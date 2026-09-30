Perú Deportes

Lucciana Pérez se despide del W100 de Templeton tras caer de forma holgada ante la alemana Tatjana Maria en primera ronda

La tenista nacional superó la clasificación, pero el sorteo la emparejó ante la primera preclasificada del torneo en California

La tenista nacional cayó por 6-1 y 6-2 ante su par alemana, principal favorita, luego de superar la clasificación. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.
Guardar

Lucciana Pérez quedó eliminada del W100 de Templeton después de caer por 6-1 y 6-2 ante Tatjana Maria en la primera ronda. La peruana había superado la fase de clasificación en Templeton, California, en Estados Unidos. El sorteo le reservó a la rival de mayor jerarquía, primera preclasificada y número 84 del ranking de la WTA. La peruana, de 21 años, cayó en la primera ronda.

Maria, una alemana de 39 años, marcó diferencias desde el inicio y cerró el encuentro en una hora y 24 minutos. El resultado reflejó la distancia de ranking entre ambas, aunque Pérez llegó al certamen después de dos triunfos en la clasificación. En su recorrido previo venció a la estadounidense Kelly Keller por 6-4 y 6-2, y a la japonesa Mayu Crossley por 6-1, 4-6 y 6-1 en la ronda decisiva de la fase previa del torneo.

PUBLICIDAD

El acceso al cuadro principal representó un paso para la tenista peruana, que compite durante una pausa de la temporada universitaria de Texas A&M. El cruce con Maria limitó su estreno en la ronda de 32. La alemana, semifinalista de Wimbledon en 2022, ahora jugará los octavos de final frente a la vencedora del duelo entre las estadounidenses Lea Ma, 283° WTA, y Victoria Hu, 546° WTA.

Lucciana Pérez cumple con su cometido de disputar torneos de mayor categoría. Crédito: Difusión
Lucciana Pérez cumple con su cometido de disputar torneos de mayor categoría. Crédito: Difusión

Lucciana Pérez saldrá del Top 320

El torneo de Templeton también tendrá efecto en la actualización de la clasificación. Pérez recuperó cinco de los 27 puntos que perderá en el siguiente cómputo, una situación ligada a los resultados obtenidos hace un año. La clasificación al cuadro principal evitó una reducción mayor, pero no alcanzará para que conserve su ubicación actual. El ranking virtual la sitúa en el puesto 334, fuera de las 320 primeras antes de que el torneo quede incorporado al registro oficial.

PUBLICIDAD

Su presencia en Templeton llegó después de alcanzar las semifinales del W50 de Berkeley, otro torneo disputado en California. Esa campaña le permitió figurar en el puesto 319, la mejor posición de su carrera, y sostuvo la secuencia de resultados que construyó durante septiembre. La eliminación temprana no altera ese antecedente, aunque la obligará a buscar puntos en los siguientes torneos para restablecer el máximo alcanzado en la clasificación de la WTA en singles profesional.

El registro de Pérez establece una referencia para el tenis peruano. Para encontrar una jugadora del país con una posición semejante hay que remontarse a Bianca Botto, quien llegó al puesto 199 de la WTA el 20 de abril de 2015. Aquel antecedente dimensiona el lugar que alcanzó la actual primera raqueta nacional, pese a que su ranking volverá a moverse tras Templeton en California.

Lucciana Pérez se despidió de Templeton en primera ronda.
Lucciana Pérez se despidió de Templeton en primera ronda. Crédito: X Jorge Valencia.

Lucciana Pérez confirmó que será tenista profesional

Más allá de la derrota, la temporada 2026 plantea una decisión de fondo para Pérez. La peruana confirmó que, cuando concluya su etapa universitaria, apostará por el tenis profesional. La definición coincide con una temporada en la que alternó competencias del circuito internacional con su calendario académico, una exigencia que condicionó su disponibilidad para disputar más certámenes. El siguiente tramo de su carrera dependerá de consolidar una programación que combine continuidad, puntos y adaptación a cuadros de mayor nivel en el circuito profesional femenino mundial.

Mi sueño es ganar Roland Garros”, afirmó Pérez en una entrevista publicada a comienzos de año. La frase remite a un objetivo de largo plazo, mientras la prioridad inmediata pasa por mejorar su ubicación. “Mi objetivo este año es subir un poquito de categoría, jugar torneos un poco más grandes, pero para eso tengo que subir el ranking”, explicó. Después de Templeton, deberá definir su calendario y buscar resultados que la acerquen a los cuadros principales de competencias con mayor puntuación en el cierre de esta temporada.

La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

Temas Relacionados

Lucciana PérezTenis peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Gareca defendió a Mano Menezes por su planificación de partidos amistosos con Perú: “Cuanto más exigentes sean los rivales será mucho mejor”

El otrora seleccionador nacional ha respaldado los primeros meses de la gestión del líder brasileño y espera que pronto pueda perfilar un grupo óptimo que le sirva para disputar las Eliminatorias CONMEBOL 2030

Ricardo Gareca defendió a Mano Menezes por su planificación de partidos amistosos con Perú: “Cuanto más exigentes sean los rivales será mucho mejor”

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán con el cuadro chileno para mantener el ritmo futbolístico de cara a la lucha por el título nacional. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

La historia de superación de Piero Magallanes: de no debutar en Universitario y jugar en torneos amateurs a destacar en la selección peruana

Piero dejó de ser considerado solo el hijo de Alex Magallanes y comenzó a destacar con luz propia en la Liga 1. El nivel que mostró en el campeonato peruano lo trasladó al último amistoso ante México

La historia de superación de Piero Magallanes: de no debutar en Universitario y jugar en torneos amateurs a destacar en la selección peruana

Víctor Guzmán, defensor mexicano, le da un valor especial a su gol ante Perú: “Nunca lo voy a olvidar”

El zaguero mexicano habló sobre el significado de su anotación frente a la ‘bicolor’, luego del empate 1-1 registrado en Nueva Jersey durante el reciente amistoso internacional

Víctor Guzmán, defensor mexicano, le da un valor especial a su gol ante Perú: “Nunca lo voy a olvidar”

Se filtraron los detalles de la reunión entre Héctor Cúper y Franco Velazco que sellaron su salida de Universitario

El experimentado técnico argentino dejó el cuadro ‘merengue’ tras más de dos semanas de incertidumbre sobre el futuro del equipo, que ahora será comandado por Fabián Bustos

Se filtraron los detalles de la reunión entre Héctor Cúper y Franco Velazco que sellaron su salida de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Pedro Castillo pide salida de Keiko Fujimori si pierde la paciencia: “Al pueblo se le debe agotar, no a la autoridad”

Hermano de Pedro Castillo pide salida de Keiko Fujimori si pierde la paciencia: “Al pueblo se le debe agotar, no a la autoridad”

Sheput pide no “arañarse” por dichos de Keiko Fujimori y niega cierre del Congreso: “Es teoría conspiracionista”

César Astudillo no sería censurado: Obras decide no respaldar moción contra el ministro del Interior

Alfonso López Chau le responde a Keiko Fujimori por afirmar que el Congreso pone a prueba su paciencia: “Hable claro”

Luis Miguel Llanos declina a su candidatura para apoyar a Francis Allison

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta sorprende al revelar más detalles del embarazo de Ana Paula Consorte: “Creo que ya tiene seis meses”

Doña Peta sorprende al revelar más detalles del embarazo de Ana Paula Consorte: “Creo que ya tiene seis meses”

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

Érika Villalobos confiesa que había amor en su relación con Aldo Miyashiro, pero eran muy distintos: “Nos esforzamos por necedad”

Érika Villalobos confiesa que alertó a sus hijos cuando se enteró del ampay de Aldo Miyashiro: “Les dije que todo va estar bien”

DEPORTES

Ricardo Gareca defendió a Mano Menezes por su planificación de partidos amistosos con Perú: “Cuanto más exigentes sean los rivales será mucho mejor”

Ricardo Gareca defendió a Mano Menezes por su planificación de partidos amistosos con Perú: “Cuanto más exigentes sean los rivales será mucho mejor”

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

La historia de superación de Piero Magallanes: de no debutar en Universitario y jugar en torneos amateurs a destacar en la selección peruana

Víctor Guzmán, defensor mexicano, le da un valor especial a su gol ante Perú: “Nunca lo voy a olvidar”

Se filtraron los detalles de la reunión entre Héctor Cúper y Franco Velazco que sellaron su salida de Universitario