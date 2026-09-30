Perú

Fenómeno El Niño: Calentamiento del mar frente a Perú anticipa riesgos en pesca, alimentos e infraestructura

La anomalía térmica registrada frente al litoral peruano abre escenarios de lluvias, desbordes y efectos sobre actividades productivas durante 2026 y 2027

Vista aérea de la costa y el océano con una franja de agua rojiza cerca de la playa bajo un cielo con nubes
Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una anomalía promedio de +4,6 °C en la temperatura superficial del mar frente a Perú abrió alertas sobre la posible llegada de un Fenómeno El Niño 2026-2027 de magnitud.

El geólogo Patricio Valderrama presentó el dato a inicios de septiembre, durante el encuentro Escenarios para El Niño 2026-2027, organizado por la Asociación de Bebidas y Refrescos Sin Alcohol del Perú (Abresa). El indicador se suma a la presencia de masas de agua cálida en capas más profundas del océano, una señal que amplía la atención sobre los próximos meses.

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Valderrama advirtió que el cuadro no depende únicamente de la superficie. Las aguas con temperaturas elevadas bajo el nivel visible del mar, junto con variaciones atmosféricas y oceánicas, forman parte de las condiciones que se siguen frente al litoral.

Imágenes aéreas revelan el sorprendente cambio de color del mar en la Costa Verde de Lima a un tono turquesa, similar al del Caribe. Este fenómeno se atribuye al calentamiento de las aguas por El Niño, lo que reduce la presencia de fitoplancton y genera preocupación por su impacto en la pesca y el ecosistema marino. Latina Noticias

Anchoveta ya enfrenta cambios en su distribución

Los cambios en la temperatura del mar ya afectan a la pesca. La distribución de la anchoveta, especie vinculada a la cadena de harina y aceite de pescado, se ha modificado por las nuevas condiciones del océano.

Ese desplazamiento incide en las faenas de extracción y en las plantas de procesamiento, que dependen de la localización y disponibilidad del recurso. El escenario añade presión a una actividad con peso en las exportaciones y el empleo de zonas costeras.

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También puede trasladarse a la mesa de los hogares. El especialista incluyó a la producción de alimentos y a sus precios entre los ámbitos expuestos a las condiciones climáticas que se registran en Perú y otros países de la región.

Una alteración del calendario de lluvias, las temperaturas o el transporte puede afectar cultivos, cosechas y circuitos de distribución. La evolución de esos factores definirá el alcance sobre la oferta alimentaria y los costos que afronten productores, comercios y consumidores.

Lluvias de 2027 podrían tensionar servicios básicos

El mayor riesgo para la infraestructura y los servicios se concentra en los primeros meses de 2027. Las proyecciones expuestas contemplan lluvias intensas, desbordes e inundaciones en la costa norte y central.

Los ríos podrían arrastrar más sedimentos y elevar la turbidez, con efectos posibles sobre el tratamiento y el suministro de agua potable. Esa misma dinámica puede causar dificultades en la generación eléctrica, pues las instalaciones requieren caudales y condiciones operativas que permitan mantener la continuidad del servicio.

Según las proyecciones presentadas durante la reunión, un El Niño “Fuerte” podría ocasionar pérdidas de entre USD 15.000 millones y USD 25.000 millones. Si el fenómeno alcanzara una condición “Extraordinaria”, los daños directos e indirectos superarían los USD 45.000 millones, con impactos sobre infraestructura, agricultura, comercio y servicios.

Las estimaciones plantean rangos y dependen de la magnitud final del evento, así como de la exposición de cada territorio y de las medidas adoptadas antes de las lluvias.

Como antecedente, los eventos de 1997-1998 y 2017 dejaron pérdidas estimadas en cerca de USD 3.500 millones y USD 3.100 millones, respectivamente.

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