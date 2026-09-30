Sheput pide no “arañarse” por dichos de Keiko Fujimori y niega cierre del Congreso: “Es teoría conspiracionista”

Juan Sheput descartó un cierre del Congreso y calificó como una “teoría de conspiración” las especulaciones surgidas tras las declaraciones de Keiko Fujimori

Guardar

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Juan Sheput pidió este miércoles a los actores políticos no “arañarse” por las recientes declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien afirmó que el Congreso está “poniendo a prueba” su paciencia, y descartó que el Gobierno contemple cerrar el Parlamento, al considerar que esa posibilidad forma parte de una “teoría de conspiración”.

“Son frases firmes que existen en política. (...) Algunos líderes políticos que están fuera del Parlamento se arañan por ese tipo de declaraciones. Yo creo que es una generación de cristal política, que se arañan de cualquier cosa. ¿Van a cerrar el Congreso? No, no es así”, declaró en diálogo con la prensa.

PUBLICIDAD

El ministro sostuvo que las declaraciones de la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) deben entenderse como una posición firme ante la demora del Congreso para discutir la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.

“Nosotros hemos presentado la delegación de facultades el 28 de agosto. Los señores diputados, en lugar de tramitarla rápidamente, la enviaron a ocho comisiones. Luego se pasan del plazo”, señaló.

Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

Según Sheput, el Ejecutivo requiere esas facultades para acelerar determinadas medidas que considera urgentes, aunque afirmó que el Gobierno ya está ejerciendo sus funciones dentro del marco legal. “No es una cuestión de ‘necesitamos la delegación de facultades para gobernar’. Ya se está gobernando. Lo que queremos es hacerlo más rápido”, explicó.

PUBLICIDAD

También negó que la administración fujimorista haya evaluado recurrir a una cuestión de confianza para presionar por la aprobación de las facultades legislativas. “Nunca se ha tratado eso en el Consejo de Ministros”, afirmó, aunque reconoció que la Constitución contempla ese mecanismo.

Agregó que, por el momento, la cuestión de confianza no forma parte de la agenda del Gobierno ni ha sido discutida, y volvió a rechazar cualquier especulación sobre una eventual medida de carácter autoritario.

“Cuando se habla de que la presidenta ha señalado esa frase, se olvidan de que también dijo todo dentro del marco democrático. O sea, en ningún momento cabe la especulación a que se intente alguna medida de carácter autoritario”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sheput afirmó que más del 70 % de los peruanos respalda la delegación de facultades y advirtió que el Congreso deberá responder ante ese sector de la población si rechaza la solicitud

“En términos democráticos, las bancadas pueden acortar el pedido de facultades, pueden reducirlo. Yo he sido parlamentario, es una potestad de los señores diputados”, agregó. Sin embargo, cuestionó que algunas agrupaciones parlamentarias, entre ellas Juntos por el Perú, impulsen esa posición.

“Lo que sí me llama la atención es que bancadas serias se presten al juego de Juntos por el Perú. Yo no sé qué les está pasando a los amigos de Juntos por el Perú, que ellos deben entender que también de por medio tienen que colocar los intereses del país”, manifestó.

Sheput también defendió la necesidad de que el Congreso bicameral atienda la solicitud del Ejecutivo y afirmó que “más del 70% de peruanos” quiere que se produzca una delegación de facultades.

PUBLICIDAD

“Si el Congreso o la Comisión de Constitución le dice no a la delegación de facultades, va a tener que responder ante ese setenta por ciento de personas, siete de cada diez peruanos que quieren que se deleguen facultades”, sostuvo.