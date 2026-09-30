Perú

Doña Peta sorprende al revelar más detalles del embarazo de Ana Paula Consorte: “Creo que ya tiene seis meses”

La madre de Paolo Guerrero habló un poco más ante la llegada de un nuevo integrante en la familia de su hijo con la brasilera

Tres adultos y un bebé posan detrás de una mesa con globos de colores y dulces en una sala
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero posan junto a Petronila González durante una reunión familiar decorada con globos y dulces.
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Doña Peta reveló que Ana Paula Consorte tendría seis meses de embarazo y adelantó que el nuevo integrante de la familia de Paolo Guerrero sería una niña. La madre del delantero habló sobre la próxima llegada durante una conversación con el programa Desvelados.

La noticia amplía la información conocida sobre la pareja formada por el futbolista y la modelo brasileña. Aunque ambos mantienen su vida familiar lejos de declaraciones frecuentes, la madre del deportista peruano compartió algunos datos sobre la gestación.

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Consultada por el tiempo de embarazo de Ana Paula Consorte, doña Peta respondió con cautela, aunque dio una estimación concreta. “Seis meses creo que tiene”, señaló ante las cámaras del espacio televisivo.

Petronila González, conocida como Doña Peta, brinda declaraciones ante las cámaras sobre el estado de gestación de Ana Paula Consorte, pareja de su hijo Paolo Guerrero. Durante la entrevista, comenta sobre el tiempo de gestación, el sexo del bebé y la relación que mantiene con la familia de su hijo.

También indicó que la pareja estaría a la espera de una niña. De confirmarse, la bebé se sumaría a los hijos que el delantero tiene con Consorte y al resto de la familia de Guerrero.

La madre del jugador explicó que no recibió la noticia de manera directa. Al preguntarle cómo se enteró de que su hijo esperaba otro bebé, respondió que la información llegó primero a través de la prensa.

Por ustedes, por los medios”, dijo doña Peta, sin ofrecer detalles sobre una conversación previa con Paolo Guerrero o con la propia Ana Paula Consorte.

La declaración dejó en evidencia que la familia maneja con reserva varios aspectos de su vida privada. Pese a ello, doña Peta expresó su alegría por la ampliación del grupo familiar y habló del número de nietos que tendrá.

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Una mujer mayor con camiseta a rayas habla frente a un micrófono sostenido por una reportera, sobre un fondo de plantas verdes
Petronila González declara sobre los seis meses de gestación de Ana Paula Consorte durante una entrevista para un programa de televisión.

“Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total”, manifestó durante la entrevista con Desvelados.

El embarazo de Consorte ha despertado interés entre los seguidores de la pareja, sobre todo porque ambos han formado una familia en los últimos años. La brasileña y el futbolista han compartido algunos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, aunque no han dado mayores declaraciones públicas sobre esta nueva etapa.

Las palabras de doña Peta se conocen después de que la noticia de la gestación circulara en medios de espectáculos. Ella evitó profundizar en aspectos íntimos de la relación de su hijo, pero sí confirmó que la familia espera con expectativa a la nueva integrante.

Primer plano de Petronila Gonzáles sonriendo con un texto en letras rojas superpuesto que dice "DICEN QUE ES MUJERCITA"
Petronila Gonzáles declara en una entrevista televisiva sobre el sexo del bebé de su hijo Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte.

¿Hay planes de boda entre la pareja?

Además de referirse al embarazo, doña Peta respondió preguntas sobre una posible boda entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. La consulta apuntó a conocer si le gustaría que la pareja formalizara su vínculo mediante el matrimonio.

La madre del delantero dejó claro que no pretende intervenir en ese aspecto de la relación. “Bueno, eso sí. No sé. No, no. Yo no, yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos. Ya no, que cada uno”, respondió en un primer momento.

Su postura fue la de dejar cualquier decisión en manos de la pareja. Doña Peta evitó hablar de planes concretos o de conversaciones familiares sobre una eventual ceremonia.

Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.
Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.

Ante una nueva pregunta sobre el mismo tema, precisó que no tendría objeciones si Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte decidieran casarse. “El que se quiere casar, se casa, no hay problema”, afirmó.

Con esa respuesta, la madre del atacante marcó distancia de las decisiones sentimentales de su hijo. Para ella, una boda dependerá exclusivamente de la voluntad de ambos.

Por ahora, la atención de la familia parece estar centrada en la llegada de la bebé, a quien doña Peta ya identificó como una nueva nieta.

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