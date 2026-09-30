Perú

Hermano de Pedro Castillo pide salida de Keiko Fujimori si pierde la paciencia: “Al pueblo se le debe agotar, no a la autoridad”

El senador José Mercedes Castillo, de Juntos por el Perú, cuestionó a la presidenta por sus declaraciones sobre el Congreso y reclamó resultados frente a la inseguridad

José Castillo
José Mercedes Castillo cuestionó a Keiko Fujimori por afirmar que el Congreso está poniendo a prueba su paciencia
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El senador José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y miembro de Juntos por el Perú, cuestionó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori por afirmar que el Congreso ha puesto a prueba su paciencia y sostuvo que, si una autoridad considera que la ha perdido, debería dejar el cargo.

“Quiero dirigirme a la presidenta Keiko Fujimori, (...) que dice que se le ha agotado la paciencia. El que le ha agotado la paciencia es al pueblo, porque el pueblo está sufriendo”, afirmó durante una declaración ante periodistas.

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El legislador señaló que la ciudadanía afronta a diario muertes y violencia, por lo que consideró que son los ciudadanos quienes deberían perder la paciencia ante esta situación y no las autoridades.

“El pueblo todos los días entierra sus muertos y todos los días hay llantos, hay lágrimas, hay huérfanos, hay viudas, hay un pueblo sufrido y hay un pueblo que ya derramó sangre. A ellos se les debe agotar la paciencia y no a la autoridad”, declaró.

Keiko Fujimori
El senador sostuvo que la paciencia se le ha agotado al pueblo ante las muertes y la violencia que afronta el país

Castillo reiteró que, si una autoridad considera que no puede mantener la paciencia frente a la situación nacional, debería apartarse del cargo. “Y si no hay paciencia, bueno, dejarlo. Pero el pueblo es el que hace la justicia, el pueblo sufre y el pueblo está al frente”, sostuvo.

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El senador también se refirió a los estados de emergencia y pidió que estas medidas estén acompañadas de resultados concretos. “Acá (en el Paramento) vamos a aprobar estos decretos del estado de emergencia, como en la región Loreto y lo que es la provincia de Pataz. Pero hay que tener resultados, no solo dar nomás emergencia”, manifestó.

Castillo cuestionó además el uso de los recursos destinados a enfrentar la inseguridad y pidió conocer los resultados obtenidos en las zonas declaradas en emergencia. “¿A dónde está el dinero? ¿Qué resultados tenemos? Hay estado de emergencia y las muertes siguen. Eso no vamos a permitir más de acá en adelante. El país necesita de las autoridades”, concluyó.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) dijo en la víspera que la Cámara de Diputados está poniendo a prueba su paciencia, pues está evaluando denegar su pedido de facultades legislativas para emitir por 120 días normas en materias muy diversas.

Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada, están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia”, dijo en un acto oficial en la región sureña de Ica.

Afirmó que “es lamentable” y “decepcionante” que el Gobierno todavía no tenga respuesta sobre este pedido de facultades que presentó el Ejecutivo un mes después de asumir el cargo el 28 de julio, pero apeló “a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos”.

“Somos respetuosos de los tiempos, pero claro la población no espera ni los problemas tampoco, es importante que los señores parlamentarios tomen hoy una decisión”, agregó la presidenta al desear que el Congreso vaya a estar “a la altura de la problemática que atraviesa el país”.

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