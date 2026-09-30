Adolescentes de Maranguita tejen al papa León XIV a mano: cada muñeco de algodón requiere cerca de un día de trabajo

Adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en Maranguita participan en un taller de tejido donde confeccionan pequeños muñecos de algodón inspirados en el papa León XIV. Cada pieza requiere cerca de un día de trabajo y es elaborada con atención a los detalles. Fuente: TV Perú Noticias

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Adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, encontraron en el tejido una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y demostrar su talento. Como parte de este trabajo, elaboraron pequeños muñecos de algodón inspirados en el papa León XIV, una actividad que también busca acercarlos a una experiencia de emprendimiento.

El taller forma parte de las actividades impulsadas por el Pronacej y permite que las participantes se concentren en una tarea mientras aprenden a confeccionar productos de manera artesanal. Cada figura del pontífice requiere aproximadamente un día de trabajo y puede ser adquirida por el público a 42 soles.

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Mary Tello, especialista del Pronacej, explicó a TV Perú Noticias que el taller surgió con el propósito de brindar a las adolescentes un espacio para concentrarse en una actividad y reconocer sus propias capacidades. “Ellas van descubriendo que tienen una fortaleza, que son capaces de poder elaborar algo”, señaló durante el reportaje.

Un fotomontaje combina la figura de un pontífice, un muñeco de croché y la fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada muñeco del papa León XIV requiere cerca de un día de trabajo

Los amigurumis del papa León XIV son pequeñas figuras tejidas a mano que representan al pontífice. Las adolescentes trabajan cada pieza con especial atención a los detalles, en un proceso que puede extenderse durante aproximadamente un día.

El material utilizado para confeccionar estos muñecos es 100 % algodón. La especialista Mary Tello indicó que se trata de un material adecuado para que las piezas puedan ser adquiridas incluso para niños.

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La elaboración requiere dedicación y cuidado debido a las características de cada muñeco. El resultado es una representación en formato pequeño del papa León XIV, vinculada a la visita que el pontífice realizará al Perú.

Las piezas se ofrecen a 42 soles y pueden solicitarse mediante los números difundidos durante el reportaje. El pago se realiza por Yape, según explicó Tello, quien también destacó que la comercialización permite mostrar el trabajo realizado por las adolescentes.

Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima elaboran artesanalmente figuras tejidas del papa León XIV en un taller del Pronacej. (Captura: TV Perú Noticias)

Adolescentes encuentran en el tejido una oportunidad de emprendimiento

El proyecto tiene como uno de sus objetivos que las adolescentes encuentren en el tejido una actividad que les permita desarrollar nuevas habilidades. Según explicó Tello, el taller comenzó como una manera de ayudarlas a concentrarse en una tarea y dejar por un momento de lado las situaciones que enfrentan.

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“Nosotros empezamos este taller como una forma de que nuestras niñas pudieran dejar de pensar en sus problemas, que se concentraran en una tarea”, explicó la especialista del Pronacej. La actividad busca que las participantes reconozcan que pueden elaborar productos con sus propias manos.

El aprendizaje también tiene un componente relacionado con el emprendimiento. Tello sostuvo que la intención es que las adolescentes puedan identificar que el trabajo que realizan puede convertirse en una alternativa para desarrollar una actividad productiva.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

“Es una forma de ver un emprendimiento de nuestras niñas”, afirmó la especialista. En ese sentido, la elaboración de los muñecos permite que las participantes continúen fortaleciendo sus conocimientos sobre tejido y encuentren una utilidad práctica para esa habilidad.

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La llegada de León XIV inspiró una nueva forma de mostrar su trabajo

La próxima visita del papa León XIV al Perú motivó que el taller incorporara la figura del pontífice como temática para una de sus piezas. La iniciativa permitió relacionar el trabajo artesanal que realizan las adolescentes con uno de los acontecimientos que marcará la agenda del país durante la visita papal.

Tello explicó que, ante la llegada del pontífice, buscaron que el trabajo realizado por las adolescentes pudiera llegar a la colectividad. De esta manera, los muñecos representan tanto un producto artesanal como una muestra de las capacidades que desarrollan las participantes.

El Papa León XIV llega para dirigir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 30 de septiembre de 2026. (Papa) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

La especialista también resaltó que la venta de los muñecos del papa León XIV puede contribuir a que las adolescentes reconozcan el valor de su trabajo. Cada pieza requiere tiempo y dedicación, por lo que su comercialización permite mostrar el resultado de ese proceso.

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“También les va a ayudar y les va a servir a ellas a seguir descubriendo que tienen fortalezas y capacidades en el tejido”, sostuvo Tello. El taller busca así que una actividad artesanal se convierta en una experiencia de aprendizaje y emprendimiento para las adolescentes que cumplen medidas socioeducativas.