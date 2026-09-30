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Érika Villalobos confiesa que había amor en su relación con Aldo Miyashiro, pero eran muy distintos: “Nos esforzamos por necedad”

La actriz señaló que ambos intentaron sostener la relación pese a sus diferencias. También explicó que la pérdida de confianza hizo difícil una reconciliación como pareja.

Érika Villalobos recordó su relación con Aldo Miyashiro tras la infidelidad
Érika Villalobos recordó su relación con Aldo Miyashiro tras la infidelidad
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Érika Villalobos habló sobre la relación que mantuvo con Aldo Miyashiro y explicó que, pese al amor que existía entre ambos, las diferencias acumuladas y la pérdida de confianza tras una infidelidad hicieron difícil sostener el vínculo como pareja. La actriz fue entrevistada por Andrea Llosa en el pódcast La Capilla, donde también destacó la relación que conserva con el padre de sus hijos.

Villalobos se refirió al proceso que atravesó luego de que Miyashiro protagonizara una polémica pública con la reportera Fiorella Retiz, episodio que marcó el final de una etapa de 18 años de matrimonio. Sin entrar en detalles sobre aquella situación, la artista habló de las dificultades que ya existían en su relación y de las razones por las que ambos no retomaron la convivencia sentimental.

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La actriz indicó que los dos intentaron mantener el vínculo pese a sus diferencias. Para ella, el esfuerzo respondía, en parte, a una resistencia a aceptar que la relación no funcionaba como esperaban. “Nosotros habíamos tenido una vida bien complicada. Hemos luchado porque somos extremadamente distintos”, sostuvo Érika Villalobos durante la conversación con Llosa.

Erika Villalobos recordó el dolor que vivió tras el ampay de Aldo Miyashiro. YouTube/ Andrea Llosa
Erika Villalobos recordó el dolor que vivió tras el ampay de Aldo Miyashiro. YouTube/ Andrea Llosa

Existía amor, aunque la relación era compleja

Andrea Llosa le preguntó de manera directa si todavía amaba a Aldo Miyashiro cuando se produjo la infidelidad. La actriz respondió que sí había sentimientos de pareja, aunque señaló que la relación tenía vacíos que ambos habían intentado resolver.

Sí, había amor, pero había muchas cosas ahí, muchos huecos”, afirmó. Villalobos explicó que ella y Miyashiro hicieron esfuerzos para mejorar su convivencia, pero reconoció que resultaba difícil mantener a flote un vínculo que, según dijo, ya era complicado.

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La intérprete sostuvo que sus diferencias eran evidentes incluso en la manera en que cada uno organizaba su vida diaria. Mientras Llosa mencionó que Miyashiro suele tener horarios nocturnos, la actriz reafirmó que ambos eran “completamente distintos”.

Villalobos consideró que esa distancia en las formas de ser tuvo peso en el desgaste de la relación. “Nosotros creo que de necios hemos armado esta relación y nos hemos esforzado los dos”, señaló.

Para la actriz, esa insistencia no respondía a la ausencia de afecto. Más bien, estaba vinculada al deseo de ambos de no asumir un fracaso. “Creo que era un poco de necedad. Ni él ni yo queríamos fracasar”, explicó.

La confianza se rompió tras el episodio que involucró a Fiorella Retiz

Durante la entrevista, Andrea Llosa planteó si el final de una relación responde a la falta de amor, a la pérdida de respeto o a la conclusión de que dos personas no son compatibles. Érika Villalobos respondió que, en su caso, el factor principal fue reconocer que no eran el uno para el otro.

“Yo creo que era un poco que no somos el uno para el otro. Para mí era eso principalmente”, afirmó la actriz.

Villalobos añadió que una infidelidad afecta la confianza, un elemento que consideró difícil de reconstruir. “Cuando pasa una cosa así, la confianza se rompe, entonces es bien difícil reconstruirla”, dijo.

La actriz no presentó ese episodio como la única causa del fin de la relación. Sus declaraciones apuntaron a una historia previa de diferencias y esfuerzos compartidos que no lograron resolver los problemas de fondo.

Pese a la separación, Villalobos aseguró que conserva una relación positiva con Miyashiro. La actriz destacó que ambos priorizaron la comunicación por el bienestar de sus hijos y afirmó que el vínculo actual es incluso mejor que el que tuvieron durante el matrimonio.

“Nosotros tenemos una gran relación”, dijo cuando Llosa le preguntó sobre la posibilidad de mantener un trato cordial después de una ruptura. “Una superrelación, mejor de la que teníamos cuando estábamos juntos”, agregó Érika, recordando que estuvieron casados durante 18 años.

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