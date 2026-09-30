El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Arnold Castillo, hijo mayor del expresidente peruano Pedro Castillo, anunció que iniciará una nueva etapa laboral en México, donde permanece asilado junto a su familia desde diciembre de 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Arnold Castillo, el hijo mayor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), informó este martes que comenzará una nueva etapa laboral en México, país donde permanece asilado desde la detención de su padre tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El joven hizo el anuncio durante una transmisión en TikTok, en la que contó parte del proceso que atravesó para acceder al puesto. “Tenemos que poner en práctica todo lo aprendido en estos cuatro años. (...) Es mi segunda chamba”, afirmó al explicar que postuló junto con un amigo.

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“Hoy día tuve (...) cuatro entrevistas”, relató al contar que en algunas de ellas tuvo que repetir información que ya había proporcionado.

Arnold, de 20 años y estudiante de Informática, deslizó que su nueva actividad estaría vinculada con la carrera que cursa y pidió a sus seguidores aplicar “mejores y buenas prácticas”.

No precisó el nombre de la empresa ni el cargo que ocupará, aunque indicó que comenzará este lunes, cuando se cumplirán tres años, nueve meses y 28 días desde que su padre intentó disolver el Congreso y gobernar mediante un Ejecutivo de emergencia, medida que derivó en su destitución.

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El joven, de 20 años y estudiante de Informática, contó en una transmisión de TikTok que superó cuatro entrevistas para acceder a su segundo empleo

Inmediatamente después, el Parlamento lo destituyó con 101 votos a favor de 130 posibles, fue detenido por su propia escolta y trasladado a la Prefectura de Lima, desde donde abordó un helicóptero hacia el penal de Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

Vida en México

En distintas transmisiones, el joven ha señalado que su madre, la exprimera dama Lilia Paredes, “se encuentra bien”, al igual que su hermana menor. Ha calificado la criminalidad y las extorsiones en Perú como un “mal social” que requiere mayor atención y ha descartado, “por ahora”, tener interés en incursionar en política.

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También suele mencionar su provincia natal, Chota, en la región Cajamarca, y ha manifestado que podría regresar al país durante sus vacaciones.

El abogado Luis Walter Medrano, integrante de la defensa legal del exmandatario, dijo a Infobae en octubre del año pasado que no estaba al tanto de las transmisiones de Arnold en TikTok, aunque consideró que estas forman parte de su libertad de expresión.

“(Él) ya es una persona mayor de edad y sus opiniones no guardan relación alguna con el proceso judicial del expresidente, eso que quede bien claro”, señaló entonces.

No reveló la empresa ni el puesto, aunque sugirió que el trabajo estará relacionado con su formación académica y señaló que comenzará este lunes

Seguidamente, explicó que mantenía contacto esporádico con Lilia Paredes, pero que no había recibido información sobre las actividades de su hijo en redes sociales.

Medrano sostuvo, además, que no existiría impedimento para que Arnold Castillo retorne a Lima durante sus vacaciones, debido a que el asilo concedido por México responde a motivos de protección.

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La defensa de exjefe de Estado, condenado a 11 años de prisión, ha presentado diversos pedidos de indulto, que fueron rechazados durante la gestión del expresidente interino José María Balcázar, e incluso solicitó una gracia a la actual gobernante, Keiko Fujimori.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que es “imposible” que se le conceda ese beneficio y sostuvo que tampoco es “políticamente necesario” excarcelarlo porque, según dijo, “ya no representa a la izquierda” en el país.