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BTS en Lima: ¿qué significa ser ARMY y por qué su fandom es tan poderoso en Perú y en el mundo?

ARMY Perú prepara banners, fanchants, luces rojas y blancas, homenajes a Jimin y proyectos ambientales para las tres fechas en el Estadio San Marcos.

BTS en Lima: ¿qué significa ser ARMY y por qué su fandom es tan poderoso en Perú y en el mundo?
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Ser ARMY significa formar parte del fandom de BTS, una comunidad global de seguidores que se identifica con la música, los mensajes y la trayectoria de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El nombre responde a las siglas de Adorable Representative M.C. for Youth y también juega con la idea de un “ejército” que acompaña a Bangtan Sonyeondan, el nombre completo del grupo.

En Perú, la expectativa por BTS ha hecho más visible a una comunidad que se organiza en redes sociales, encuentros presenciales, proyectos creativos y espacios de información. Para muchas personas, ser ARMY no se reduce a escuchar canciones o coleccionar álbumes: implica aprender códigos compartidos, conocer la historia de los integrantes y participar en una red de apoyo que reúne a seguidores de distintas edades y ciudades.

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El vínculo entre BTS y ARMY se sostiene en una comunicación constante mediante contenidos musicales, transmisiones, plataformas digitales y mensajes directos. La fecha oficial que el fandom celebra como su aniversario es el 9 de julio, día en que se anunció el nombre ARMY.

¿Qué significa ser ARMY y cómo nació el fandom de BTS?

ARMY es el nombre oficial de la comunidad de seguidores de BTS. Más allá del significado literal de las siglas, el concepto se consolidó como una forma de identidad colectiva: una persona puede presentarse como ARMY, pero también puede utilizarse el término para hablar de comunidades locales, grupos de traducción, cuentas informativas o proyectos de apoyo vinculados al grupo.

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La relación entre BTS y sus seguidores se desarrolló desde los primeros años de la agrupación a través de redes sociales y contenido digital. Esa cercanía permitió que el público internacional accediera a videos, letras, transmisiones y publicaciones sin depender exclusivamente de los medios tradicionales. La actividad de los fans, especialmente mediante traducciones y difusión de contenidos, fue decisiva para ampliar el alcance del grupo en mercados fuera de Corea del Sur.

Ser ARMY, por lo tanto, no exige una membresía oficial ni una antigüedad determinada. Existen membresías globales de pago dentro de la plataforma Weverse, pero una gran parte de la comunidad se organiza de forma autónoma en redes sociales, grupos de mensajería y espacios creados por los propios seguidores.

La diversidad es una de sus características más visibles. Hay fans que se acercan a BTS por una canción, por los videoclips, por las coreografías, por el rap, por las letras o por los mensajes sobre autoestima, salud emocional y crecimiento personal. Otros encuentran en el fandom una comunidad para compartir intereses, aprender sobre cultura coreana o crear amistades.

El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

¿Por qué ARMY es uno de los fandoms más influyentes del mundo?

No existe una cifra única y oficial que permita establecer cuántas personas integran ARMY en el mundo. Sin embargo, estudios académicos y medios internacionales coinciden en que se trata de una de las comunidades de fans más grandes, activas y organizadas de la música contemporánea. Su influencia no depende solo del número de seguidores, sino de su capacidad para coordinar acciones en distintos países y plataformas.

Una parte de esa fuerza se explica por la circulación de información. Las cuentas de traducción, los equipos de votación, las guías para escuchar música y los proyectos de apoyo permiten que una noticia publicada en coreano, inglés o japonés llegue rápidamente a públicos de América Latina, Europa, Asia y otras regiones. Investigaciones sobre el fandom destacan precisamente esa estructura transnacional, basada en redes digitales y objetivos compartidos.

ARMY también ha llamado la atención por sus campañas solidarias y de recaudación. Un estudio sobre iniciativas impulsadas por fans registró más de 600 campañas organizadas por integrantes de la comunidad y más de dos millones de dólares en donaciones vinculadas a causas sociales, sin que esas actividades fueran necesariamente solicitadas por BTS.

Ese nivel de movilización no significa que el fandom sea homogéneo. Como ocurre con cualquier comunidad masiva, existen distintas posturas, estilos de participación y debates internos. Sin embargo, la capacidad de coordinar información, sostener proyectos y convertir intereses individuales en acciones colectivas explica por qué ARMY suele ser estudiado como un fenómeno cultural y digital.

A girl holds up a sign as fans of South Korean Kpop boy band BTS, known as ARMY, gather on the day members of the band meet with Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes
A girl holds up a sign as fans of South Korean Kpop boy band BTS, known as ARMY, gather on the day members of the band meet with Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

ARMY en Perú: cómo se organiza la comunidad de fans de BTS

En Perú, la presencia de ARMY se expresa en redes sociales, eventos temáticos, actividades de baile, intercambios de álbumes, celebraciones por cumpleaños de los integrantes y proyectos vinculados a lanzamientos musicales. La comunidad no funciona como una sola organización centralizada: conviven múltiples grupos, cuentas, clubes de fans y seguidores independientes con distintas formas de participación.

La relevancia de esta comunidad ha sido abordada en investigaciones universitarias peruanas. Una tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú analizó la identidad sociomusical de una colectividad ARMY en Lima Metropolitana, mientras que una investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudió términos y neologismos usados por fans peruanos de BTS en Instagram.

Ese lenguaje compartido incluye palabras como “bias”, utilizada para referirse al integrante favorito; “bias wrecker”, para el miembro que puede cambiar esa preferencia; “comeback”, para un regreso musical; y “fanchant”, para los cánticos coordinados durante una presentación. También aparecen expresiones coreanas que los seguidores aprenden a través de canciones, entrevistas y transmisiones.

La organización digital permite que las personas compartan datos sobre lanzamientos, horarios, traducciones y actividades. En una ciudad como Lima, donde los eventos vinculados al K-pop convocan a seguidores de diversos distritos, estas redes son claves para coordinar puntos de encuentro, proyectos visuales y recomendaciones de seguridad.

BTS – BTS en Perú – BTS Army – Perú – entretenimiento – 13 enero
La banda surcoreana confirmó su esperado regreso a Perú tras años de ausencia y la respuesta de sus seguidores locales fue una auténtica fiesta tanto en redes sociales como en encuentros fuera de línea (AFP)

¿Cómo se preparan los fans de BTS de Perú para los concierto en Lima?

La preparación para un concierto de BTS suele empezar mucho antes de que se abran las puertas del recinto. Las ARMY revisan los comunicados oficiales de la productora, verifican las condiciones de ingreso, organizan sus horarios de traslado y acuerdan puntos de encuentro con amistades o familiares.

También son habituales los proyectos realizados por fans: banners para levantar en una canción determinada, pulseras, carteles, mensajes para los integrantes y campañas de bienvenida. Estas acciones no suelen responder a una orden oficial del grupo, sino a la creatividad de la propia comunidad, que busca hacer visible su apoyo desde el público.

Otro elemento importante es el ARMY Bomb, el lightstick oficial de BTS. Durante los conciertos, estos dispositivos pueden sincronizarse con la producción para crear efectos de iluminación en el público. Para quienes no cuentan con uno, la experiencia no cambia: los cánticos, las luces del celular y la participación colectiva también forman parte de la dinámica de una presentación.

ARMY Perú entregará banners temáticos en las filas de ingreso al Estadio San Marcos. Cada fecha tendrá un diseño distinto y los asistentes deberán levantarlos durante el último ment, cuando BTS conversa con el público.

Los carteles incluirán mensajes en español, inglés y coreano vinculados con “Into the Sun”, como “Perú will follow BTS into the sun”. La indicación es sostenerlos desde la frase “I’ll follow you into the Sun” hasta el final del tema.

Para “Come Over”, el público responderá “AH-NI”, que significa “no” en coreano, cuando SUGA cante “Lo siento, llegué un poco tarde”. BTS Perú y ARMY Perú difundirán una guía para identificar el momento exacto.

Durante “Hooligan”, los asistentes podrán usar máscaras inspiradas en expresiones culturales de Paucartambo, Cusco y Puno. La dinámica durará cerca de 14 segundos, desde el inicio de la canción hasta el fanchant señalado.

¡Atención ARMY! Te explicamos el fan project para la canción 'Hooligan' que se realizará en los tres días de concierto. Anímate a llevar una máscara inspirada en la cultura peruana y creemos un momento inolvidable.

Fiesta peruana en “IDOL” y luces rojas y blancas en “Arirang”

Para “IDOL”, ARMY Perú convocó a todos los sectores a llevar pompones, cascabeles, muñecos y accesorios inspirados en fiestas peruanas, siempre que estén permitidos por la producción.

En “Arirang”, el proyecto “Body to Body” busca formar una composición roja y blanca en las tribunas. Oriente y Occidente usarán luces rojas con celofán o adhesivos, mientras Norte y Sur encenderán luces blancas.

En Campo, los asistentes podrán llevar pañuelos rojos y blancos o banderas de Corea del Sur tamaño A4, que deberán mover al ritmo de la marinera en el momento indicado de la canción.

Dos afiches informativos de color blanco y rojo con textos en español sobre las actividades de fanáticos tituladas Body to Body e Idol
La agrupación ARMY Perú difunde instrucciones para realizar dinámicas de luces y elementos culturales durante las presentaciones de BTS en Lima. (Army Perú)

Homenajes por el cumpleaños de Jimin

ARMY Perú prepara acciones especiales por el cumpleaños de Jimin, que se celebra el 13 de octubre. El 7 de octubre, los asistentes podrán llevar vinchas o ganchos de Chimmy durante el último ment.

El 9 de octubre, la propuesta es llevar uchiwa, abanicos circulares con fotografías de Jimin, para levantarlos en el segmento final de conversación con el público.

La acción principal será el 10 de octubre. Antes de que Jimin hable durante el último ment, el público deberá levantar el banner de cumpleaños y cantar “Happy Birthday” en inglés y español. El proyecto incluye la entrega de 30 mil corazones preparados por PJMUSAS.

Dos afiches informativos con la fotografía del cantante Jimin y textos descriptivos sobre actividades de seguidores
El colectivo ARMY Perú detalla las actividades organizadas por el cumpleaños del cantante Jimin durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

Una ola azul de Army Bomb durante “SWIM”

Durante “SWIM”, las tribunas realizarán una ola azul con las Army Bomb. La secuencia será Sur, Oriente, Norte, Occidente y nuevamente Sur. Cada sector deberá levantarse y elevar su dispositivo cuando corresponda.

En Campo, los asistentes moverán la Army Bomb de arriba hacia abajo durante los coros. Quienes no tengan el lightstick podrán sumarse con los fanchants, los banners y otras acciones visuales.

Dos carteles informativos en blanco y rojo que explican las instrucciones de participación para las actividades Hooligan y Swim
La comunidad ARMY Perú difunde las instrucciones para realizar dinámicas con máscaras y luces azules durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

Proyectos ambientales y show de drones

Las iniciativas de ARMY Perú también incluyen actividades fuera del Estadio San Marcos. En Lima, seguidores convocaron a voluntarios para sembrar árboles, limpiar espacios públicos y recuperar zonas con poca cobertura vegetal como gesto de bienvenida a BTS.

En Cusco, ARMY Perú y BTS Perú Fanclub impulsaron el Bosque BTS en el Santuario Histórico de Machu Picchu. El proyecto, desarrollado en Piscacucho, contempla la siembra de cerca de 2.000 especies nativas, como aliso, queñua y chachacomo.

Además, el 8 de octubre, a las 20.00, se realizará el espectáculo gratuito “Latin America’s First BTS Drone Show” en la Costa Verde. Podrá observarse desde distintos puntos de Miraflores y Barranco, como el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario.

Con banners, luces, homenajes, acciones ambientales y un show de drones, ARMY Perú prepara una bienvenida que busca reflejar la conexión del fandom con BTS y la identidad cultural del país.

Varias personas plantan un pequeño árbol en una zona montañosa verde; un cartel con la inscripción "Bosque BTS" y una bandera peruana están visibles
Miembros del club de fans ARMY de Perú plantan árboles como parte de la iniciativa "Bosque BTS" cerca de Machu Picchu, promoviendo la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es el “purple heart” y por qué es un símbolo de BTS y ARMY?

El corazón morado es uno de los símbolos más reconocibles del vínculo entre BTS y su fandom. En redes sociales, el emoji 💜 suele acompañar mensajes de apoyo, anuncios de cumpleaños, celebraciones por lanzamientos y publicaciones dirigidas a los integrantes.

Su uso se relaciona con la frase “I purple you”, también conocida en coreano como borahae. La expresión fue asociada a V, integrante de BTS, y pasó a representar una idea de afecto, confianza y unión duradera entre el grupo y sus seguidores. Estudios sobre el lenguaje del fandom señalan que la frase se convirtió en una marca central de la relación simbólica entre BTS y ARMY.

Con el tiempo, el color morado dejó de ser solo una elección visual. Para ARMY, puede significar compañía, lealtad, gratitud y el deseo de seguir cerca de BTS, incluso cuando la relación se desarrolla a través de una pantalla, una canción o un concierto.

Por eso, cuando el fandom habla de “ponerse morado”, usar corazones violetas o decir “I purple you”, no se refiere únicamente a una tendencia de redes sociales. Es una forma de reconocer una identidad compartida que conecta a millones de personas en distintos idiomas, países y experiencias personales.

BTS en el mundo.
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