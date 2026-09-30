TC anula el proceso penal contra Lourdes Flores Nano por los aportes de Odebrecht al PPC

Lourdes Flores Nano, nacida en 1959, es una abogada y referente del Partido Popular Cristiano. Fue congresista, candidata presidencial y figura destacada en la política peruana contemporánea. (Andina)

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El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano y anuló el proceso penal en su contra por lavado de activos. Se trata del proceso por los aportes que realizaron las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para la campaña presidencial de 2006 del Partido Popular Cristiano.

Según la imputación fiscal, Flores Nano recepcionó aportes de entre 10.000 y 15.000 dólares de Odebrecht y 100.000 dólares de Camargo Correa (supuestamente canalizados a través de Carlos Neuhaus Tudela).

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Cabe precisar que, en mayo de este año, el entonces juez Richard Concepción Carhuancho le dio la razón a la excandidata en una excepción de improcedencia de acción y ordenó el archivo del proceso penal. Sin embargo, el TC decide de todos modos hacer un pronunciamiento de fondo, a pesar de que, con ese nueva situación, la demanda tuvo que haber sido declarada improcedente.

La mayoría del TC sustenta su postura en el hecho de que la decisión fue apelada, que la investigación lleva más de 7 años y que la Sala de Apelaciones aún no resuelve. “De no emitir pronunciamiento sobre la controversia constitucional en esta oportunidad, este Tribunal consentiría que la amparista continúe sometida a las etapas subsiguientes del proceso penal, que solo en su etapa de investigación (preliminar y preparatoria) lleva ya siete años y dos meses”, se lee.

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El Tribunal Constitucional del Perú declara fundada la demanda que anula el proceso penal seguido contra Lourdes Flores Nano por aportes a la campaña de 2006.

Precedente Cócteles

Tal como ocurrió en el caso de Ollanta Humala, en esta demanda de Lourdes Flores Nano se aplicó el precedente que marcó la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori, el fallo que se trajo abajo el Caso Cócteles y estableció que, antes de 2016, los aportes de campaña de origen presuntamente ilícito no eran delito.

El TC recuerda que la modalidad de “receptación patrimonial” del delito de lavado de activos recién fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano mediante el Decreto Legislativo 1249, vigente desde el 26 de noviembre de 2016. Y como los hechos imputados a Flores Nano corresponden a la campaña de 2006 —bajo la vigencia de la Ley 27765, que no contemplaba esa modalidad—, la mayoría consideró que imputarle ese delito implicaba una aplicación retroactiva de la ley penal, que está prohibido por la Constitución a menos que sea favorable al investigado.

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“Por consiguiente, se debe declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra doña Lourdes Celmira Flores Nano por la presunta comisión del delito de lavado de activos, manifiestamente atribuido sin sustento jurídico en lo taxativamente previsto en la norma que regula el delito penal, por lo que quedan sin efecto la investigación preliminar y la investigación preparatoria seguidas en su contra respecto al ‘Hecho 1: Aportes a la campaña presidencial 2006′, lo cual implica la nulidad de todas las actuaciones posteriores derivadas de estas. Por tanto, el Ministerio Público debe emitir la disposición correspondiente que ordene el archivo de lo actuado", se lee.

Con esta decisión, el TC le pone da el golpe final a la investigación contra Lourdes Flores Nano. Aunque de todos modos todo apuntaba a que la Sala de Apelaciones iba a confirmar el archivo del caso dispuesto por Richard Concepción Carhuancho, simplemente aceleró la decisión.

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