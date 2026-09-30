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A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

El conjunto ‘blanquiazul’, sin la presencia de sus seleccionados y algunos sub 20, intentará conseguir el triunfo ante su hinchada contra el elenco chileno. Conoce los detalles de la contienda

A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026. - créditos: Alianza Lima
A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026. - créditos: Alianza Lima
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Alianza Lima y Palestino de Chile se enfrentarán hoy, miércoles 30 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, durante el parón FIFA de selecciones. El amistoso permitirá a ambos equipos sostener actividad antes de la reanudación de sus respectivos torneos locales y servirá como una prueba para sus cuerpos técnicos.

El cuadro ‘blanquiazul’ llega tras imponerse 2-0 ante ADT en Matute por el Torneo Clausura. Marco Huamán y Eryc Castillo anotaron en una victoria que dejó al conjunto dirigido por Pablo Guede con 16 puntos en ese certamen y 56 en la tabla acumulada.

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El encuentro ante el elenco chileno le dará a los ‘íntimos’ una oportunidad para ajustar su funcionamiento durante la pausa de la Liga 1, aunque el entrenador argentino deberá modificar su planificación por las ausencias de futbolistas convocados a las selecciones peruanas absoluta y sub 20.

A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026

El Alianza Lima vs Palestino se disputará a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 22:00 horas. En México, el cotejo arrancará a las 19:00 horas. En España, se jugará a las 03:00 horas de la madrugada del jueves 1 de octubre.

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez no estarán disponibles porque integran la convocatoria de la selección peruana para sus amistosos internacionales.

Tampoco participarán Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrisio Mesías y Geray Motta. Los cuatro futbolistas se incorporaron a los entrenamientos de la selección peruana sub 20, que alista una serie de amistosos en Ecuador.

Los juveniles no formarán parte de la intertemporada que Alianza Lima realiza en Cieneguilla ni del duelo contra el equipo chileno. El plantel también cuenta con Paolo Guerrero, quien se reintegró a las tareas con balón tras una lesión en el tobillo, y con D’Alessandro Montenegro, quien podría tener minutos.

Alianza Lima viene realizando una intertemporada en Cieneguilla con miras a lo que resta de la Liga 1 2026. - créditos: Alianza Lima
Alianza Lima viene realizando una intertemporada en Cieneguilla con miras a lo que resta de la Liga 1 2026. - créditos: Alianza Lima

Por su parte, Palestino arribará a Lima luego de una caída por 3-2 frente a Cobresal en la liga chilena. Antes de ese tropiezo, el club de La Cisterna había perdido 3-2 ante Universidad Católica y vencido 2-1 a Universidad de Concepción.

El cuadro árabe, dirigido por Guillermo Farré (exSporting Cristal), suma 36 unidades en 23 presentaciones de la competencia ‘sureña’. Esa campaña lo ubica en el quinto puesto, detrás de Colo Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile y Everton.

Alianza Lima vs Palestino: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Nicolás Díaz, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede

Palestino: Sebastián Pérez, Bryan Carrasco, Antonio Ceza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Dylan Glaby, Sebastián Gallegos, Marcelo Eggel, César Munder, Joe Abrigo y Ronnie Fernández. DT: Guillermo Farré

Canal TV del Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026

El amistoso entre Alianza Lima y Palestino se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en operadores de televisión por suscripción como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también se podrá seguir por la plataforma digital Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/22,99.

De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá la cobertura en vivo a través de su portal web, con la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Palestino se han visto las caras en dos ocasiones en total. Sin embargo, el balance general le resulta desfavorable para los ‘blanquiazules’ con dos derrotas.

El último encuentro sucedió el 7 de mayo del 2019, en la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores. El estadio Alejando Villanueva fue testigo de la caída de los ‘íntimos’ por 2-1 con el doblete de Renato Tarifeño. Tomás Acosta anotó para el conjunto peruano.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' ante el elenco chileno en Matute. (Video: FOX Sports)

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