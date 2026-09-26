Perú

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

Los conciertos del grupo surcoreano se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La organización informó las puertas asignadas, los horarios de ingreso, las rutas alternas y las salidas habilitadas para el público.

Los siete miembros de la banda BTS, vestidos de manera formal o casual elegante, posan sonriendo frente a la bandera de Perú, que es roja y blanca
La banda surcoreana BTS frente a la bandera de Perú, anticipando la venta de entradas para sus tres esperados shows en el estadio San Marcos de Lima.
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A pocos días de la cancelación de la segunda fecha de Robbie Williams tras la clausura de Arena 1 Park, Ticketmaster Perú difundió los accesos, rutas de ingreso y salida, horarios y objetos restringidos para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. El grupo surcoreano se presentará en Lima el 7, 9 y 10 de octubre.

La información incluye mapas para llegar al recinto, las puertas asignadas para cada sector, recomendaciones para evitar aglomeraciones y un listado de artículos prohibidos. La publicación se conoce después de los cuestionamientos por las dificultades registradas en la evacuación del primer show de Robbie Williams en la Costa Verde y la posterior suspensión de su segunda presentación.

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En ese caso, la Municipalidad de San Miguel informó que detectó deficiencias en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales. La comuna ordenó la clausura inmediata de Arena Park, donde debía realizarse el segundo concierto del cantante británico.

Para las fechas de BTS en Lima, Ticketmaster pidió a los asistentes revisar con anticipación el sector indicado en su entrada y respetar las rutas establecidas. La organización también precisó que los horarios pueden modificarse por causas de fuerza mayor.

Apertura de puertas y horarios

Los conciertos de BTS están programados para el miércoles 7, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, ubicado en la avenida Universitaria, en el Cercado de Lima.

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De acuerdo con la información difundida, el registro para quienes cuenten con acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 14:00. A las 16:00 se abrirán las puertas para el público de campo y, una hora después, a las 17:00, comenzará el ingreso a las tribunas.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos
Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

El inicio del espectáculo está previsto para las 20:00. Ticketmaster indicó que todos los asientos de las tribunas son numerados y recomendó a quienes tengan entradas para esas ubicaciones no acudir antes de las 16:00.

La medida busca distribuir la llegada de asistentes según los sectores habilitados y evitar concentraciones durante las primeras horas de la jornada. Los mapas publicados establecen ingresos diferenciados para las zonas de campo y las tribunas.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Puertas asignadas para campo y tribunas

Los asistentes con entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta 1, con acceso desde la avenida Venezuela. Para el sector Campo C, la organización indicó que la entrada será por la puerta 3, a través de la avenida Universitaria.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

El público con boletos para Campo B deberá utilizar la puerta 8, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

En el caso de las tribunas, el acceso se realizará por las puertas 5 y 6, en la zona de la avenida Amézaga. El mapa difundido señala rutas para las zonas de Occidente, Norte y Sur.

Ticketmaster también compartió el plan de salida al término de los conciertos. Los asistentes podrán abandonar el estadio por las puertas 1, 3, 5 y 8. Las rutas marcadas en los gráficos conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La publicación incluye un mapa de rutas alternas en los alrededores del recinto. El esquema identifica vías que tendrán desplazamiento de este a oeste, de oeste a este y un tramo con cierre de vía. La recomendación es que los asistentes revisen con anticipación el trayecto desde su punto de partida para elegir la ruta disponible.

Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos
Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos

Objetos que no podrán ingresar al concierto

Entre los artículos prohibidos figuran cámaras profesionales o desmontables, como las que tienen lentes intercambiables o GoPro; equipos para transmisión en vivo; envases de desodorantes, cosméticos o perfumes de más de 100 mililitros; y paraguas.

Tampoco estará permitido ingresar con objetos o materiales que puedan provocar lesiones, armas de fuego, armas blancas, artículos de vidrio, objetos punzantes, explosivos, fuegos artificiales o artículos inflables.

La lista también incluye banderas o pancartas con palos que superen los 30 centímetros, cascos, cadenas, ropa o accesorios con partes afiladas, drogas ilegales, sustancias tóxicas, productos médicos compartidos y bebidas alcohólicas.

Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos
Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos

Quedarán restringidos los punteros láser, walkie-talkies, drones, palos de selfie, bocinas de aire, mochilas o bolsos que superen los 35 por 35 centímetros y artículos que el personal de producción, seguridad o Policía considere peligrosos.

Los asistentes podrán llevar cámaras fotográficas no profesionales para uso personal, como cámaras desechables, Polaroid o equipos con lentes de hasta 15 centímetros. No se permitirá el ingreso de trípodes, monopiés, GoPro, lentes selfie sticks ni cámaras DSLR profesionales.

La organización también recordó que está prohibido realizar transmisiones en vivo desde el evento. Los videos y fotografías deberán ser de uso personal y no comercial.

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