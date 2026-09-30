Lucciana Pérez se despide del W100 de Templeton tras caer de forma holgada ante la alemana Tatjana Maria en primera ronda

La tenista nacional cayó por 6-1 y 6-2 ante su par alemana, principal favorita, luego de superar la clasificación. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

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Lucciana Pérez quedó eliminada del W100 de Templeton después de caer por 6-1 y 6-2 ante Tatjana Maria en la primera ronda. La peruana había superado la fase de clasificación en Templeton, California, en Estados Unidos. El sorteo le reservó a la rival de mayor jerarquía, primera preclasificada y número 84 del ranking de la WTA. La peruana, de 21 años, cayó en la primera ronda.

Maria, una alemana de 39 años, marcó diferencias desde el inicio y cerró el encuentro en una hora y 24 minutos. El resultado reflejó la distancia de ranking entre ambas, aunque Pérez llegó al certamen después de dos triunfos en la clasificación. En su recorrido previo venció a la estadounidense Kelly Keller por 6-4 y 6-2, y a la japonesa Mayu Crossley por 6-1, 4-6 y 6-1 en la ronda decisiva de la fase previa del torneo.

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El acceso al cuadro principal representó un paso para la tenista peruana, que compite durante una pausa de la temporada universitaria de Texas A&M. El cruce con Maria limitó su estreno en la ronda de 32. La alemana, semifinalista de Wimbledon en 2022, ahora jugará los octavos de final frente a la vencedora del duelo entre las estadounidenses Lea Ma, 283° WTA, y Victoria Hu, 546° WTA.

Lucciana Pérez cumple con su cometido de disputar torneos de mayor categoría. Crédito: Difusión

Lucciana Pérez saldrá del Top 320

El torneo de Templeton también tendrá efecto en la actualización de la clasificación. Pérez recuperó cinco de los 27 puntos que perderá en el siguiente cómputo, una situación ligada a los resultados obtenidos hace un año. La clasificación al cuadro principal evitó una reducción mayor, pero no alcanzará para que conserve su ubicación actual. El ranking virtual la sitúa en el puesto 334, fuera de las 320 primeras antes de que el torneo quede incorporado al registro oficial.

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Su presencia en Templeton llegó después de alcanzar las semifinales del W50 de Berkeley, otro torneo disputado en California. Esa campaña le permitió figurar en el puesto 319, la mejor posición de su carrera, y sostuvo la secuencia de resultados que construyó durante septiembre. La eliminación temprana no altera ese antecedente, aunque la obligará a buscar puntos en los siguientes torneos para restablecer el máximo alcanzado en la clasificación de la WTA en singles profesional.

El registro de Pérez establece una referencia para el tenis peruano. Para encontrar una jugadora del país con una posición semejante hay que remontarse a Bianca Botto, quien llegó al puesto 199 de la WTA el 20 de abril de 2015. Aquel antecedente dimensiona el lugar que alcanzó la actual primera raqueta nacional, pese a que su ranking volverá a moverse tras Templeton en California.

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Lucciana Pérez se despidió de Templeton en primera ronda. Crédito: X Jorge Valencia.

Lucciana Pérez confirmó que será tenista profesional

Más allá de la derrota, la temporada 2026 plantea una decisión de fondo para Pérez. La peruana confirmó que, cuando concluya su etapa universitaria, apostará por el tenis profesional. La definición coincide con una temporada en la que alternó competencias del circuito internacional con su calendario académico, una exigencia que condicionó su disponibilidad para disputar más certámenes. El siguiente tramo de su carrera dependerá de consolidar una programación que combine continuidad, puntos y adaptación a cuadros de mayor nivel en el circuito profesional femenino mundial.

“Mi sueño es ganar Roland Garros”, afirmó Pérez en una entrevista publicada a comienzos de año. La frase remite a un objetivo de largo plazo, mientras la prioridad inmediata pasa por mejorar su ubicación. “Mi objetivo este año es subir un poquito de categoría, jugar torneos un poco más grandes, pero para eso tengo que subir el ranking”, explicó. Después de Templeton, deberá definir su calendario y buscar resultados que la acerquen a los cuadros principales de competencias con mayor puntuación en el cierre de esta temporada.

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La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.