fabián Bustos, a falta de anuncio, dejó a Millonarios por la irregularidad de la campaña en 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

A falta de anuncio oficial, se conoció que todo se dio después de una reunión del argentino con los directivos, en la que se llegó a un acuerdo para su desvinculación y dicha información también fue dada por periodistas como Felipe Sierra, Juan Felipe Cadavid y Melissa Martínez.

Bustos dejó Millonarios después de menos de ocho meses en el cargo, con 32 partidos en total, 16 victorias, nueve empates y siete derrotas, con 58 goles a favor y 32 en contra, para un rendimiento del 59%, el cual era alto en resultados, pero en la parte deportiva generó críticas.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fabián Bustos fue eliminado de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en el primer semestre y solo avanzó a octavos de Copa Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De otro lado, el primer nombre que se conoció como posible reemplazo del entrenador es Alberto Gamero, que se encuentra libre y dirigió a los azules por cinco años, pero por el momento no pasa de ser un rumor y el director deportivo, Ariel Michaloutsos, llevaría varias semanas en la búsqueda del técnico.

Medida desesperada ante Santa Fe

La salida del entrenador argentino sorprendió a todo el fútbol colombiano, pero no fue por el mal juego ni las críticas de la hinchada, o tampoco porque, desde la directiva, ya no tenía el respaldo suficiente para mejorar las cosas en lo que quedaba del segundo semestre.

Todo se dio un día antes del clásico ante Santa Fe, en partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay, un encuentro esperado por los aficionados por verse con el rival de patio y el objetivo de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y acercarse al líder América.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Millonarios y Santa Fe se verán las caras el 2 de septiembre en El Campín - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para ese encuentro, el periodista Carlos Orduz informó en Espn que Omar “Cabezón” Rodríguez será el entrenador de Millonarios, de manera interina, y a la espera de que, previo al juego frente a Pereira, se conozca a la persona que tomará las riendas de los embajadores.

Cabe recordar que Millonarios también afrontará los octavos de Copa Colombia contra el Barranquilla, el 16 de septiembre, a partido único en el estadio Romelio Martínez y es un torneo clave para el club porque entrega título y cupo a Copa Sudamericana 2027.

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