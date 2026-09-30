Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

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Érika Villalobos contó que Aldo Miyashiro le pidió perdón y le propuso retomar la relación en varias oportunidades después del ampay que lo involucró con la reportera Fiorella Retiz, pero ella no estaba convencida de que volver fuera la decisión correcta. La actriz habló con Andrea Llosa en el pódcast La Capilla sobre el final de su matrimonio, su actual vínculo sentimental y los planes que evalúa a futuro.

La intérprete explicó que no cerró de inmediato la puerta a una reconciliación, aunque tampoco decidió regresar con el padre de sus dos hijos. Según relató, Miyashiro expresó su arrepentimiento por el impacto que tuvieron sus actos en la familia y por la dimensión pública que adquirió el episodio.

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“Él quiso volver y durante mucho tiempo me pidió para volver”, afirmó Érika Villalobos. “Me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme”, añadió.

Villalobos señaló que el conductor asumió las consecuencias de sus decisiones. “Él realmente se sentía muy mal. Las decisiones que tomó, él las tuvo que pagar bien caras”, sostuvo durante la entrevista.

¿Amor o costumbre?

La actriz indicó que no aceptó volver con Aldo Miyashiro porque no tenía claridad sobre las razones que podían llevarlos a intentarlo otra vez. Para ella, existía el riesgo de que una eventual reconciliación respondiera a la costumbre, a la resistencia a soltar una historia extensa o a la necesidad de evitar un fracaso.

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“Como yo no estaba realmente muy segura de si lo íbamos a volver a intentar o era una cuestión de necedad, no tomé la decisión”, explicó. Esa duda llevó a que ambos continuaran separados.

Villalobos precisó que, luego de la ruptura, empezó a contemplar una vida sin pareja. La actriz aclaró que esa elección no significaba aislamiento, sino la posibilidad de disfrutar de su familia, sus amistades, sus hijos y su propio espacio.

Érika Villalobos no aceptó el pedido de reconciliación de Aldo Miyashiro y se enfocó en ella misma.

“Pensé: ‘Qué bonito, no me parece nada descabellado que de ahora en adelante sea yo y yo, sola’. Pero sola no, sino sin pareja”, relató. La artista dijo que incluso imaginaba una vejez tranquila, con un cuarto y una cama para ella, sin la obligación de compartir una convivencia sentimental.

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La entrevistada destacó que vivir sin pareja no debe interpretarse como una carencia. “No estás sola, estás solo sin pareja, disfrutando de la vida como te da la gana”, afirmó.

La actriz cuestionó a quienes le pedían odiar al padre de sus hijos

Durante la conversación, Érika Villalobos también se refirió a las reacciones del público tras la separación. La actriz dijo que le sorprendió que algunos usuarios celebraran con intensidad que ella iniciara una nueva relación y, al mismo tiempo, esperaran que mantuviera un sentimiento de rechazo hacia Miyashiro.

“A mí la gente me dice: ‘¿Pero cómo es posible? Ódialo, ódialo, ódialo’”, comentó Villalobos. La actriz indicó que iniciar una nueva relación fue una decisión personal, pero que también pudo haber optado por otro camino, como darle una nueva oportunidad al vínculo con Miyashiro.

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“Esa era mi opción”, dijo sobre su actual relación. Luego precisó que no entiende por qué algunas personas esperan que odie a su expareja. “La gente quiere que yo odie”, concluyó.

Érika Villalobos recordó su relación con Aldo Miyashiro tras la infidelidad

Manifestó la llegada de su actual pareja

La actriz relató por primera vez con detalle cómo conoció a su pareja actual, con quien lleva cerca de tres años y cuatro meses. Villalobos explicó que, mientras pensaba en la posibilidad de permanecer sin una relación, leyó un libro sobre manifestación y decidió aplicar el método.

La idea consistía en expresar un deseo como si ya se hubiera cumplido. Villalobos elaboró entonces una lista de características que esperaba encontrar en un hombre: alguien conversador, atento, bueno, alegre y con interés por conocerla.

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“Decidí manifestar: ‘Gracias, universo, por este hombre que he conocido, tan lindo, que le encanta conversar conmigo, que siempre quiere saber de mí, que es bueno, que siempre está sonriendo’”, recordó.

La actriz guardó una fotografía de las instrucciones del libro y por ello conoce la fecha exacta en que hizo ese ejercicio: el 26 de abril. Según contó, conoció a su actual pareja, Erik Zapata, el 20 de mayo, menos de un mes después.

Erik Zapata es amigo de la hermana de Villalobos y vive en Florida, Estados Unidos. La actriz se encontraba de vacaciones en dicho lugar con sus hijos. Tras acordar una salida entre amigos, el único asistente fue su actual pareja, permitiendo que se conocieran más.

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“Salimos mi hermana, su esposo, él y yo”, narró. Villalobos destacó que el hombre estaba divorciado, era conversador, sonriente y mantenía una comunicación constante con ella, cualidades que coincidían con lo que había escrito semanas antes.

Su futuro con Erick Zapata

Villalobos confirmó que existe interés mutuo en convivir, aunque los planes dependen de las responsabilidades familiares de ambos. Su hija termina el colegio este año en Perú, mientras que su hijo estudia producción musical en otra ciudad. La pareja de la actriz, por su parte, tiene una hija que aún debe terminar tres años de estudios en Estados Unidos.

“Sí queremos vivir juntos”, dijo Villalobos. Sin embargo, señaló que no tienen una fecha definida ni una ciudad establecida para concretar esa decisión.

La actriz indicó que analiza con tranquilidad las opciones familiares y laborales. Su pareja tiene un empleo estable en Estados Unidos, mientras que ella mantiene una carrera artística con proyectos variables en Perú. “Estamos viendo. De repente en algún momento decidimos hacer algo acá y allá, no sabemos”, expresó.

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Sobre un posible matrimonio, Villalobos afirmó que no lo descarta, aunque no lo considera una condición indispensable. “Yo me veo con él (en el futuro)”, señaló la actriz, destacando que eso es lo único que le importa.

Erika Villalobos recordó el dolor que vivió tras el ampay de Aldo Miyashiro. YouTube/ Andrea Llosa