Perú

Escenario colapsó durante cierre de campaña de Somos Perú en Cajamarca: una persona resultó herida y fue llevada a un centro médico

El desplome ocurrió antes de la presentación de la cantante Wilma Contreras, cuando los candidatos ya habían terminado sus intervenciones. El comité distrital informó que una persona recibió atención médica

El incidente ocurrió en el Campo Ferial Fongal, durante una actividad vinculada al candidato Amílcar Marcelo Mantilla. Somos Perú señaló que una persona sufrió heridas leves y atribuyó el desplazamiento de la estructura a la llovizna y fuertes ráfagas de viento. Facebook: Portafolio Periodístico perú
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Un escenario instalado para una actividad de cierre de campaña de Somos Perú colapsó en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca, durante una actividad vinculada a la candidatura de Amílcar Marcelo Mantilla a la alcaldía distrital de Los Baños del Inca. El incidente ocurrió antes de la presentación artística de la cantante Wilma Contreras, según el comunicado difundido por el Comité Distrital de Somos Perú – Baños del Inca.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la estructura metálica del escenario en el suelo y a personas que intentaban sostener algunos elementos antes del desplome. Las imágenes también permiten observar la dimensión del incidente en el área destinada para la actividad política.

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La versión difundida por Somos Perú atribuye el desplazamiento de una parte posterior de la estructura a una combinación de llovizna y fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con ese comunicado, una persona sufrió heridas leves y recibió atención médica tras el incidente. La organización política señaló que la persona afectada quedó fuera de peligro.

Qué ocurrió con la estructura del escenario

El Comité Distrital de Somos Perú – Baños del Inca informó que el desplazamiento se produjo en la parte posterior de la estructura. La organización atribuyó el hecho a las condiciones meteorológicas registradas durante el evento y precisó que una persona recibió atención médica por heridas leves.

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El mismo comunicado señaló que el incidente ocurrió en los instantes previos a la presentación de Wilma Contreras. Según la versión oficial del partido, no se produjeron daños de consideración entre los asistentes.

Las imágenes difundidas muestran una estructura compuesta por elementos metálicos que terminó sobre el área utilizada para la actividad. En algunos videos también se observa a personas próximas al escenario durante los momentos posteriores al desplome.

Las imágenes difundidas tras el desplome

Un escenario instalado para una actividad de cierre de campaña de Somos Perú colapsó en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca. Composición: Infobae
Un escenario instalado para una actividad de cierre de campaña de Somos Perú colapsó en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca. Composición: Infobae

Videos captados desde distintos puntos permiten observar el momento posterior al colapso. Una grabación realizada desde un dron muestra la estructura caída dentro del espacio donde se desarrolló el mitin.

En otras imágenes aparecen personas que intentan evitar el desplazamiento de algunos componentes del escenario. El material audiovisual también muestra la reacción de los asistentes ante la caída de la estructura.

La circulación de estos videos generó versiones distintas sobre las circunstancias del incidente. Frente a ello, el Comité Distrital de Somos Perú publicó un comunicado para precisar su versión sobre lo ocurrido y pidió evitar especulaciones sobre el hecho.

Qué informó Somos Perú sobre la persona afectada

El partido indicó que una persona presentó heridas leves y recibió atención médica después del desplome. Según el comunicado oficial, la persona fue evacuada para recibir asistencia y se encontraba fuera de peligro.

La organización política también expresó su preocupación por la persona afectada y señaló que su atención constituía una prioridad para los organizadores.

El reporte difundido por Somos Perú contradice las primeras versiones que describieron el episodio como un accidente con varios heridos de consideración. Con la información oficial proporcionada por el comité distrital, el único caso reportado corresponde a una persona con lesiones leves.

Comunicado de Somos Perú
Comunicado de Somos Perú

Los permisos y las condiciones de seguridad

La información proporcionada sobre el evento también plantea interrogantes respecto de las autorizaciones y las condiciones de seguridad del escenario. Según los datos difundidos, la Municipalidad de Los Baños del Inca otorgó permisos para la realización de la actividad. También se cuestiona si se efectuó la inspección correspondiente antes del desarrollo del evento.

Ese punto requiere una verificación mediante documentación municipal y los registros relacionados con la autorización de la actividad. También corresponde determinar qué entidad estuvo a cargo de revisar las condiciones de la estructura antes del mitin y qué requisitos fueron considerados para permitir su instalación.

Por ahora, la versión oficial de Somos Perú atribuye el desplazamiento a una llovizna y fuertes ráfagas de viento. La información disponible no permite establecer por sí sola si las condiciones meteorológicas fueron la única causa del colapso ni determinar eventuales responsabilidades sobre el montaje o supervisión de la estructura.

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