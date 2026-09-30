Dónde ver Alianza Lima vs Palestino HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Alianza Lima se enfrentará a Palestino en amistoso durante el parón por la fecha FIFA.

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Alianza Lima disputará un amistoso internacional ante Palestino hoy, miércoles 30 de setiembre, durante el receso por la fecha FIFA. El encuentro se jugará desde las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce dónde ver en vivo el partido que se disputará en Matute.

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino, amistoso en Matute 2026

L1 Max transmitirá el amistoso entre Alianza Lima y Palestino durante el receso por la fecha FIFA de selecciones.

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Los hinchas podrán seguir el encuentro a través del canal oficial de la Liga 1, disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV, entre otros.

También se podrá ver por streaming mediante la plataforma L1MAX.com, que ofrece planes de pago mensual.

Por último, Infobae Perú informará sobre todo lo que ocurra en Matute: la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas.

L1 Max transmitirá el Alianza Lima vs Palestino.

Horarios del Alianza Lima vs Palestino, amistoso en Matute 2026

El partido está programado para las 20:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 21:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 22:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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¿Cómo llega Palestino?

Palestino es uno de los protagonistas de la Primera División de Chile. El cuadro árabe ocupa el quinto lugar con 36 puntos en 23 partidos disputados. Aunque se encuentra en zona de clasificación a un torneo internacional, está a distancia del líder Colo Colo, que suma 54 unidades.

El equipo también cuenta con un entrenador con pasado en el fútbol peruano. Se trata del argentino Guillermo Farré, quien dirigió a Sporting Cristal entre 2024 y 2025, etapa que terminó tras una serie de malos resultados.

Guillermo Farré, entrenador argentino con pasado en Sporting Cristal, dirige a Palestino actualmente.

Alianza Lima se prepara para la recta final del Torneo Clausura y Liga 1 2026

Alianza Lima aprovechará el amistoso ante Palestino para corregir errores y prepararse para la recta final del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ aún tienen siete partidos por disputar y buscarán conquistar el título nacional de forma directa, sin necesidad de jugar los playoffs.

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El duelo ante Palestino no sería el único compromiso que el equipo de Pablo Guede afrontaría durante este receso. También se contempla la posibilidad de disputar un segundo amistoso el domingo 4 de octubre, ante un rival nacional o internacional. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre ese encuentro.

El 'Huasi', muy servicial, se dedicó a atender a los simpatizantes antes de dar inicio a la minipretemporada, en Cieneguilla. | VIDEO: Jordy Flores

Tras la pausa por la fecha FIFA, Alianza tendrá cuatro partidos fuera de casa, tres de ellos en ciudades de altura, y tres en condición de local. Actualmente, los ‘íntimos’ ocupan el décimo puesto con 16 puntos, a seis del líder Deportivo Garcilaso.

Conoce los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura:

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (domingo 11 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (sábado 17 de octubre / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)