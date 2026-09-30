Erick Noriega destaca el empate de Perú contra México en fecha FIFA, pero quiere más: “No nos podemos conformar”

Erick Noriega ofreció un adecuado rendimiento contra México. - Crédito: FPF

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Erick Noriega, de los puntuales con mayor aceptación por Mano Menezes, ofreció una entrevista al paso con L1MAX tras el empate a uno de Perú frente a México, en Nueva Jersey. Precisamente, fue preguntado acerca del desempeño realizado en un partido que ofreció mayores luces con respecto al pasado ante Estados Unidos.

“Creo que fue un partido bueno de nosotros, generamos bastante. Obviamente tenemos muchas cosas todavía por mejorar, pero viendo el lado positivo creo que hicimos muchas cosas de las que nos faltaba hacer en los partidos y vamos por ese camino”, declaró.

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Erick Noriega, el segundo de la izquierda, abroquelado de Oslimg Mora, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún. - Crédito: ITEA

Si bien el bloque nacional se encuentra en Norteamérica, es consciente de toda la clase de comentarios que reciben por parte de los hinchas debido a la dinámica irregular. Al respecto, Erick remarcó que el grupo aún está en obras.

“Para lo que es el nuevo proceso que estamos teniendo, hay muchos jóvenes e incluso me puedo hasta incluir yo, que no tenemos tanta experiencia jugando con la selección y creo que para lo que hicimos ayer es bastante bueno”, precisó.

Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Reflexionó Noriega también sobre lo conseguido recientemente, haciendo hincapié que lo que más desean es triunfar y para ello trabajan: “No nos podemos conformar con un empate, pero para lo que es el momento creo que nos ayuda bastante. Obviamente lo que nos gustaría siempre es ganar”.

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Finalmente, Erick Noriega aseguró que “la idea de Mano Menezes se entiende bastante bien, lo que nos transmiten sus asistentes también, y creo que lo estamos captando de la mejor manera”.

Mano Menezes plantea emplear a Erick Noriega como central. - Crédito: FPF

Perú le plantó batalla a México

Cuando nadie tenía mayores expectativas por Perú, luego de sufrir una humillante goleada a manos de Estados Unidos, pudo rehacerse en el duelo más inesperado. En el marco del segundo partido de la ventana internacional de septiembre, los de Mano Menezes sacaron un empate a uno contra México, en Nueva Jersey.

El entrenador de la selección peruana activó las rotaciones, dándole entrada a Marco Huamán, Erick Noriega, Oslimg Mora y Adrián Ugarriza. Cada efectivo cumplió con un rendimiento aprobatorio en varios tramos de un partido que empezó a favor para los sudamericanos.

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Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.

Cerca de la media hora de juego, Jairo Vélez presionó alto para servirse de un mal rechace de un central mexicano y ganarle la posición a Jeremy Márquez. Quedando mano a mano frente a Óscar García, definió con mucha calidad al segundo palo.

El gol representó un baldazo de agua fría para un México alterno que tardó un poco para arreglar el desastre. Nada más iniciando el segundo tiempo, el zaguero Víctor Guzmán estableció el empate con un soberbio golpeo de cabeza a la salida de un saque de falta.

Yoshimar Yotún es el capitán de la selección peruana. Crédito: FPF

Tras esa anotación, los ‘aztecas’ se plantaron mucho mejor en el campo y fueron creciendo en lo que respecta al dominio, aunque Perú también aprovechó algunas oportunidades para causar zozobra como un lanzamiento detenido de Alex Valera, una de las tantas variantes que empleó Mano Menezes en el complemento.

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Al final, el tanteador no se movió y dejó más tranquilo a la selección peruana, que ha logrado lavarse un poco la cara tras lo sucedido en su primer ensayo en la gira norteamericana y ahora se dispondrá a mejorar de cara al duelo contra Canadá.