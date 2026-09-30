Así le fue a la selección peruana cada vez que jugó contra Canadá: la historia que vuelve a escribir su próximo capítulo este sábado

La selección peruana choca este sábado 3 de octubre ante Canadá en un nuevo amistoso internacional. Un historial de apenas tres duelos —dos victorias y una derrota— resume todo lo que hay entre ambos. (Selección Peruana)

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La selección peruana tiene pendiente una cuenta corta pero intensa con Canadá. Tres partidos en 16 años, dos triunfos y una caída, conforman el archivo completo de una relación futbolística que nunca tuvo demasiada frecuencia.

Ahora, en plena gira norteamericana y como parte de la preparación de cara a las eliminatorias sudamericanas, la ‘Bicolor’ vuelve a medirse ante el combinado norteamericano este sábado 3 de octubre de 2026. El contexto es diferente al de cada uno de los anteriores cruces, y también lo son los momentos que atraviesan ambas escuadras.

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El debut de Markarián, la primera vez frente a Canadá

Perú enfrentó por primera vez a Canadá el 4 de septiembre de 2010 en Toronto, en el debut de Sergio Markarián como técnico de la selección. La Bicolor ganó 2-0 con goles de Fernández y Tragodara. (Selección Peruana)

El primer encuentro entre ambas selecciones absolutas quedó registrado el 4 de septiembre de 2010, en la ciudad de Toronto. Aquel amistoso internacional tuvo un valor adicional para el lado peruano: fue la presentación oficial de Sergio Markarián como técnico de la ‘Bicolor’. El estratega uruguayo arrancó su ciclo con pie derecho.

Perú se impuso por 2-0 en condición de visitante. José Carlos Fernández y Jean Tragodara fueron los artilleros que sellaron el resultado aquella tarde canadiense. Para el combinado norteamericano, la derrota ante un rival sudamericano en su propia casa marcó el inicio de lo que sería, durante años, una historia de encuentros esquivos entre ambas federaciones.

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El triunfo en Toronto tuvo un sabor especial. No solo por el resultado en sí, sino porque inauguró el historial entre dos selecciones que, por razones geográficas y de calendario, raramente coinciden en el mismo torneo o en las mismas ventanas de preparación. Aquel 2-0 quedaría guardado durante más de una década como el único antecedente directo entre las selecciones mayores de ambos países.

El duelo juvenil en los Panamericanos y la revancha en Copa América

El historial sumó un nuevo capítulo en 2015 con el triunfo 2-0 de Perú Sub-22 en los Panamericanos. Nueve años después, Canadá ganó 1-0 en la Copa América 2024. (Selección Peruana)

En el medio, hubo un cruce que, si bien no involucró a las selecciones absolutas, sí forma parte del historial bilateral. El 21 de julio de 2015, también en Toronto, el combinado Sub-22 peruano —dirigido por Víctor Rivera— venció a la escuadra anfitriona por 2-0 en el marco de los Juegos Panamericanos. Elsar Rodas marcó uno de los tantos, mientras que el otro llegó por vía de un autogol canadiense. Perú repitió marcador en la misma ciudad y extendió su ventaja histórica frente al rival del norte.

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Sin embargo, la historia cambió de signo el 25 de junio de 2024. En Kansas City, por el Grupo A de la Copa América organizada por la Conmebol, ambas selecciones absolutas se vieron las caras por primera vez en un partido oficial. El resultado favoreció a Canadá: 1-0, con gol de Jonathan David. La expulsión de Miguel Araujo complicó el esquema del equipo peruano, que en ese momento conducía Jorge Fossati, y el combinado norteamericano aprovechó la superioridad numérica para quedarse con los tres puntos.

Esa derrota en Kansas City fue la primera oficial ante Canadá en toda la historia de la selección peruana mayor. Y también la más reciente hasta este sábado, cuando ambos equipos vuelven a compartir cancha.

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Dos preparaciones distintas antes del reencuentro

La Bicolor afrontará el reencuentro después de dos amistosos con resultados distintos en Estados Unidos. Canadá llega con un triunfo sobre Chile y nuevamente con Jonathan David como principal amenaza. (Selección Peruana)

El camino previo al amistoso del 3 de octubre mostró realidades muy distintas para cada selección. Perú disputó dos compromisos de preparación en suelo norteamericano con rendimientos disímiles. Ante Estados Unidos, en Orlando, sufrió una goleada por 4-1 que encendió señales de alerta y generó dudas sobre el nivel del plantel. El segundo ensayo, frente a México, arrojó un empate 1-1 que, aunque no alcanzó para sumar de a tres, mostró una versión más sólida del equipo. Algunos futbolistas como Piero Magallanes, Jairo Vélez y Marco Huamán asomaron como sorpresas positivas y parecen haberse ganado un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Canadá, por su parte, llegó al cruce con apenas un partido encima en esta misma ventana FIFA: un triunfo por 1-0 ante Chile, nuevamente con Jonathan David como figura y goleador. El delantero del Lille ya tiene antecedentes contra Perú —fue él quien anotó el tanto que definió la Copa América 2024— y se perfila como la principal amenaza ofensiva del combinado norteamericano.

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El historial, en números, sigue inclinado a favor de la ‘Bicolor’: dos victorias contra una derrota en los encuentros entre selecciones. Pero los registros del pasado poco dicen sobre lo que puede ocurrir este sábado. Perú busca recuperar confianza y encontrar respuestas antes de cerrar su gira el martes 6 de octubre ante Colombia, en el estadio Nu de Miami, a las 18:00 horas peruanas.